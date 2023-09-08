…А еще Агафья Карповна серчает на медведя

Фото из личного архива

История таежных отшельников-староверов Лыковых, рассказанная в 80-х годах знаменитым журналистом «Комсомолки» Василием Песковым, в свое время стала сенсацией.

Но она еще не закончилась – жива младшая из семейства, Агафья, которая по-прежнему одна в тайге. Но теперь уже отшельничество ее не столь глубокое, как раньше: с ней поддерживают связь, приезжают в гости. Я встретился с одним из таких людей, кого история Агафьи задела, что называется, за живое.

У бизнесмена Али Узденова время расписано до минут. По своей работе он ездит по всей стране – от Карелии до Камчатки, но все же есть места, куда он приезжает гораздо чаще – это Алтай и Хакассия. У нас получилось втиснуться в его тесный график, чтобы встретиться, поговорить, и даже получить несколько уникальных снимков и видеосюжетов.

Кабы не непрошеные гости, жизнь на заимке была бы легче

- А вы о Лыковых когда узнали?

- Как и все, из «Комсомольской правды», в юности. Меня это поразило: вот, как можно всю жизнь прожить в тайге, в таких суровых условиях, молиться, справляться со всем. Тем более, когда она потеряла всех близких. Агафья Карповна не то что отшельница, она молитвенница, молится всю ночь. Часто спит сидя. Весь дом у нее в иконах.

- Но после того, как о ней узнали, она там не совсем одна – периодически кто-то селится рядом на ее заимке?

- Время от времени к ней направляют послушника. Но не все выдерживают там. Хотя вот у нее долгое время была женщина по имени Надежда, потом вдруг приехал корреспондент Сергей, начал за Надеждой ухаживать и так все получилось – вот у них семья, они одно время работали егерями в Алтайском заповеднике.

- Он там остался?

- Да. Мужчина из Санкт-Петербурга, но родом из Харькова. И вот – нашел в тайге у Агафьи свое семейное счастье.

- Сложно Агафье жить в глуши, как вы считаете?

- У меня сложилось впечатление, что самая большая сложность для нее сейчас – назойливость некоторых людей, пробирающихся разными способами, больше из любопытства. Поглазеть едут, особенно в летнее время.

Она, с одной стороны рада, когда ее кто-то навещает, но, с другой – это беспокоит. Одно дело, когда, допустим, паломники – староверы хотят навестить, поклониться. Другое – любопытные зеваки. Ведь некоторые воспринимают это как туристический поход на экскурсию какую-то. Но некоторые, кстати, хотя бы по хозяйству ей помогают, но не все.

Фото из личного архива

- А как они туда попадают?

- Летом можно и пешим способом, правда, надо идти около 10 дней. А потом уже на лодке подняться. Кто-то может и вертолет себе позволить... На самом деле это становится проблемой, которая часто беспокоит и директора заповедника «Хакасский», и других людей, которые опекают отшельницу.

- А она сама как встречает таких визитеров?

- По-разному. На иных посмотрит молча, отвернется и уйдет. А с другим может говорить, говорить, говорить, смотрит на человека и, мне кажется, она его сканирует просто. Но, в общем-то, Агафья Карповна стала более общительной, чем раньше.

- У неё есть телефон?

- Да, конечно. Мы в свое время передали ей спутниковый телефон, она научилась им пользоваться. У неё – кнопочный. Правда, периодически приходится его менять: то в воду уронит, то еще что-то произойдет.

- А вы сразу ее по телефону узнаете?

- Конечно, узнаю. Агафья Карповна говорит – здорОво живете! Она молитвенница, читает старославянские книги. У нее очень много книг на старославянском языке.

- Новых уже?

- Нет, именно тех, которые ее семья туда привезла. Они разложены у нее на столе, на полках вместе с молитвословами, иконами, образами. Поэтому и говорит она на непривычном для нас языке. Человек, который первый раз с ней встречается, может и не понять ее.

А какой у нее почерк! Просто образцовый. Красивые буквы. Прямо этому просто надо учиться. Я спрашивал, кто же вас всему этому научил? Она говорит – мама.

- И долгий у вас с ней крайний разговор был?

- Насколько позволила связь. Я спросил, есть ли у нее продукты, что у нее там с живностью, какие есть вопросы, работает ли батарея солнечная? Нужно ли привезти доктора?

- А она?

- Чаще всего тему переводит, у нее в основном о своем хозяйстве разговор, как она там управляется.

И ещё – не хочет терять связь со староверами, которые уехали за пределы России. У нее есть дальние-дальние родственники, которые живут в Боливии. Мы их нашли. В том числе, помогло наше Министерство иностранных дел. Агафья Карповна очень хотела, чтобы родственники к ней приехали в гости. Одно время боливийцы засобирались было, но что-то не сложилось.

- А сама она?

- Она не хочет никуда выезжать за пределы тайги…

- Но она вроде пробовала выбраться, да?

- Было одно время, когда родственники хотели ее забрать, дальние-дальние родственники, по благословению, в том числе, батюшки-старовера, но она не выдержала у них. Погостила немного и попросила отвезти ее домой.

- А где она гостила?

- В Абакане и Таштаголе.

- Ей сейчас сколько лет?

- 79.

- У нее электричества нет?

- Поставили солнечную батарею. Но в основном электричеством пользуются послушники, которые периодически живут рядом с Агафьей: насос включить, чтобы воду качать… Сама Агафья предпочитает свечи.

Фото из личного архива

- А как часто она вам звонит?

- Как правило, раз в месяц.

- А что звонила?

- Просила, чтобы ей помогли к осени подвезти корм для коз.

