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5 сентября 2023 12:10

«Перед самой смертью позвонила подруге»: Загадочную смерть россиянки и ее младенца расследуют в Аргентине

Погибшая с ребенком в Аргентине россиянка перед смертью звонила подруге
Роман ЛЯЛИН
Роман ЛЯЛИН
Женщина погибла в Аргентине

Женщина погибла в Аргентине

Фото: СОЦСЕТИ

«Сиюминутное удовольствие»- это последнее сообщение, которое оставила 29-летняя мама из Уфы Ольга, покончившая с собой вместе с грудным ребенком на руках в далекой Аргентине. Оно было написано еще в мае 2022 года. После этого женщина не обновляла свою страницу, хотя за последний год в ее жизни произошли кардинальные изменения: она вышла замуж, переехала в другую страну и родила ребенка. Сейчас близкие подруги пытаются понять, сама ли женщина решилась на страшный шаг…

«МИГРИРОВАЛИ В НОВУЮ ЖИЗНЬ»

Ольга всегда была яркой и привлекательной. В Уфе работала арт-директором местного модного пространства, варилась в творческой тусовке и купалась во внимании многочисленных поклонников. Ее соцсети пестрили фотографиями с огромными букетами роз. Но год назад все резко изменилось.

Красавица переехала из страны недавно

Красавица переехала из страны недавно

Фото: СОЦСЕТИ

- Она уехала в Москву, вышла замуж, больше мы о ней ничего не слышали, - рассказали «КП» подруги Ольги.

Из соцсетей красавица пропала и с прошлым окружением почти не общалась.

- Ее мужа мы знаем шапочно, - делится с «КП» подруга девушки Таисия. - Он был частью творческой тусовки, так они и познакомились. Тагир, кажется, зовут его. Странно, но у нее вообще нет ни одной фотографии с ним, она только в сториз (сообщения, исчезающие со странички пользователя через сутки – Ред.) публиковала, что у нее любовь, что все отлично.

Свадьбу пара сыграла в сентябре прошлого года, а затем уехали из России.

- Оля писала мне, что сначала они жили в Грузии, затем перебрались в Турцию, - продолжает Таисия. – Этой весной она рассказала, что ждет ребенка и летит в Аргентину: «Мигрировали по полной, в новую жизнь, в новую страну, в новую семью. Ждем малыша». У них были большие планы на будущее. Оле нравилась ее жизнь за границей, хотя иногда она признавалась, что скучает по Уфе.

Фото со своим мужем девушка не публиковала

Фото со своим мужем девушка не публиковала

Фото: СОЦСЕТИ

«ПРИЧАСТЕН МУЖ?»

Малыш у пары родился в мае. В Аргентину они поехали рожать неслучайно. В этой стране гражданство получает не только новорожденный, мать с отцом тоже имеют право подать на него документы по факту рождения ребенка.

Что происходило в семье после появления малыша на свет, сейчас гадают все близкие подруги Ольги.

- Оля была только в одной соцсети, она ее вела мало. Да и общаться она стала редко. Ребенок у нее был совсем маленький. Что там могло случиться, я вообще не представляю. Я столько времени хожу и думаю об этом. И я не понимаю. Оля своеобразная, конечно. У нее мало было подруг. Она очень сложно подпускает к себе людей. Но сама по себе она веселый человек, добрый, жизнерадостный. Как она могла покончить с собой? Ведь она так ждала своего пупсика!

Девушка погибла вместе с ребенком

Девушка погибла вместе с ребенком

Фото: СОЦСЕТИ

Сейчас во всем этом пытаются разобраться полицейские Аргентины. Предварительно, они проверяют версию, что в момент смерти Ольга поссорилась со своим мужем. Как говорят, в последнее время у них часто были скандалы. Женщина хотела вернуться в родную Уфу, но супруг ее якобы не отпускал. Из-за этого молодая мама разочаровалась в своих отношениях и даже, как сообщается, писала, что жалеет о своем замужестве…

- Мы не знаем, может ли муж быть причастен к ее смерти и смерти ребенка, - вздыхает Таисия. – Единственное, что нам известно – Оля звонила своей близкой подруге в последний момент перед смертью, но что она хотела сказать, мы не знаем. Подруга не взяла трубку и сейчас себя очень в этом винит.

Связаться с самим супругом Ольги подругам не удалось. В истории пытаются разобраться силовики. У родственников же самой Ольги из Уфы сейчас пока другие проблемы.

В ее смерти разбирается полиция

В ее смерти разбирается полиция

Фото: СОЦСЕТИ

- Родные сейчас пытаются доставить тело Ольги в России, она заняты этим, мы открыли сбор денег для них, - объясняют подруги Ольги.

«КП» будет следить за расследование дела.

ЧППроисшествия: ЧП