«Перед самой смертью позвонила подруге»: Загадочную смерть россиянки и ее младенца расследуют в Аргентине

Женщина погибла в Аргентине Фото: СОЦСЕТИ

«Сиюминутное удовольствие»- это последнее сообщение, которое оставила 29-летняя мама из Уфы Ольга, покончившая с собой вместе с грудным ребенком на руках в далекой Аргентине. Оно было написано еще в мае 2022 года. После этого женщина не обновляла свою страницу, хотя за последний год в ее жизни произошли кардинальные изменения: она вышла замуж, переехала в другую страну и родила ребенка. Сейчас близкие подруги пытаются понять, сама ли женщина решилась на страшный шаг…

«МИГРИРОВАЛИ В НОВУЮ ЖИЗНЬ»

Ольга всегда была яркой и привлекательной. В Уфе работала арт-директором местного модного пространства, варилась в творческой тусовке и купалась во внимании многочисленных поклонников. Ее соцсети пестрили фотографиями с огромными букетами роз. Но год назад все резко изменилось.

Красавица переехала из страны недавно Фото: СОЦСЕТИ

- Она уехала в Москву, вышла замуж, больше мы о ней ничего не слышали, - рассказали «КП» подруги Ольги.

Из соцсетей красавица пропала и с прошлым окружением почти не общалась.

- Ее мужа мы знаем шапочно, - делится с «КП» подруга девушки Таисия. - Он был частью творческой тусовки, так они и познакомились. Тагир, кажется, зовут его. Странно, но у нее вообще нет ни одной фотографии с ним, она только в сториз (сообщения, исчезающие со странички пользователя через сутки – Ред.) публиковала, что у нее любовь, что все отлично.

Свадьбу пара сыграла в сентябре прошлого года, а затем уехали из России.

- Оля писала мне, что сначала они жили в Грузии, затем перебрались в Турцию, - продолжает Таисия. – Этой весной она рассказала, что ждет ребенка и летит в Аргентину: «Мигрировали по полной, в новую жизнь, в новую страну, в новую семью. Ждем малыша». У них были большие планы на будущее. Оле нравилась ее жизнь за границей, хотя иногда она признавалась, что скучает по Уфе.

Фото со своим мужем девушка не публиковала Фото: СОЦСЕТИ

«ПРИЧАСТЕН МУЖ?»

Малыш у пары родился в мае. В Аргентину они поехали рожать неслучайно. В этой стране гражданство получает не только новорожденный, мать с отцом тоже имеют право подать на него документы по факту рождения ребенка.

Что происходило в семье после появления малыша на свет, сейчас гадают все близкие подруги Ольги.

- Оля была только в одной соцсети, она ее вела мало. Да и общаться она стала редко. Ребенок у нее был совсем маленький. Что там могло случиться, я вообще не представляю. Я столько времени хожу и думаю об этом. И я не понимаю. Оля своеобразная, конечно. У нее мало было подруг. Она очень сложно подпускает к себе людей. Но сама по себе она веселый человек, добрый, жизнерадостный. Как она могла покончить с собой? Ведь она так ждала своего пупсика!

Девушка погибла вместе с ребенком Фото: СОЦСЕТИ

Сейчас во всем этом пытаются разобраться полицейские Аргентины. Предварительно, они проверяют версию, что в момент смерти Ольга поссорилась со своим мужем. Как говорят, в последнее время у них часто были скандалы. Женщина хотела вернуться в родную Уфу, но супруг ее якобы не отпускал. Из-за этого молодая мама разочаровалась в своих отношениях и даже, как сообщается, писала, что жалеет о своем замужестве…

- Мы не знаем, может ли муж быть причастен к ее смерти и смерти ребенка, - вздыхает Таисия. – Единственное, что нам известно – Оля звонила своей близкой подруге в последний момент перед смертью, но что она хотела сказать, мы не знаем. Подруга не взяла трубку и сейчас себя очень в этом винит.

Связаться с самим супругом Ольги подругам не удалось. В истории пытаются разобраться силовики. У родственников же самой Ольги из Уфы сейчас пока другие проблемы.

В ее смерти разбирается полиция Фото: СОЦСЕТИ

- Родные сейчас пытаются доставить тело Ольги в России, она заняты этим, мы открыли сбор денег для них, - объясняют подруги Ольги.

«КП» будет следить за расследование дела.