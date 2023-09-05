В России начался рост заболеваемости коронавирусом: Кому нужно прививаться

В России новый штамм коронавируса широкого распространения не получил. Фото: Shutterstock

За прошлую неделю показатель заболеваемости коронавирусом в России подскочил почти на треть по сравнению с предыдущей неделей. Об этом сообщил 5 сентября Федеральный оперативный штаб по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

В Москве с 28 августа по 3 сентября выявили 1857 случаев заражения, госпитализированы 434 человека, один умер. По всей стране за неделю госпитализированы 1172 человека, что на 13,2% больше по сравнению с предыдущей неделей.

Показатель заболеваемости ковидом на 100 тысяч человек составляет 3,7 - это на 31,6% выше, чем неделей ранее.

По данным Роспотребнадзора, у нас пока не получил широкого распространения новый штамм коронавируса, из-за которого заметно растет заболеваемость в Европе и США (вариант «Эрис»). Но и без него сезонного всплеска ОРВИ, включая ковидную инфекцию, не избежать, считают специалисты. В первую очередь потому, что растет скученность людей из-за похолодания, начала учебного и активного рабочего сезонов.

Как уберечься? Эпидемиологи призывают вспомнить о масках и респираторах - надевать их в закрытых помещениях, где много людей. Почаще мыть руки с мылом - это защищает от многих напастей, не только от ковида.

Что касается прививок, то «освежить» их рекомендуется людям из групп риска, которые вакцинировались от коронавируса более 6 месяцев назад. Это люди старше 60 лет, пациенты с хроническими заболеваниями, в том числе бронхолегочной и сердечно-сосудистой систем, туберкулезом, сахарным диабетом и ожирением. А также те, у кого установлен первичный или вторичный иммунодефицит, в том числе ВИЧ-инфекция, аутоиммунные заболевания, онкологические/онкогематологические заболевания.

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