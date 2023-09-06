Скажем «благодарю» любимым учителям

Тысячи ребят из разных городов и школ уже вручили открытки благодарности любимым учителям. Присоединяйтесь!

Идея такая: начался учебный год, и это отличный повод выразить признательность любимым педагогам – за знания, доброе отношение, заботу. И сделать это можно оригинальным способом, который придумали ребята из Движения Первых: подарить открытку благодарности, сделанную своими руками.

Открытка – в виде оригами-пеликана. Дело в том, что пеликан стал эмблемой Года педагога и наставника. Это древний символ милосердия и родительской любви, с которой наставники заботятся о будущих поколениях. А еще символ связан с фразой «Учитель – профессия-птица»: именно педагоги как бы переносят детей из поры детства в пору юности, оберегают, учат летать и видеть широкий горизонт возможностей.

В День знаний тысячи ребят из Движения Первых вручили оригами-пеликанов своим педагогам и наставникам в рамках Всероссийской акции #БЛАГОДАРЮ. Многие выложили фото и видео поздравлений в сообществе акции ВКонтакте, есть даже трогательные приветствия от классов.

Символом акции ребята выбрали оригами-пеликана.

Дорогие родители! У ваших детей или внуков тоже ведь есть любимые учителя – те, о которых они вам рассказывают чуть ли не каждый день, чьих уроков ждут и готовятся к ним особенно старательно, чей авторитет для детей непререкаем. Расскажите ребятам об акции. А они пусть расскажут своим одноклассникам и друзьям – чтобы как можно больше замечательных педагогов услышали добрые слова и почувствовали себя счастливыми и любимыми. А может, и вы, дорогие взрослые, передадите такой душевный привет своим бывшим учителям?

Сделайте это ко Дню учителя. А еще лучше – прямо сейчас, не дожидаясь удобного повода. Просто так.

Что нужно? Сделать пеликана из обычного листа бумаги (в интернете есть много видео, где показано, как сложить оригами-пеликана – это очень просто!), подарить его учителю и сказать слова благодарности. Будет здорово, если момент вручения будет запечатлен на фото или видео, которые ребенок выложит в соцсетях с хештегом акции #ОткрыткаБлагодарности или #Благодарю.