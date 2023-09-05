Неожиданный поворот в скандале с Алексеем Паниным: актер устроил дебош в публичном доме

Алексей Панин оказался в центре скандала Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Скандал с Алексеем Паниным, которого забрали в полицию в Эстонии, получил неожиданное продолжение. Как рассказал сам актер, дебош он учинил не в отеле, а в публичном доме, куда пришел выпить.

Алексей Панин оказался в центре скандала после того, как звезду "Жмурок" задержали за пьяный дебош. Сначала сообщалось, что голый 45-летний актер, находясь в изрядном подпитии, устроил погром в эстонском отеле. Мол, мужчина перепутал номера и вломился к чужим людям. Там он стал бить посуду и кричать.

Граждане вызвали полиции. Панина скрутили и увезли в вытрезвитель. Позже актер вышел на связь, раскрыв пикантные подробности скандала.

По его словам, все произошло в публичном доме. Алексей перепутал номера и вломился к постояльцам, явно не ждавших незваного гостя. "Они по-скотски себя повели, а я, естественно, послал их всех на три веселых буквы. После этого они вызвали полицию и меня решили изолировать в так называемый местный вытрезвитель", - негодует артист.

Он отметил, что приехал в публичный дом не в поисках плотских утех. "В Эстонии у них здесь нельзя выпить. Ну, как и в России, собственно говоря, ночью. Выпить можно только в каких-то барах, которые работают допоздна, либо в публичных домах. Я туда приехал не за сексом, я приехал просто выпить", - отметил Алексей.

Артист заявил, что в заведении его "выставили на деньги". "А еще умудрились на меня нажаловаться, наговорить с три короба того, что я не делал", - возмутился он.

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