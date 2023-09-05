«Белый интернет» займется безопасностью россиян в Сети

Не разговаривайте с незнакомыми людьми Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В пресс-центре МИА «Россия Сегодня» прошла презентация Центра «Белый интернет», который будет заниматься защитой прав граждан и безопасностью детей в онлайн-пространстве. Организация намерена работать с уже имеющимися кейсами и проводить экспертные исследования по борьбе с новыми и потенциальными угрозами для уязвимых групп.

ПРЕСТУПНЫЕ ОПЕРАЦИИ В ИНТЕРНЕТЕ

По данным Банка России, жертвами киберпреступлений становятся все слои населения, от лиц преклонного возраста до несовершеннолетних граждан. Преступники действуют по схемам со знанием психологии человека и его цифровой активности. Генеральный директор АНО «Белый Интернет» Элина Сидоренко дала несколько рекомендаций, как не стать жертвой мошенников:

1. Не разговаривайте с незнакомыми людьми, положите трубку.

2. В случаях если звонят по телефону и представляются сотрудниками МВД России или других правоохранительных органов, банков, или ваш родственник попал в ДТП и т.д. прервите разговор, перезвоните на номера которые указаны на официальных сайтах той или иной организации и посоветуйтесь с родными.

3. Используйте приложения по блокировке спам-звонков или используйте эту опцию у операторов сотовой связи.

4. Не выкладывайте и не сохраняйте в сети Интернет персональные данные.

5. Ни при каких обстоятельствах нельзя передавать посторонним лицам сведения о своих счетах и банковских картах, а также не совершать никаких действий со своими картами и вкладами, о которых просят незнакомые лица по телефону.

БУЛЛИНГ В СЕТИ

Родители воспринимают цифровое пространство как жизнь понарошку, но для поколения Z (люди, родившиеся после 1997 года рождения) оно давно стало второй реальностью, отметили участники презентации. Так по данным мониторинга центра «Безопасность 2.0», эпизоды буллинга (агрессивной травли) были выявлены на всех крупных интернет-площадках, пользующихся популярностью у подростков и детей – «ВКонтакте», TikTok, Instagram* и YouTube. Если же преступление уже совершено следует обратиться в полицию, которая проведет проверку и квалифицирует действие как правовое или административное правонарушение.

ФЕЙКИ РАСТУТ КАК СНЕЖНЫЙ КОМ

Еще одна угроза, на которую обратит внимание «Белый интернет», — недостоверная информация. В 2022 году количество выявленных фейков в российском сегменте интернета выросло в 6 раз по сравнению с прошлым годом. Искаженная информация касалась среди прочего тем лесных пожаров, минирования школ, незаконных протестных акций, Специальной военной операции. По статье о фейках вынесено 19 приговоров, а за дискредитацию вооруженных сил — три приговора.

*признана экстремистской на территории РФ