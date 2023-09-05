Губернатор Ленинградской области предложил создать Всероссийский Координационный совет по делам многодетных семей

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Губернатор Александр Дрозденко поделился наработками Ленинградской области на V Форуме социальных инноваций регионов. Форум, открывшийся 5 сентября в Москве, стал крупнейшей площадкой для обсуждения социальных проблем и обмена опытом. После выступления главы 47-го региона председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала Ленинградскую область одним из лидеров по внедрению удобных для людей сервисов социальных услуг - наряду с Москвой и Санкт-Петербургом.

На форуме Александр Дрозденко рассказал о самых успешных практиках Ленобласти в социальной сфере, которыми регион готов делиться с соседями и партнерами. В числе таких проектов – «Социальный кодекс региона», приложение «Социальное такси», опыт Мультицентра социальной и трудовой интеграции, суперсервис «Рождение ребенка», программа «Передышка» для родителей детей-инвалидов. Кроме того, губернатор выступил с инициативой создать на федеральном уровне Всероссийский координационный совет по делам многодетных семей. Такая структура уже хорошо зарекомендовала себя в регионе.

«В Ленинградской области успешно функционирует Координационный совет по делам многодетных семей. Предлагаю рассмотреть возможность создания такого органа на федеральном уровне, чтобы среди его задач были поддержка материнства и детства в целом», - предложил Александр Дрозденко в ходе пленарного заседания «Современная Россия: устойчивость к вызовам времени».

Прошлой весной во Всеволжске открылся Дом сопровождаемого проживания для молодых людей с инвалидностью. Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области

Губернатор рассказал, что шесть лет назад регион разработал и принял «Социальный кодекс Ленинградской области». Этот документ объединил все финансовые меры социальной поддержки граждан. Главной целью областных властей тогда было вывести регион за черту бедности и оздоровить социальную обстановку. В итоге с этой задачей успешно справились: сегодня Ленинградская область входит в десятку российских регионов с самым низким уровнем бедности.

«Бюджет Ленинградской области является абсолютно социально ориентированным. Треть наших мер поддержки ориентирована на семьи с детьми. Решения в соцполитике позволили нам сохранить седьмое место в Рейтинге по качеству жизни. В рамках проекта «Электронный социальный паспорт жителя Ленинградской области» внедряются и развиваются новые сервисы, в числе которых - проактивное назначение выплат и перевод отдельных мер на электронный сертификат. Также создана Виртуальная карта жителя, по которой станут доступны программы лояльности в сферах культуры, спорта и туризма. Сейчас в работе — внедрение электронного сертификата на приобретение детских товаров», - рассказал Александр Дрозденко.

Реабилитационно-Досуговый Центр «СеРДЦе» - единственный центр в регионе, где детей с ограниченными возможностями лечат иппотерапией. Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области.

В этом году ленинградскому Мультицентру социальной и трудовой интеграции исполнилось 8 лет. За это время в нем было внедрено немало инноваций в социальном обслуживании. В Мультицентре люди с инвалидностью получают профессию, возможность трудоустроиться и начать самостоятельную жизнь через механизм сопровождаемого проживания. Этот опыт получил поддержку Агентства стратегических инициатив и уже внедряется в других российских регионах. Сейчас ленинградцы реализуют новый проект: вокруг Мультицентра создается комплексная инклюзивная среда, комфортная для работы и постоянного проживания людей с ограниченными возможностями здоровья. Еще одно важное начинание – реформа психоневрологических интернатов, которую в регионе начали в этом году. Все интернаты планируется перевести на новую систему работы, сделав акцент на возможности пациентов трудоустроиться и реализовать себя.

В следующем году в регионе начнет работу «Академия особого папы» - социальный проект для семей с детьми-инвалидами, а также технология «Социальная няня» (эта услуга предоставляется бесплатно и позволяет родителям освободить время для решения повседневных вопросов). В августе 2021 года в Ленинградской области открылся Реабилитационно-Досуговый Центр «СеРДЦе». Это единственный центр в регионе, где детей с ограниченными возможностями лечат иппотерапией – то есть с помощью лошадей.

Особой заботой ленинградцы постарались окружить участников специальной военной операции и членов их семей. В регионе работают три отделения филиала Государственного фонда «Защитники Отечества». На каждую семью оформляется электронный социальный паспорт. Областные власти разработали и приняли более 60 мер поддержки, в том числе ежемесячную компенсацию оплаты услуг ЖКХ, первоочередное обеспечение ветеранов СВО их родственников техническими средствами реабилитации, губернаторские стипендии для студентов – детей участников спецоперации и многое другое. Ленинградская область первой из регионов России выполнила поручение президента РФ Владимира Путина и начала выделять земельные участки героям СВО.