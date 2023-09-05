Глава Минобороны Сергей Шойгу Фото: REUTERS

В Минобороны России рассказали о том, как идут дела в зоне специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины.

Официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков перечислил на прошедшем брифинге очередные потери ВСУ за минувшие сутки: на Донецком направлении в четырех атаках штурмовые группы ВСУ потеряли до 225 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, на Запорожском до 170, на Красно-Лиманском свыше 70, на Купянском до 50, на Южно-Донецком до 175, на Херсонском до 40.

Пока Зеленский гастролировал по полевым штабам, его офицеры постарались на славу: послали в «мясные» штурмы тысячи военнослужащих. Из них порядка 730 не вернулись - остались лежать на передовых позициях. Теперь их можно смело приплюсовать к 66 000 украинским наемникам киевского режима, которых наши воины успели перекрутить за два месяца в кровавой украинской мясорубке по имени «контрнаступ». О таком количестве потерянных ВСУ солдат сообщил Глава Министерства обороны Российской Федерации Сергей Шойгу.

Работали минувшие сутки активно наши артиллеристы и операторы беспилотников по тылам противника. В районе Первомайское сожгли пункт управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ, а в Орехове - склад боеприпасов 46-й аэромобильной бригады ВСУ. Под Урожайное ликвидировали три диверсионно-разведывательные группы.

К 7600 единицам вооружения, которое ВСУ потеряло за прошедшие два месяца «контрнаступа», наши бойцы добавили еще четыре артиллерийских система М777 (США), гаубицу М119 (США), немецкую самоходку «Panzerhaubitze-2000», польскую «Krab» и орудие «FH-70» производства Великобритании. Еще один музей с трофейной техникой НАТО можно открыть…

За сутки, армейской авиацией были поражены пункты управления 72-й механизированной бригады ВСУ в районе города Угледар и 8-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Раздоловка, а ракетными войсками и артиллерией нашей группировки нанесено поражение живой силе и военной технике противника в 132 районах.

Конашенков отметил боевую работу подразделений противовоздушной обороны (ПВО), бойцы которых перехватили 21 реактивный снаряд систем залпового огня HIMARS, «Ураган» и сбили 33 украинских беспилотника.

Бойцы ПВО также пресекли попытки киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа на гражданские объекты на территории Российской Федерации за пределами зоны специальной военной операции. Сегодня утром беспилотные летательные аппараты были уничтожены над Крымом, территорией Калужской, Тверской области, Истринского района Московской области. Говорят, что большая часть летела в Москву.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

467 - самолетов.

248 - вертолетов.

6409 - беспилотных летательных аппаратов.

435 - зенитных ракетных комплексов.

11653 - танка и других боевых бронированных машин.

1148 - боевых машин реактивных систем залпового огня.

6230 - орудий полевой артиллерии и минометов.

12715 - единиц специальной военной автомобильной техники.

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