- И сколько их у нее?

- Сейчас 5 голов: четверо взрослых животных и одна маленькая козочка. Ну, летом попроще. Зелени хватает. А вот в зиму надо запасаться сеном.

- Что вы ей ответили?

- Сказал, что прилетим, поможем…

Хлеб у Агафьи очень вкусный. А секрет – в молитве

- А вы у нее часто бываете?

- Стараюсь приезжать минимум два раза в год. Уже 10 лет такой у меня график. И жена, и сыновья – их у меня трое – бывали вместе со мной.

- В июне по какому поводу навещали?

- Ну, вот у нее же была эта напасть – прошло много дождей, случился сильный паводок, Абакан поменял русло и снес часть нижних построек. Но она к этому относится спокойно. Говорит, что надо молиться и все управится. Часть хозяйства перенесла повыше.

А до этого восстанавливали ее родительский дом. У нее же случился пожар и дом, построенный ее отцом, горел. Хотя еще раньше, по поручению Олега Дерипаски, Агафье построили новое жилище, но она очень горевала именно по родительскому. Поэтому мы его постарались быстро восстановить.

- И сколько времени вы обычно там проводите?

- Бывает, целый световой день.

- На ночлег оставались?

- Да. Агафья очень вкусный хлеб печет. На Новый год, когда я был у нее с сыном, она испекла каравай, угостила…

- Рецепт вы у нее не взяли?

- Рецепт – это ее секрет. Она говорит, что надо его готовить с молитвой и все. Вот так.

- А еще что надо делать с молитвой?

- Мне кажется, все надо делать с молитвой.

Фото из личного архива

О чем молится таежная жительница

- А о чем молится? Она рассказывает?

- Нет, не рассказывает. Мы стараемся не обсуждать вопросы веры, но она считает, что надо быть с Богом.

- О чем вы с ней разговариваете?

- В основном, о хозяйстве или о жизни. Она рассказывает о животных, которые приходят. Регулярно к ней наведываются лисы, росомаха заходила, волк когда-то заглядывал. Марал, косули. Особенно она серчает на медведя, который раскапывает ее огород.

- А она как их отгоняет?

- Я думаю, молитвой. И своей уверенностью. Ну, еще собака у нее есть. Ее не удивляет, конечно, появление диких зверей – в тайге живет. Но она переживает за домашних животных: за коз, за собачку, за кошек. Куры у нее есть еще. Рыбу она кушает.

- А как картошка у нее растет? Ведь климат холодный, суровый.

- Мы не раз предлагали: давайте привезем картошку, морковку, свеклу. Нет, говорит, надо самой трудиться. Ну, конечно, ей тяжеловато становится, поэтому необходимо, чтобы рядом был послушник какой-то. Вот сейчас батюшка благословил очередного, насколько он выдержит – увидим.

У таежного котенка дерзкий характер

- А вы что-нибудь оттуда, из тайги, привозите? Какие-то лесные гостинцы?

- Мы от Агафьи привезли котенка.

- Какая порода?

- Да какая там порода – дворовой кот, лесной. Но очень красивый. Назвали его Рыжиком, потому что он огненно-рыжий.

- Рыжик в курсе, откуда он?

- Я думаю, да, потому что у него такой характер таежный. Дерзкий.

- А какие-то травы лечебные Агафья Карповна вам не дает?

- Да, давала травяные наборы. Там дикий чабрец, душица, золотой корень. Все сибирское, все то, что дает силы.

Фото из личного архива

Не нужно нам солнце чужое, чужая земля не нужна

- …Большинство бизнесменов стараются заработать – и в Лондон или Париж. А вы – в тайгу, к Агафье Лыковой.

- Ну, во-первых, живешь в России, работаешь здесь, делаешь бизнес, зарабатываешь – ты должен и отдавать своей стране, а не где-то там вкладываться в другой мир. А, во-вторых, Агафья Карповна меня заряжает. Бизнес отнимает много сил и вроде определяет такой потребительский подход ко всему сущему.

Но я смотрю на Агафью Карповну и вижу, что она – человек – живет в полной гармонии с природой, что она – ее часть. А это и есть настоящая жизнь. Когда человек радуется каждому дню. Когда сама все делает для себя. И прибирается, и молится, и готовит, и воду из речки сама носит, заботится о животных. Проводила один день – встречает следующий….

Иногда, когда наступает какая-то суета, хочется остановиться и просто вспомнить, как живет Агафья Карповна. И понять истинную ценность самой возможности жить: встречать рассветы, общаться с природой, любить своих детей, своих родных. И трудиться – да, это бесценный подарок жизни – возможность делать что-то полезное своим близким и другим людям.

И все мы, наше человечество – часть и плоть от плоти этой природы. Уничтожим ее – погибнем сами. Вот и думаешь, как совместить трудносовместимое: использование даров природы и ее сохранение. Сложно это все!

Но… Вот он – выход. Хотя Василий Песков когда-то и назвал свою повесть об отшельниках «Таежный тупик».

РЕЦЕПТ ОТ АГАФЬИ ЛЫКОВОЙ

Как ловить рыбу без удочки и сети

- Интересно, как она ловит хариуса в реке, – говорит Али Муссаевич. – Она отводит небольшой ручеёк от реки, делает запруду из камней, потом выставляет веточки, чтобы вода переливалась, а в конце делает заводь, которую также обносит камнями, чтобы вода могла проходить, а рыба – уже нет. И вот хариус идет по этому ручейку, поднимается по этим веточкам, прыг в заводь - и все, обратно ему хода нет! А потом Агафья Карповна идет и собирает «прыгунов» в ведерко. Вот так. Удивительно!