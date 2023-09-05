«Как живой»: На Троекуровском кладбище установили памятник Юре Шатунову

Памятник Юре Шатунову создала скульптор-портретист Виктория Тищенко Фото: Иван МАКЕЕВ

6 сентября кумиру 80-х Юре Шатунову исполнилось бы 50 лет. В этот день на Троекуровском кладбище, где артист нашел свой последний приют, скульптор-портретист Виктория Тищенко и семья Шатунова откроют его памятник.

KP.RU побывала на кладбище накануне официального открытия.

- Как живой! - с гордостью показывает свое творение скульптор.

Фото: Иван МАКЕЕВ

- Чтобы добиться портретного сходства, семья Шатунова передала мне точные мерки Юры и фото его вещей. К примеру, на бронзовом Юре точная копия его кроссовок, в которых он выступал на последних концертах, - рассказывает KP.RU автор монумента. - Пальцы левой руки скульптуры чуть сомкнуты-главная «фишка» Юры Шатунова. Нервный жест, который был с артистом с ранних лет, как последствие тяжелого детства.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Фото: Иван МАКЕЕВ

Фото: Иван МАКЕЕВ

- А почему выбрали бронзу?

- Памятник выполнен из бронзы, поскольку это долговечный материал. Плюс камень так бы не смог передать стопроцентрую портретную схожесть. Высота скульптуры - 2 метра 16 сантиметров тоже выбрана не случайно. Это рост Юры (1 метр 73 сантиметра) увеличенный на 1/25 натуры,-поделилась с KP.RU автор памятника.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Напомним: памятник обошелся семье артиста в 10 миллионов рублей. На официальном открытии скульптуры будет присутствовать жена певца Светлана и их дети - Дэннис и Эстелла.