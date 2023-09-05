Арктика – наше всё или как найти северный баланс

«В последние годы вопросам освоения и гармоничного развития Арктики, сбережения ее уникального природного богатства уделяется приоритетное внимание государства», - недавно отметил президент России Владимир Путин. Иными словами, Россия возвращается в Арктику. Не в том смысле, что мы уходили оттуда и вдруг решились на второй заход. Это принципиально новая стратегия развития северных территорий, способная усилить экономику страны.

- Стратегический план Арктического совета на 2021 – 2030 годы предусматривает устойчивое, социальное и экономическое развитие региона наряду с уважением и бережным отношением к окружающей среде, – подчеркнул программный директор Ecumene Сергей Рыбаков. - Арктика обладает значительными природными ресурсами, получает значительные и растущие инвестиции в исследования и извлекает выгоду из многочисленного коренного населения с многотысячелетними знаниями о процветании человечества в этой уникальной части нашей планеты. Однако арктический регион больше, чем любая другая часть нашей планеты меняется из-за проблем, связанных с вопросом изменения климата. Нагреваясь в три раза быстрее, чем остальная часть планеты, и быстро превращаясь из среды льда и снега в более зеленую, влажную и теплую систему, невозможно переоценить климатический риск для арктических социально-экологических систем.

Сергей Рыбаков

ПОЧТИ ТРЕТЬ ВСЕЙ РОССИИ

Арктика – это, прежде всего, ресурсы. И если говорить в цифрах, то на этот обширный регион приходится 10% всего российского ВВП и 20% всего экспорта. Здесь добывают 80% российского природного газа, 17% нефти, 90% никеля и кобальта, 60% меди и почти 100% алмазов, редких и редкоземельных металлов.

- Кроме того, это 28% всей территории России, - отметил посол по особым поручениям МИД России Николай Корчунов. - Климатические изменения, развитие морского транспорта и технологий делают Арктику все более доступной, в связи с чем возрастает ее геополитическое значение. Однако мы должны постоянно помнить о хрупкой и уязвимой арктической среде и делать все возможное, чтобы сохранить ее для будущих поколений. Не зря глава нашего государства особо подчеркивал необходимость использования в Арктике ресурсосберегающих технологий. Они очень важны в контексте мировой конкуренции.

Николай Корчунов

ТАМ, ГДЕ ПРОСЫПАЕТСЯ РОДИНА

Временно исполняющий обязанности губернатора Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов уверяет, Чукотка – уникальный регион. В первую очередь, по географическим особенностям.

- С нас начинается день, мы первыми встречаем Новый год, - перечисляет он. - Наша территория относится к районам Крайнего севера. Здесь, с одной стороны, суровая природа, но, с другой – совершенно невероятный мир флоры и фауны. На Чукотке находится большой национальный парк «Берингия» площадью 18 тысяч кв.км. Это место, где проходит путь миграции китов.

По словам Владислава Кузнецова, Чукотка сейчас активно развивается, являясь значимой частью Северного морского пути (СМП). Строится логистическая инфраструктура, увеличивается объем эксплуатации.

Владислав Кузнецов

Кроме того, на Чукотке реализуются крупнейшие проекты в горнодобывающей сфере. Строится большой комбинат по производству меди.

- Реализация этого проекта сделают нас независимыми с точки зрения импорта этого металла, - говорит глава региона. - Плюс извлечение золота, серебра, редкоземельных металлов. Мы находимся в стадии готовности к запуску по проекту добычи олова.

Одновременно с этим на Чукотке особое внимание уделяется сфере экологии.

- Мы ведем системную работу по нескольким направлениям, - продолжает Владислав Кузнецов. - Это очистка территории от бытового и производственного мусора, вывоз металлолома, подъем затонувших судов, рекультивация свалок. В том числе мы решаем вопросы, связанные с зеленой энергетикой по мере развития промышленного производства, сельского хозяйства. У нас уже функционирует плавучая атомная станция «Академик Ломоносов». В дальнейшем мы совместно с Росатомом будем вводить плавучие энергоблоки. В регионе активно развиваются ветряная и солнечная энергетика.

