Одна плохая привычка на работе объединяет 60% россиян: психологи считают, что это диагноз

Большинство 60россиян не успевают на работу и учебу в нужное время Фото: Shutterstock

Почему-то не любят у нас опозданий (если, конечно, опаздываем не мы сами). На работе с опоздавших требуют объяснительные, в школе – вызывают родителей. А поговорок и крылатых выражений на эту тему сколько на эту тему навыдумывали? «Семеро одного не ждут», «Точность – вежливость королей»...

А между тем, как недавно писала «Комсомольская правда», все больше психотерапевтов склоняются к мысли, что привычка опаздывать – это не дурная черта характера, а… диагноз. Даже термин специальный придумали – «Слепота во времени». Есть, мол, люди, которые не способны точно определять, сколько времени прошло, а сколько потребуется, чтобы что-то сделать.

В США даже придумали специальный праздник – День опозданий, который быстро приобрел популярность во всем мире. Празднуется он 5 сентября, и опаздывать в этот день не только можно, а даже нужно – никто тебе слова не скажет. Правда, важно, чтобы начальство об этом знало. Психологи убеждены, что хотя бы раз в год опоздать полезно даже тем, кто привык жить четко по расписанию, - это добавляет в серые будни разнообразия. Помните, какой фурор в «Служебном романе» вызвала слегка опоздавшая и похорошевшая Людмила Прокофьевна?

Как следует из опроса, который провела «Комсомольская правда» в соцсетях, 40% наших читателей вообще никогда не опаздывают. А вот более правдивые респонденты главной причиной своих опозданий называют проблемы, связанные с транспортом – пробки и т.п. (см. «Наглядно»). Еще примерно четверть честно признались, что, либо не могут вовремя проснуться, либо долго возятся перед выходом из дома. Ну и, наконец, 3% читателей имеют по-настоящему весомую причину для опозданий – им слишком часто приходится переводить через дорогу старушек.

НАГЛЯДНО

Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

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