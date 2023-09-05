Как российским военным удалось уничтожить танк Challenger: артиллерист раскрыл секрет

Наши ребята - простые мобилизованные - - легко захватили это БМП Фото: Личный архив

…- Александр Михайлович, появилась информация, что Россия уничтожила в зоне СВО танк Challenger 2. Не ваши ребята его «замочили»? Может, это на том участке, где вы как раз почти полгода «работали» лейтенантом-артиллеристом?

- Да, это на запорожском направлении, в нашей стороне, скорее всего.

Там укронацисты, наверное, пытаются прорваться.

Что такое Challenger? Это безделушка. Это разве танк, что ли?

Наши молодцы ребята, разберут любой танк. Он, как только появится в зоне видимости, и сразу начинают его уничтожать.

Противник прекрасно понимает, что не надо лишний раз показывать эти танки Challenger, Leopard. Их в любом случае наши парни разберут.

- Прошлый раз, когда вы вернулись с передовой, мы с вами уже разбирали подобную ситуацию. И вы тогда, я понимаю, в силу определенных обстоятельств, не все мне рассказывали… Только говорили, что «мысленно научились эти танки разбирать». То есть - подбивать. У вас же там чертежи были и так далее.

- Да, правильно все говорите. Сто процентов. И фотографии, и чертежи, и мы точно знаем, куда правильно бить по ним. В какую часть.

- А в Challenger куда правильно бить, в какую часть? Или это секрет по-прежнему?

- Пусть это будет секретом, Александр. Очень тяжелый танк, он, по-моему, даже 64 тонны, что ли, весит. Сейчас же распутица начнется, они же боятся ее.

- Танки или неонацисты?

- И танки, и противник.

Так же, как фашисты боялись.

Сейчас начнется эта грязь, они вязнуть станут…

- Вот и хорошо. Вы мне прислали снимки - ваши ребята вражескую технику захватили.

- Да, БМП.

- А чья это машина? С крестом…

- Чье производство? По-моему, то ли французская боевая машина, то ли немецкая. А крест - это уже они сами, украинские неонацисты, нарисовали.

Вот видите, даже кресты рисуют - как фашисты.

Заметьте, наши ребята - простые мобилизованные - - легко захватили это БМП. Не у каких-то там, призванных и необученный, а у матёрых вояк, у украинской морской пехоты отбили.

Вот видите (см. фото) - там полностью весь боекомплект остался. Укронацисты, наверное, бежали дальше, чем видели, бросили боекомплект. Машина – «заводи и едь», как говорится.

Повторяю - у регулярной морской пехоты отбили - наши простые мобилизованные мужики.

- Это забайкальцы или кто?

- Это мой полк, он полностью дальневосточный. Серьезная заявка.

- А что за парень стоит у БМП?

- Он с Дальнего Востока. У него позывной «СМЕРШ».

Мой товарищ, вместе на передовой с ним были.

- Это он его угнал, отбил?

- Это ребята, да, батальонные наши, пехота. То есть противник утекал и все бросил.

- Я правильно понял, что неонацисты драпают даже быстрее, чем у них БМПшки ездят?

- Это точно!

- Молодцы наши, конечно.

- Конечно, молодцы. Я горжусь нашими ребятами. Им все нипочем, только вперед.

Александр, я вам так скажу, у противника нет духа. А у нас дух есть.

- Боевой.

- Да. Боевой дух. Они - укронацисты - в ближний бой никогда не вступают. Если противник видит, что на них идет наступление, они драпают.

- Вы с ребятами по телефону говорили или только снимки они прислали?

- Нет, я с командиром полка своего говорил. Он выходил на связь ночью. Мы обсуждали несколько вопросов, они заявки делали. Мы сейчас полностью закупаем техническое оборудование опять, правительство Забайкальского края, на наше подразделение, на полки забайкальские. Ну, и будем в ближайшее время отправлять ребятам.

- Если со «СМЕРШем» будете, вот с этим парнем говорить, вы ему привет от «Комсомолки», ладно? И всем ребятам, которые захватили БМП.

- Я ему даже перешлю эту статью, дай Бог, она у вас выйдет, я ему перешлю, командиру и всем. И пусть ребята почитают…

Когда «Комсомолка» пишет про Героев - это всегда вдохновляет.

- Спасибо вам огромное.

- Вам спасибо.

- Обнимаю.

- Рад вас слышать. Берегите себя, своих близких.

- И вы тоже.