Поступай в вузы, увлекайся наукой и техникой с Первыми

Благодаря проектам Первых школьники участвуют в научных проектах и исследованиях.

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«Роботология»

Когда: старт проекта в конце сентября 2023 года.

Участники: школьники и студенты СПО до 18 лет.

Цель проекта – вовлечение обучающихся в научно-техническое творчество и создание инженеров будущего. Участникам предложат создать физический проект робота или его цифровую модель, оформить свой путь в презентации и прикрепить на сайт. Для ребят будет доступен образовательный курс по робототехнике.

«Объясните нормально»

Когда: каждую пятницу в 15:00 в группе научного направления Движения Первых https://vk.com/mypervie_nauka

Участники: школьники и студенты СПО до 18 лет, а также их родители и наставники.

Миссия проекта состоит в том, что профессионалы в разных сферах говорят о сложных вещах так, чтобы понял даже ребенок. Известные личности в формате прямого эфира отвечают на вопросы молодежи. Такой формат диалога позволяет налаживать контакт между поколениями. Движение делает науку доступной для всех – эфиры остаются в записи, их можно посмотреть в любое время.

«Абитура»

Когда: осень 2023 года.

Участники: школьники и студенты СПО до 18 лет.

Ребят познакомят с университетами и колледжами в формате видеоэкскурсий. Расскажут, какие там есть образовательные программы, об особенностях поступления, обучения и будущей студенческой жизни.

Просмотр видео может быть организован на внеклассных занятиях, на которых педагоги смогут проводить сравнительный анализ разных учебных заведений и дискутировать с обучающимися.

«Территория героев»

Когда: ноябрь 2023 года.

Участники: школьники и студенты СПО до 18 лет, а также их родители и наставники.

Научная передвижная выставка познакомит с историей российской науки, базовыми научными принципами и передовыми достижениями отечественной научной сферы. Проект не только расширит кругозор детей и взрослых, но и подогреет интерес к науке, повысит мотивацию к изучению наукоемких предметов и поступлению в ведущие университеты.

«Волонтеры науки»

Когда: с 3 апреля по 11 декабря 2023 года.

Участники: школьники и студенты СПО до 18 лет.

Проект позволит всем, кто интересуется наукой, принять участие в исследовательских работах российских ученых. В рамках пяти заданий от научных сообществ и инновационных компаний ребята могут собрать данные и обработать их по инструкции, тем самым помочь научному сообществу структурировать материалы для работы.