СЕВЕРНОЕ ШЕФСТВО

Компания «Норникель» является крупнейшей компаний в российской Арктике по освоению ресурсов. Каждый день за полярным кругом работают десятки тысяч ее сотрудников. В зоне ответственности мощного холдинга не только производства, но и практически вся социальная сфера полуострова Таймыр, в том числе Норильска и его окрестностей. Я не зря делаю акцент на Норильске. Сегодня здесь происходит невозможное – полная реновация всего города. Такого в современной северной практике еще не бывало.

- Происходит масштабное развитие города как агломерации, в которой проживает около 180 тысяч человек, - рассказывает директор департамента федеральных и региональных программ ПАО «ГМК Норильский никель» Михаил Кузнецов. – И для этих людей нужны стимулы, чтобы они хотели здесь жить, трудиться и думать о будущем. Эта задача потребовала глобальных решений со стороны Правительства РФ. Специально для обновления Норильска было выделено 120 млрд рублей, из которых 80 млрд средства компании. Программа преображения города предусматривает целый комплекс мер –благоустройство территорий, обновление социальной, коммунальной и инженерной инфраструктур, реновация жилого фонда.

Как отметил Михаил Кузнецов, отдельное направление - реализация экологических программ, которые должны кратно уменьшить эмиссию вредных веществ и улучшить экологическую обстановку. Яркий пример – «Серная программа». Она позволит в 10 раз сократить объемы выброса серы.

Михаил Кузнецов

Кроме того, на территории Норильского района производится мониторинг размерзлотности, которая возникает из-за потепления климата. Благодаря этому, удалось выявить аварийные здания и те, что непригодны для проживания из-за опасного состояния мерзлоты под ними.

Больше внимание компания уделяет работе со школами и заполярным университетом, готовя кадры для своих производств. Важно, чтобы выпускники вуза понимали – по окончании их ждет работа и неплохой оклад.

Поддержка экологии территории невозможна без взаимодействия с коренными малочисленными народами. В «Норникеле» это очень хорошо понимают, поэтому выделяют средства на поддержание местных общин, развитие их традиционных форм хозяйствования, выделения жилья для детей-сирот, строительства цехов по переработке рыбы и оленины. Кроме того, компания проводит консультации коренным населением и оленеводческими хозяйствами по проекту освоения Колмозерского месторождения лития в Мурманской области.

СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ПУТЬ

Корпорация «Росатом» уже давно стала частью Арктики. Прежде всего, как единственный инфраструктурный оператор СМП и как владелец единственного в мире атомного ледокольного флота.

- Сегодня одной из важных задач развития СМП и судоходства стала научная работа по определению влияния всей этой деятельности на экологию, - рассказал Заместитель Председателя госкомиссии, специальный представитель, по вопросам развития Арктики государственной корпорации по атомной энергетике «Росатом» Владимир Панов. – Простыми словами, портит судоходство окружающую среду? Мы пригласили компетентных специалистов, чтобы они провели мониторинг и разработали методологию влияния СМП на флору и фауну. И вот уже третий год команды ученых, экологов, гидрологов, гидрохимиков, орнитологов и т.д. работают на 50 арктических станциях, изучая все сферы и собирая данные. К исследованиям привлекаются и международные эксперты. Такое исследование проводится впервые и оно станет фундаментом для будущих научных изысканий. Работа пока не закончена, но собранные данные уже позволяют видеть динамику. И мы можем сказать, что развитие арктического судоходства не оказывает отрицательного влияния на окружающую среду.

Владимир Панов

По словам Владимира Панова, благодаря этой деятельности Росатом совместно с Минприроды завершает работу по созданию экологического мониторинга СМП как государственной системы.

Почему это так важно? Дело в том, что СМП, благодаря изменению ледокольной транспортной модели и созданию судов высокого арктического класса, стремительно развивается. Если в 2014 году по нему было перевезено 14 млн тонн грузов, то с 2020-го перевозится более 30 млн тонн ежегодно.

И не далек тот день, когда навигация по СМП станет круглогодичной. Ведь по сути это единственная дорога, которая есть в Арктике.

ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ

Шеф-редактор «Комсомольской правды», путешественник Евгений Сазонов твердо знает, Арктика - это очень красивое место.

