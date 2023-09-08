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Общество8 сентября 2023 6:13

…А еще Агафья Карповна серчает на медведя

Как живет сегодня героиня «Таежного тупика» отшельница-староверка Агафья Лыкова
Александр ГАМОВ
Александр ГАМОВ
Фото из личного архива

Фото из личного архива

История таежных отшельников-староверов Лыковых, рассказанная в 80-х годах знаменитым журналистом «Комсомолки» Василием Песковым, в свое время стала сенсацией.

Но она еще не закончилась – жива младшая из семейства, Агафья, которая по-прежнему одна в тайге. Но теперь уже отшельничество ее не столь глубокое, как раньше: с ней поддерживают связь, приезжают в гости. Я встретился с одним из таких людей, кого история Агафьи задела, что называется, за живое.

У бизнесмена Али Узденова время расписано до минут. По своей работе он ездит по всей стране – от Карелии до Камчатки, но все же есть места, куда он приезжает гораздо чаще – это Алтай и Хакассия. У нас получилось втиснуться в его тесный график, чтобы встретиться, поговорить, и даже получить несколько уникальных снимков и видеосюжетов.

Кабы не непрошеные гости, жизнь на заимке была бы легче

- А вы о Лыковых когда узнали?

- Как и все, из «Комсомольской правды», в юности. Меня это поразило: вот, как можно всю жизнь прожить в тайге, в таких суровых условиях, молиться, справляться со всем. Тем более, когда она потеряла всех близких. Агафья Карповна не то что отшельница, она молитвенница, молится всю ночь. Часто спит сидя. Весь дом у нее в иконах.

- Но после того, как о ней узнали, она там не совсем одна – периодически кто-то селится рядом на ее заимке?

- Время от времени к ней направляют послушника. Но не все выдерживают там. Хотя вот у нее долгое время была женщина по имени Надежда, потом вдруг приехал корреспондент Сергей, начал за Надеждой ухаживать и так все получилось – вот у них семья, они одно время работали егерями в Алтайском заповеднике.

- Он там остался?

- Да. Мужчина из Санкт-Петербурга, но родом из Харькова. И вот – нашел в тайге у Агафьи свое семейное счастье.

- Сложно Агафье жить в глуши, как вы считаете?

- У меня сложилось впечатление, что самая большая сложность для нее сейчас – назойливость некоторых людей, пробирающихся разными способами, больше из любопытства. Поглазеть едут, особенно в летнее время.

Она, с одной стороны рада, когда ее кто-то навещает, но, с другой – это беспокоит. Одно дело, когда, допустим, паломники – староверы хотят навестить, поклониться. Другое – любопытные зеваки. Ведь некоторые воспринимают это как туристический поход на экскурсию какую-то. Но некоторые, кстати, хотя бы по хозяйству ей помогают, но не все.

Фото из личного архива

Фото из личного архива

- А как они туда попадают?

- Летом можно и пешим способом, правда, надо идти около 10 дней. А потом уже на лодке подняться. Кто-то может и вертолет себе позволить... На самом деле это становится проблемой, которая часто беспокоит и директора заповедника «Хакасский», и других людей, которые опекают отшельницу.

- А она сама как встречает таких визитеров?

- По-разному. На иных посмотрит молча, отвернется и уйдет. А с другим может говорить, говорить, говорить, смотрит на человека и, мне кажется, она его сканирует просто. Но, в общем-то, Агафья Карповна стала более общительной, чем раньше.

- У неё есть телефон?

- Да, конечно. Мы в свое время передали ей спутниковый телефон, она научилась им пользоваться. У неё – кнопочный. Правда, периодически приходится его менять: то в воду уронит, то еще что-то произойдет.

- А вы сразу ее по телефону узнаете?

- Конечно, узнаю. Агафья Карповна говорит – здорОво живете! Она молитвенница, читает старославянские книги. У нее очень много книг на старославянском языке.

