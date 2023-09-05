Герой спецоперации «Z» ефрейтор Николаев ликвидировал группу диверсантов

Ефрейтор Александр Николаев и гвардии младший сержант Артем Мироненко

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку. Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Для русского солдата дорога домой через Измаил идет. Нет российскому солдату дороги отсель иначе!», - предупреждал генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А воинов учил: «Товарищ товарища обороняй! Стрельбой не заниматься, без нужды не стрелять, бить и гнать врага штыком, работать быстро, скоро, храбро, по-русски! В дома не забегать, неприятеля, просящего пощады щадить, безоружных не убивать, с бабами не воевать, малолетков не трогать. Кого из нас убьют, — Царство Небесное, живым — слава! слава! слава!».

НЕ ДАЛИ ПРОТИВНИКУ ПЕРЕЙТИ В АТАКУ

Гвардии младший сержант Артем Мироненко

«В ходе боевых действий на одном из стратегически значимых направлений противник сосредоточил танки, бронированные машины и значительное количество живой силы и перешел в наступление с целью прорыва. Находясь на подготовленной к открытию огня позиции, расчёт самоходной гаубицы Мста-С, в составе которого проходит службу механик-водитель гвардии младший сержант Артем Мироненко, точным огнем уничтожал бронемашины противника. В ходе контрбатарейной борьбы противник обнаружил позицию российских артиллеристов и сосредоточил огонь на подавление самоходной гаубицы. Находившийся в рычагами управления механик-водитель, гвардии Мироненко, в считанные секунды оценил обстановку и несмотря на близкие разрывы крупнокалиберных артиллерийских снарядов хладнокровно начал подготавливать орудие к выводу из-под обстрела. Взаимодействуя с наводчиком, Мироненко быстро привел орудие в походное положение и совершил перекат для занятия новой огневой позиции, с которой впоследствии его расчет смог подавить артиллерийские установки противника. Благодаря опыту и навыкам гвардии младшего сержанта Артема Мироненко были сохранены жизнь и здоровье расчета артиллерийского орудия, уничтожены артиллерийские установки противника и выполнены огневые задачи по уничтожению бронетехники противника, вследствие чего не было допущено прорыва рубежей обороны российских мотострелковых подразделений».

УНИЧТОЖИЛ ДИВЕРСИОННУЮ ГРУППУ

Ефрейтор Александр Николаев

«Водитель автомобильной роты ефрейтор Александр Николаев выполнял задачи по эвакуации раненых в районах, расположенных в непосредственной близости к территориям нахождения противника. Неоднократно попадал под артиллерийские, минометные и авиационные удары противника. На пути следования в район непосредственной близости к линии соприкосновения, Александр выявил диверсионно-разведывательную группу националистов, ведущую разведку местности. В результате завязавшегося боя группа националистов была ликвидирована.

В ходе боя, ефрейтор Александр Николаев лично уничтожил несколько националистов и сам получил ранение. Несмотря на полученную травму, оказал себе и раненным товарищам первую помощь и эвакуировал раненых военнослужащих с поля боя».

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