- Раньше я думал, что в Арктике только лед, - сказал Евгений Сазонов, - когда я туда попал, убедился – да, только лед, но волшебный. Разной формы, цветовых оттенков. На мой взгляд, каждый россиянин должен съездить туда, чтобы увидеть. СМИ всегда будут поддерживать тему Арктики, потому что Россия без Арктики - это не Россия. Россия без Арктики – это минус полезные ископаемые, минус СМП, минус героические исследователи. А еще Арктика – это воспитание характера как у взрослых, так и у молодежи. Мы уже несколько лет участвуем в молодежной экспедиции в Арктику, куда отбираются единицы из 24 тысяч претендентов. На лыжах они идут 150 км от материка через Северо-Ледовитый океан на мыс Челюскин. Такие экспедиции необходимо делать чаще, благодаря им участники становятся крепче, более собранные и дисциплированные. Арктический туризм должен развиваться как можно активнее. Но возникает одна проблема, связанная с экологией. Есть такой поселок Хатанга, который скоро будет главным перевалочным пунктом для путешествия на Северный полюс. Выйдя за пределы поселка, хватаешься за голову от ужаса – до горизонта свалка металлолома. Так хочется чтобы ее там не было, чтобы эти места стали чище и радовали туристов.

Евгений Сазонов

ВСЕ ПОД КОНТРОЛЕМ

Первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты по экологии и устойчивому развитию Николай Доронин отметил, что в разработанной стратегии развития Арктического региона до 2035 года основной целью является повышение качества жизни человека на крайнем севере.

- Если человек будет продолжительно жить в Арктике, то мы увидим ее устойчивое развитие в будущем, - сказал эксперт. – Конечно, рост антропогенной и техногенной нагрузки сказывается на экологии. Поэтому нужно быть внимательным к этой территории, учитывая, что здесь должны быть свои стандарты и свои практики. Экология ни в коем случае не противопоставляется промышленному развитию, но мы пытаемся понять, как найти баланс между ними. И роль общественников в этом направлении велика. Именно с участием общественных организаций можно будет найти оптимальные решения.

Николай Доронин

Независимый эксперт Виктория Элиас делает акцент на экосистеме Арктики как основе жизни. По ее словам, в условиях активного экономического развития северных территорий надо найти выход для сохранения экологии как устойчивой системы, не нарушив строение ее компонентов.

- Принципиально важно подходить к вопросу комплексно, - говорит эксперт. - Новые технологии, новые лучшие доступные знания. Опыт коренных народов. Все это нужно применять, чтобы вовремя скорректировать научные исследования и практические действия.

Виктория Элиас

Заместитель генерального директора – статс-секретарь АНО «Центр «Арктические инициативы» Рустам Романенков отметил, что в работе над арктическими проектами не хватает нескольких важных компонентов.

- Нам не хватает целеполагания, - говорит Рустам Романенков. – У нас есть стратегии, документы, в том числе международные, но мы не очень понимаем, как внедрить их в нормативные аспекты, сделать обязательными к исполнению. Как экстраполировать эти договоренности в национальное законодательство и как их реализовывать. Второй минус - координация усилий на всех уровнях: и горизонтально, и вертикально. Еще один аспект - деятельное просвещение. И речь не только о школьном образовании, а внедрении в просвещение всех культурных институтов – музеев, театров и т.д.

Рустам Романенков

КАК УЧИТ ВЕРНАДСКИЙ

Депутат Государственной Думы РФ, посол доброй воли ООН, председатель ВООП Вячеслав Фетисов, подытоживая круглый стол, подчеркнул, что самое основное в развитии гармоничных отношений экономики и экологии в Арктике – это найти баланс.

- Академик Вернадский нас учит, что проблема людей начинается там, где они начинают рушить экосистему, - сказал Вячеслав Фетисов. - Арктика влияет на жизнь всей планеты. И не реагировать на изменения, которые в ней происходит нельзя. Именно поэтому очень важна сейчас та работа, которую проводят в северных регионах крупные компании такие как «Норникель», «Росатом» и др. Приводят в порядок территории, развивают технологии, проводят экологические исследования, очищают воздух от вредных выбросов, избавляются от накопленного еще в советское время ущерба. Арктика – это территория нашей ответственности.