- Новых уже?

- Нет, именно тех, которые ее семья туда привезла. Они разложены у нее на столе, на полках вместе с молитвословами, иконами, образами. Поэтому и говорит она на непривычном для нас языке. Человек, который первый раз с ней встречается, может и не понять ее.

А какой у нее почерк! Просто образцовый. Красивые буквы. Прямо этому просто надо учиться. Я спрашивал, кто же вас всему этому научил? Она говорит – мама.

- И долгий у вас с ней крайний разговор был?

- Насколько позволила связь. Я спросил, есть ли у нее продукты, что у нее там с живностью, какие есть вопросы, работает ли батарея солнечная? Нужно ли привезти доктора?

- А она?

- Чаще всего тему переводит, у нее в основном о своем хозяйстве разговор, как она там управляется.

И ещё – не хочет терять связь со староверами, которые уехали за пределы России. У нее есть дальние-дальние родственники, которые живут в Боливии. Мы их нашли. В том числе, помогло наше Министерство иностранных дел. Агафья Карповна очень хотела, чтобы родственники к ней приехали в гости. Одно время боливийцы засобирались было, но что-то не сложилось.

- А сама она?

- Она не хочет никуда выезжать за пределы тайги…

- Но она вроде пробовала выбраться, да?

- Было одно время, когда родственники хотели ее забрать, дальние-дальние родственники, по благословению, в том числе, батюшки-старовера, но она не выдержала у них. Погостила немного и попросила отвезти ее домой.

- А где она гостила?

- В Абакане и Таштаголе.

- Ей сейчас сколько лет?

- 79.

- У нее электричества нет?

- Поставили солнечную батарею. Но в основном электричеством пользуются послушники, которые периодически живут рядом с Агафьей: насос включить, чтобы воду качать… Сама Агафья предпочитает свечи.

Фото из личного архива

Фото из личного архива

- А как часто она вам звонит?

- Как правило, раз в месяц.

- А что звонила?

- Просила, чтобы ей помогли к осени подвезти корм для коз.

- И сколько их у нее?

- Сейчас 5 голов: четверо взрослых животных и одна маленькая козочка. Ну, летом попроще. Зелени хватает. А вот в зиму надо запасаться сеном.

- Что вы ей ответили?

- Сказал, что прилетим, поможем…

Хлеб у Агафьи очень вкусный. А секрет – в молитве

- А вы у нее часто бываете?

- Стараюсь приезжать минимум два раза в год. Уже 10 лет такой у меня график. И жена, и сыновья – их у меня трое – бывали вместе со мной.

- В июне по какому поводу навещали?

- Ну, вот у нее же была эта напасть – прошло много дождей, случился сильный паводок, Абакан поменял русло и снес часть нижних построек. Но она к этому относится спокойно. Говорит, что надо молиться и все управится. Часть хозяйства перенесла повыше.

А до этого восстанавливали ее родительский дом. У нее же случился пожар и дом, построенный ее отцом, горел. Хотя еще раньше, по поручению Олега Дерипаски, Агафье построили новое жилище, но она очень горевала именно по родительскому. Поэтому мы его постарались быстро восстановить.

- И сколько времени вы обычно там проводите?

- Бывает, целый световой день.

- На ночлег оставались?

- Да. Агафья очень вкусный хлеб печет. На Новый год, когда я был у нее с сыном, она испекла каравай, угостила…

- Рецепт вы у нее не взяли?

- Рецепт – это ее секрет. Она говорит, что надо его готовить с молитвой и все. Вот так.

- А еще что надо делать с молитвой?

- Мне кажется, все надо делать с молитвой.

Фото из личного архива

Фото из личного архива

О чем молится таежная жительница

- А о чем молится? Она рассказывает?

- Нет, не рассказывает. Мы стараемся не обсуждать вопросы веры, но она считает, что надо быть с Богом.

- О чем вы с ней разговариваете?

