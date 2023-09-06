"Папа есть, но его нет": Откуда в России эпидемия "скрытой безотцовщины" и как это исправить

Именно родительское внимание формирует уважение ребенка к самому себе Фото: Shutterstock

Что есть папа в семье, что нет его! Депутаты Госдумы объявили об эпидемии «скрытой безотцовщины» в России. По их мнению, отцы (даже в полных семьях) уделяют слишком мало внимания своим детям.

По поручению парламентариев на улицах Москвы и в соцсетях был проведен опрос мужчин на тему, сколько времени они проводят с детьми. Участие приняли 1,2 тысячи человек. Исследование показало, что отцы уделяют детям в среднем 35 минут в день. 18% и вовсе проводят с детьми 15 минут или меньше.

Мы удивились и провели свой опрос в соцсетях. Результаты тоже не порадовали: оказалось, почти 40% отцов проводят с детьми меньше получаса в день (см. «Опрос «КП»).

Опрос "КП" Фото: Алексей СТЕФАНОВ

Большинство папаш, принявших участие в «депутатском» опросе, оправдывались банально: дескать, по уши загружены рабочими и домашними делами. А четверть отцов признались, что не знают, как организовать совместный досуг.

Чтобы мужчины больше времени проводили с детьми, вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил создать «Отцовскую карту» по аналогии с «Пушкинской». Чтобы власти отправляли на эту карту по 2000 рублей в месяц (на каждого ребенка), и отцы могли бы тратить их на семейные развлечения. А депутат Светлана Бессараб выступила с инициативой сократить рабочую неделю до 36 часов, чтобы родители могли больше времени уделять детям. Вот только поможет ли это?

«ЯЖМУЖИК»

«У жены всегда на одного ребенка больше, чем у мужа», - гласит анекдот, продиктованный самой жизнью.

- Отцы занимаются своей жизнью и не хотят тратить время на детей. Папа есть, но по факту он занят лишь тем, что ему интересно: работа, общение с друзьями, компьютерные игры, просмотр новостей. Такой папа - это маленький мальчик, который не хочет вырастать, - ставит диагноз львиной доле российских отцов детский психолог Татьяна Ночкина. - Это во многом связано с тем, что развитие мужчины нередко останавливается на том уровне, когда он был подростком. Он привык, что все внимание уделяется ему. Отсюда так много инфантильных пап. Такие мужчины находятся в позиции ребенка и не готовы взять на себя ответственность за своих детей.

По ее словам, часто отцы играют в игру «я мужик» и считают, что воспитание детей и общение с ними - это чисто женское дело.

- Обычно это мужчины с низкой самооценкой. В итоге получается, что у детей будто нет папы, все вопросы с ними решает мама, - замечает Татьяна Ночкина.

КАК АУКНЕТСЯ…

Невнимание отцов - серьезная проблема. Часто это оборачивается плохим поведением детей.

- Ребенок начинает специально провоцировать: ломает поделку, которую сделал папа, или, например, разливает краску. И вот тогда разъяренный отец целиком поворачивается к ребенку и дает ему 100% внимания… Хоть и негативного. Так папы приучают ребенка, чтобы он хуже себя вел, - говорит Татьяна Ночкина.

Психологи утверждают: внимание мамы и папы - это кислород для ребенка. Именно родительское внимание формирует уважение ребенка к самому себе: «Взрослый дядька, папа, отвлекается от своих дел, идет ко мне и интересуется, чем живу я».

При этом важно не просто «отбывать номер» рядом с ребенком, а уделять ему время по-настоящему.

- Некоторые папы считают, что если включили ребенку мультик и сели рядом, то этого достаточно. Это не так! Такое времяпровождение по качеству гораздо ниже, чем если бы папа видел глаза своего ребенка, общался с ним на какую-то интересную тему, валялся с ним вместе на полу и собирал конструктор. То есть очень важно полностью погрузиться в мир ребенка и забыть о своих делах. Только так возникает взаимопонимание, и так папа начинает развивать в себе настоящую любовь к ребенку. Лучше 15 минут в день концентрированного внимания, чем два часа, когда папа просто смотрит телевизор, - поясняет Татьяна Ночкина.

А если и это для отца недостаточный аргумент, то психолог рекомендует подумать о самом себе. В будущем - причем не таком уж и далеком. Помните притчу про стакан воды в старости?

- Отношение, которое отец демонстрировал к ребенку в его раннем возрасте, со временем зеркально повторится. Когда отцы стареют, им все больше хочется видеть, что сыновья их ценят, уважают. И если отец к сыну относился в детстве формально, то повзрослевший ребенок будет отвечать ему тем же, - дает повод для размышлений Татьяна Ночкина.

Многие папаши не понимают, как совместить приятное (совместный досуг с детьми) с полезным (чтение газеты). Нет ничего проще - читайте вместе «Комсомолку»! Для этого у нас есть детская рубрика «Ерошкина полянка», которая выходит по пятницам. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

ДАЕШЬ ПОВЫШЕННУЮ ПЕНСИЮ!

- У нас не только скрытая безотцовщина есть, но и скрытая «безматеринщина». Конечно, больше семей, где отцов дома не видно, но есть и семьи, где то же самое можно сказать о матери. В этом случае отцы зачастую берут на себя функцию воспитания или превращаются в еще одного ребенка, висящего на шее у перегруженной супруги и нуждающегося в ее заботе и уходе, - замечает демограф Владимир Тимаков, кстати, отец троих детей.

По его мнению, во многом безотцовщина и «безматеринщина» связаны с перегрузками на работе. Родители стараются зарабатывать больше и нередко вкалывают на нескольких ставках.

- Людям не хватает сорокачасовой рабочей недели, чтобы зарабатывать. Поэтому предложения депутатов сократить рабочую неделю до 36 часов абсурдны. Единственным стимулом проводить больше времени дома может быть достойная зарплата и возможности для совместного отдыха с детьми. Было бы правильнее создать не «отцовскую карту», а «семейную». В тех семьях, где дети не видят отца, чаще всего и супруга не видит мужа, а проводить вместе время очень важно, - говорит Владимир Тимаков.

По его мнению, родительский вклад должен обязательно учитываться при назначении пенсии. Это бы стало дополнительным стимулом для родителей.

- Женщина, родившая троих детей, имеет право выйти на пенсию на три года раньше, а родившая четверых - на четыре. Я считаю, что отцов, которые сохраняют верность семье, тоже надо поощрять, - уверен демограф.

И это должно отражаться не только в сроках выхода на пенсию, но и в размере пенсии, - считает Владимир Тимаков.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

«Дети повторяют не слова, а поступки»

Член правления Всероссийского общественного движения «Отцы России» Олег Беккер:

- Отец должен своим поведением и отношением транслировать ребенку чувство безопасности, но при этом учить его справляться с трудностями, быть самостоятельным, взаимодействовать с внешним миром. Спина отца, уходящего на работу ради своей семьи, - символ любви значительно больший, чем близость отца-тунеядца, который полдня раздает подзатыльники от скуки.

Нам очень важно возрождать добрые семейные традиции с участием отцов - вечера с настольными играми, хоровыми песнями, домашние спектакли, строительство вертепа на Рождество и другие.

Дети повторяют не наши назидательные слова, а поступки. Поэтому так важно организовывать совместные дела - пойти в поход, где ребенок научится разводить костер, сплавиться по реке, помочь зимой пожилым соседям почистить снег в частном секторе, составить генеалогическое древо и др.