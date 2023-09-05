Будут ли водителей штрафовать на 50 тысяч за езду без устройства экстренного вызова

По словам эксперта, про оснащение модулями ЭРА-ГЛОНАСС обычных легковых автомобилей в законах ничего не говорится. Фото: Shutterstock

Соцсети пестрят плохими новостями: «Уже с 1 сентября любой гаишник может остановить вас без причины и проверить наличие устройства экстренного вызова. При его отсутствии грозит штраф до 50 тысяч рублей!»

В рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации, мы решили проверить эту информацию.

- Нет такого штрафа в Кодексе об административных нарушениях, - успокоил нас и читателей автоюрист Дмитрий Славно. - В данном случае речь идет о наличии в автомобиле модуля ЭРА-ГЛОНАСС (система экстренного реагирования при авариях, — Ред.). Его необходимо устанавливать согласно действующему законодательству. В 2022 году был введен мораторий и можно было временно не устанавливать эти модули из-за дефицита на рынке необходимой электроники и чипов. С 1 июня 2023 года мораторий снят и модуль снова стал обязателен. Но это касается не всех автомобилей. В Кодексе прописаны только автомобили для грузовых и пассажирских перевозок. За езду без модуля ЭРА-ГЛОНАСС по статье 12 «Нарушение правил перевозки опасных грузов» водителю такого автомобиля грозит штраф от 1000 до 1500 рублей, а владельцу авто — от 150 тысяч до 200 тысяч рублей. Также без модуля ЭРА-ГЛОНАСС нельзя получить лицензию на перевозку пассажиров. Штраф за перевозку пассажиров без лицензии - от 75 тысяч до 400 тысяч рублей.

По словам эксперта, про оснащение модулями ЭРА-ГЛОНАСС обычных легковых автомобилей в законах ничего не говорится. Соответственно, нет в КоАП и статьи, по которой можно наказывать владельца легковушки за езду без модуля ЭРА-ГЛОНАСС».