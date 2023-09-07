Миллионы за протест: На чем зарабатывают Грета Тунберг и другие прогрессивные активисты

Зарубежные СМИ уверяют: вокруг Греты давно вертятся желающие разбогатеть. Фото: СОЦСЕТИ

Борьба за социальную справедливость, как выясняется, дело не только благородное, но и очень прибыльное. По крайней мере некоторые из самых знаменитых активистов движения за права темнокожих и зеленое будущее планеты давно стали долларовыми миллионерами. «Комсомолка» выяснила, как им это удалось.

Кому протест, кому дворец

Мать-основательница движения Black Lives Matter («Жизни черных имеют значение») Патрис Каллорс родилась в бедной и неблагополучной семье в Лос-Анджелесе. Ее братья не раз оказывались за решеткой из-за грабежей и наркотиков. Но сама Патрис решила направить свой буйный нрав в революционную деятельность. В 2013 году вместе с подругами-активистками она основала принесшее ей славу движение BLM. Как позднее писала в своей книге Патрис, на создание BLM ее «вдохновило» ужасное отношение к одному из ее братьев в тюрьме: постоянные избиения и издевательства.

Мать-основательница движения Black Lives Matter («Жизни черных имеют значение») Патрис Каллорс. Фото: AdMedia/Global Look Press

Звездный час Каллорс пришелся на 2020 год, когда массовые протесты под лозунгом Black Lives Matter охватили США. К тому моменту у движения было 30 отделений по всей Америке. В тот год, согласно налоговым декларациям, движение получило более $90 млн. А по неподтвержденным данным, сотни корпораций и частных лиц перечисляли пожертвования на сумму более $1 млрд. Куда ушла большая часть этих денег, информации нет.

Зимой 2020-го 10 отделений выступили с критикой руководства, заявив, что за все годы существования движения так и не было разработано единой системы отчетности. Это заставило многих сомневаться в честности основателей BLM. Вскрылось, что нигде не учтено, сколько средств организация получила от доноров и какую зарплату получает сама Патрис.

И лишь весной 2021-го в СМИ появилась информация, что в то время, когда США сотрясались от протестов, Каллорс массово скупала недвижимость. Только в США у нее обнаружили четыре элитных особняка, средняя цена которых составляла $3,2 млн.

Один из особняков Патрис Каллорс. Фото: Tech MLS/Redfin

На фоне скандала Патрис Каллорс покинула BLM в мае 2021-го. В интервью она пыталась оправдаться. Утверждала, что уволилась ради работы над книгой и телеконтрактом. Она и правда выпустила книгу, а затем открыла в себе талант художника. А вот с кинобизнесом не заладилось. Не так давно Warner Bros. расторг с ней соглашение, поскольку за три года Патрис так и не предоставила идей для фильмов, документальных сериалов или мультфильмов.

Животная обнаженка

Австралийская активистка Тэш Петерсон, известная как Vegan Booty (Веганская попка), будоражила Зеленый континент своим появлением в общественных местах неглиже с остросоциальными плакатами в руках.

Несмотря на зимнюю погоду, Петерсон в вызывающе розовом нижнем белье выступала против использования пуха и пера для одеял и верхней одежды. Большую славу принес ей перформанс в ресторане быстрого питания. Туда Тэш заявилась в фартуке мясника и стала разливать по всему заведению фальшивую кровь, призывая пожалеть цыплят. А накануне Рождества она принесла в мясной отдел супермаркета цветы и фото поросят, назвав праздник нечеловеческим холокостом.

Тэш Петерсон охотно мазала голое тело красной краской, символизирующей кровь убитых животных. Фото: СОЦСЕТИ

Выходки активистки закончились тем, что ей запретили посещать бары и рестораны Западной Австралии. Но Тэш не успокоилась и нашла для себя новую площадку - платформу для вебкам-моделей OnlyFans. Там Петерсон зарабатывает по меньшей мере $40 тысяч (3,8 млн рублей) в месяц, демонстрируя всем желающим свое тело.

«Меня обвиняют в том, что я ищу внимания, меня обвиняют в сексуализации себя, меня обвиняют в том, что я занимаюсь защитой прав животных лишь для продвижения своего аккаунта OnlyFans», - написала в своих соцсетях активистка. И заверила, что единственная причина, по которой она демонстрирует свои прелести, - это желание привлечь побольше внимания к проблемам братьев наших меньших.

Зеленая Жанна д'Арк

Шведская экоактитивистка Грета Тунберг, которая с трибуны ООН кричала «Как вы смеете!», навсегда останется в сознании многих 15-летней школьницей. А тем временем ей уже исполнилось 20. Все то время, пока Тунберг является иконой зеленого движения, ходят слухи, что за ней стоят лоббисты, которые используют юную шведку в своих интересах.

Первым монетизировал популярность Греты шведский пиарщик Ингмар Рентцхог, создавший экопроект We Don t Have Time («У нас нет времени»), и затем, использовав медийную раскрученность Тунберг, привлек несколько миллионов долларов инвестиций. Чуть позже СМИ установили связь Рентцхога с бывшим вице-президентом США Альбертом Гором. Политик с конца 90-х продвигал «зеленую» повестку и заработал миллионы долларов на торговле квотами на выхлопы углекислого газа. Впрочем, алчного Рентцхога Грета раскусила довольно быстро и прекратила с ним сотрудничество.

Также журналисты установили предположительную связь Греты и Джорджа Сороса. В окружении девочки часто видели немецкую экоактивистку Луизу Ньюбайер, которой приписывают контакты с организациями финансиста.

Не раз журналисты рассказывали, что Тунберг еще до достижения совершеннолетия заработала свой первый миллион долларов. Активистка возражает: мол, экоактивизм как таковой не принес ей ни одной шведской кроны. Основной ее доход - премии. Но их она переводит в свой фонд, в том числе гонорары и прибыль с продаж книг. За последние пять лет вышло семь книг, где в авторстве значится Грета.