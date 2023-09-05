Виталий Хаев вывел в свет возлюбленную на 25 лет моложе, а Прохор Шаляпин — внучку Гурченко

Виталий Хаев пришел на премьеру под ручку с эффектной незнакомкой Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В столичном кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера семейной комедии «Праздники», которая выйдет в прокат 7 сентября. Помимо Виталия Хаева и Марии Ароновой, в картине снялись Никита Павленко, Вячеслав Чепурченко, Анастасия Калашникова, Яна Енжаева, Инга Оболдина, Денис Парамонов. Режиссер — Борис Дергачев. Прежде, чем представить фильм публике, актеры и создатели по традиции прошлись по красной дорожке.

Виталий Хаев и Дана Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

58-летний Виталий Хаев пришел на премьеру под ручку с эффектной незнакомкой. Девушка была одета в маленькое черное платье, которое подчеркнуло ее стройные ноги. Образ она дополнила с помощью сумки Saint Laurent и элегантных лодочек. KP.RU удалось узнать, что подпругу Хаева зовут Дана, она родом из Челябинска и младше актера на 25 лет. На вопрос, чем она занимается, Дана ответила: «Отдыхаю».

Андрей Фомин и Екатерина Селиванова Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Приятель Хаева, известный организатор ивентов, 59-летний Андрей Фомин появился в компании своей возлюбленной и матери его ребенка, 27-летней балерины Екатерины Селивановой. Пройдясь по дорожке, друзья Андрей и Виталий сделали общее фото со своими молодыми возлюбленными и удалились.

Анастасия Калашникова Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«Экранная» дочка Хаева Анастасия Калашникова, которая всего месяц назад стала мамой, выбрала для премьеры ассиметричное платье и объемный жакет. По словам актрисы, сильно худеть ей сейчас нельзя, так как она кормит малыша грудью. А вот на счет декретного отпуска Анастасия всерьез задумывается.

«У нас семейное кино. Я играю Лену, старшую сестру, и этим все сказано. Моей героине все детство доставалось за младшую сестру! А так наш фильм рассказывает про семейные ценности», — поделилась с KP.RU Анастасия Калашникова.

Прохор Шаляпин и Елена Королева Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Прохор Шаляпин появился в компании своей давней подруги, внучки Гурченко Елены Королевой и сразу предвосхитил все вопросы о возможном романе.

«Мы с Леной просто дружим. У нас нет никакого романа! Я сейчас один, и получаю от этого удовольствие», — рассказал KP.RU Прохор.

Борис Дергачев с гражданской женой Анной Могуевой Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Режиссер Борис Дергачев пришел вместе с гражданской женой Анной Могуевой. Кстати, помимо роли режиссера, в этом году Дергачев примерил на себя и роль отца — 12 апреля Анна и Борис впервые стали родителями.

Мария Аронова Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Исполнительница роли матери семейства Мария Аронова появилась почти под занавес. Для выхода на дорожку актриса выбрала строгое синее платье и такого же оттенка лодочки.

Анна Калашникова Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Также мероприятие посетили рэпер Саша ST, ставший отцом на прошлой неделе, группа GRINKEVICH, загорелая Анна Калашникова в ярком платье «вырви глаз» и многие другие.

Саша ST Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Группа GRINKEVICH Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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