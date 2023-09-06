Поступай в вузы, увлекайся наукой и техникой с Первыми

Благодаря проектам Первых школьники участвуют в научных проектах и исследованиях.
Готов присоединиться? Жми сюда!
«Роботология»
Когда: старт проекта в конце сентября 2023 года.
Участники: школьники и студенты СПО до 18 лет.
Цель проекта – вовлечение обучающихся в научно-техническое творчество и создание инженеров будущего. Участникам предложат создать физический проект робота или его цифровую модель, оформить свой путь в презентации и прикрепить на сайт. Для ребят будет доступен образовательный курс по робототехнике.
«Объясните нормально»
Когда: каждую пятницу в 15:00 в группе научного направления Движения Первых https://vk.com/mypervie_nauka
Участники: школьники и студенты СПО до 18 лет, а также их родители и наставники.
Миссия проекта состоит в том, что профессионалы в разных сферах говорят о сложных вещах так, чтобы понял даже ребенок. Известные личности в формате прямого эфира отвечают на вопросы молодежи. Такой формат диалога позволяет налаживать контакт между поколениями. Движение делает науку доступной для всех – эфиры остаются в записи, их можно посмотреть в любое время.
«Абитура»
Когда: осень 2023 года.
Участники: школьники и студенты СПО до 18 лет.
Ребят познакомят с университетами и колледжами в формате видеоэкскурсий. Расскажут, какие там есть образовательные программы, об особенностях поступления, обучения и будущей студенческой жизни.
Просмотр видео может быть организован на внеклассных занятиях, на которых педагоги смогут проводить сравнительный анализ разных учебных заведений и дискутировать с обучающимися.
«Территория героев»
Когда: ноябрь 2023 года.
Участники: школьники и студенты СПО до 18 лет, а также их родители и наставники.
Научная передвижная выставка познакомит с историей российской науки, базовыми научными принципами и передовыми достижениями отечественной научной сферы. Проект не только расширит кругозор детей и взрослых, но и подогреет интерес к науке, повысит мотивацию к изучению наукоемких предметов и поступлению в ведущие университеты.
«Волонтеры науки»
Когда: с 3 апреля по 11 декабря 2023 года.
Участники: школьники и студенты СПО до 18 лет.
Проект позволит всем, кто интересуется наукой, принять участие в исследовательских работах российских ученых. В рамках пяти заданий от научных сообществ и инновационных компаний ребята могут собрать данные и обработать их по инструкции, тем самым помочь научному сообществу структурировать материалы для работы.