Путин выделил три направления развития Дальнего Востока

Владимир Путин обратил внимание на мастер-планы трех агломераций Фото: REUTERS

В преддверии Восточного экономического форума Владимир Путин обратил внимание на мастер-планы трех агломераций: Анадырской, Якутской и Магаданской.

- У каждого из рассматриваемых городов много схожих проблем. Прежде всего это, конечно, суровый климат и сложная транспортная доступность, - отметил президент на совещании по развитию сибирских и дальневосточных городов.

- Наша задача - создать здесь достойные жилищные условия и комфортную городскую среду, чтобы люди хотели здесь жить, работать, воспитывать детей, - добавил он.

И вот каким образом это предполагается сделать:

* Развивать транспорт, чтобы «люди могли быстро и по разумной цене добраться в нужное им место». Конкретно предполагается построить мост через Лену около Якутска. Второй мост должен появиться на реке Алдан — тогда по федеральной трассе «Колыма» можно будет ездить круглый год.

* Поддержка местных производителей еды может снизить цены в магазинах.

- Например, в Анадыре и Магадане с учетом доступной электроэнергии будет рентабельным строительство теплиц, - предложил президент.

* Медпомощь можно улучшить за счет дистанционных консультаций и телемедицины.

- Здесь предлагаю активнее использовать успешный опыт Москвы, в том числе расширять взаимодействие со столичным Центром диагностики и телемедицины, - сообщил Владимир Владимирович.

В Москве уже несколько лет учат нейросети ставить диагнозы по анализам пациентов, рентгеновским снимкам, КТ и так далее.