- В основном, о хозяйстве или о жизни. Она рассказывает о животных, которые приходят. Регулярно к ней наведываются лисы, росомаха заходила, волк когда-то заглядывал. Марал, косули. Особенно она серчает на медведя, который раскапывает ее огород.

- А она как их отгоняет?

- Я думаю, молитвой. И своей уверенностью. Ну, еще собака у нее есть. Ее не удивляет, конечно, появление диких зверей – в тайге живет. Но она переживает за домашних животных: за коз, за собачку, за кошек. Куры у нее есть еще. Рыбу она кушает.

- А как картошка у нее растет? Ведь климат холодный, суровый.

- Мы не раз предлагали: давайте привезем картошку, морковку, свеклу. Нет, говорит, надо самой трудиться. Ну, конечно, ей тяжеловато становится, поэтому необходимо, чтобы рядом был послушник какой-то. Вот сейчас батюшка благословил очередного, насколько он выдержит – увидим.

У таежного котенка дерзкий характер

- А вы что-нибудь оттуда, из тайги, привозите? Какие-то лесные гостинцы?

- Мы от Агафьи привезли котенка.

- Какая порода?

- Да какая там порода – дворовой кот, лесной. Но очень красивый. Назвали его Рыжиком, потому что он огненно-рыжий.

- Рыжик в курсе, откуда он?

- Я думаю, да, потому что у него такой характер таежный. Дерзкий.

- А какие-то травы лечебные Агафья Карповна вам не дает?

- Да, давала травяные наборы. Там дикий чабрец, душица, золотой корень. Все сибирское, все то, что дает силы.

Фото из личного архива

Фото из личного архива

Не нужно нам солнце чужое, чужая земля не нужна

- …Большинство бизнесменов стараются заработать – и в Лондон или Париж. А вы – в тайгу, к Агафье Лыковой.

- Ну, во-первых, живешь в России, работаешь здесь, делаешь бизнес, зарабатываешь – ты должен и отдавать своей стране, а не где-то там вкладываться в другой мир. А, во-вторых, Агафья Карповна меня заряжает. Бизнес отнимает много сил и вроде определяет такой потребительский подход ко всему сущему.

Но я смотрю на Агафью Карповну и вижу, что она – человек – живет в полной гармонии с природой, что она – ее часть. А это и есть настоящая жизнь. Когда человек радуется каждому дню. Когда сама все делает для себя. И прибирается, и молится, и готовит, и воду из речки сама носит, заботится о животных. Проводила один день – встречает следующий….

Иногда, когда наступает какая-то суета, хочется остановиться и просто вспомнить, как живет Агафья Карповна. И понять истинную ценность самой возможности жить: встречать рассветы, общаться с природой, любить своих детей, своих родных. И трудиться – да, это бесценный подарок жизни – возможность делать что-то полезное своим близким и другим людям.

И все мы, наше человечество – часть и плоть от плоти этой природы. Уничтожим ее – погибнем сами. Вот и думаешь, как совместить трудносовместимое: использование даров природы и ее сохранение. Сложно это все!

Но… Вот он – выход. Хотя Василий Песков когда-то и назвал свою повесть об отшельниках «Таежный тупик».

РЕЦЕПТ ОТ АГАФЬИ ЛЫКОВОЙ

Как ловить рыбу без удочки и сети

- Интересно, как она ловит хариуса в реке, говорит Али Муссаевич. – Она отводит небольшой ручеёк от реки, делает запруду из камней, потом выставляет веточки, чтобы вода переливалась, а в конце делает заводь, которую также обносит камнями, чтобы вода могла проходить, а рыба – уже нет. И вот хариус идет по этому ручейку, поднимается по этим веточкам, прыг в заводь - и все, обратно ему хода нет! А потом Агафья Карповна идет и собирает «прыгунов» в ведерко. Вот так. Удивительно!

Фото из личного архива

Фото из личного архива

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