Линда Евангелиста рассказала, что в 2018 году ей диагностировали злокачественную опухоль молочной железы Фото: EAST NEWS

Линда Евангелиста сделала шокирующее признание. У супермодели рак груди. С неизлечимым недугом она борется пять лет. Ей сделали двойную мастэктомию, она перенесла химиотерапию. Врачи сообщили о положительном результате лечения. Однако недавно болезнь вернулась.

Линда Евангелиста рассказала, что в 2018 году ей диагностировали злокачественную опухоль молочной железы. Она попросила врача, чтобы ей вырезали рак, не заботясь о том, насколько это будет эстетично. "Я хотела, чтобы в моей груди была дыра, я не хотела, чтобы это выглядело красиво. Я хочу, чтобы ты вычистил все оттуда", - цитирует ее WSJ.

По словам ее доктора, рак с высокой вероятностью может вернуться в любой момент. "Я стою одной ногой в могиле, так что я просто счастлива за каждый прожитый день. Я так рада, что жива", - сообщила Линда.

Линда Евангелиста - одна из супермоделей 1990-х годов Фото: EAST NEWS

Евангелиста призналась, что у нее дважды за последние пять лет диагностировали рак молочной железы. 58-летняя супермодель отметила, что без колебаний согласилась на двойную мастэктомию. "Я хотела оставить все это позади", - рассказала модель.

По ее словам, у нее "ужасный показатель онкотипа". Супермодель сообщила, что "только самые близкие" знали о ее недуге. Сделали ли ей операцию по протезированию груди после двусторонней мастэктомии, она не стала уточнять.

Ранее Линда рассказывала об изуродовавшей ее пластической операции. Врачи диагностировали у нее парадоксальную жировую гиперплазию - редкое послеоперационное осложнение. Жировые клетки стали разрастаться. Из хрупкой красавицы она превратилась в полную женщину.