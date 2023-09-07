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В мире7 сентября 2023 4:00

Миллионы за протест: На чем зарабатывают Грета Тунберг и другие прогрессивные активисты

Черная бухгалтерия, связи с Соросом и пикантные снимки - в ход идут любые уловки
Мария БЕРК
Зарубежные СМИ уверяют: вокруг Греты давно вертятся желающие разбогатеть.

Зарубежные СМИ уверяют: вокруг Греты давно вертятся желающие разбогатеть.

Фото: СОЦСЕТИ

Борьба за социальную справедливость, как выясняется, дело не только благородное, но и очень прибыльное. По крайней мере некоторые из самых знаменитых активистов движения за права темнокожих и зеленое будущее планеты давно стали долларовыми миллионерами. «Комсомолка» выяснила, как им это удалось.

Кому протест, кому дворец

Мать-основательница движения Black Lives Matter («Жизни черных имеют значение») Патрис Каллорс родилась в бедной и неблагополучной семье в Лос-Анджелесе. Ее братья не раз оказывались за решеткой из-за грабежей и наркотиков. Но сама Патрис решила направить свой буйный нрав в революционную деятельность. В 2013 году вместе с подругами-активистками она основала принесшее ей славу движение BLM. Как позднее писала в своей книге Патрис, на создание BLM ее «вдохновило» ужасное отношение к одному из ее братьев в тюрьме: постоянные избиения и издевательства.

Мать-основательница движения Black Lives Matter («Жизни черных имеют значение») Патрис Каллорс. Фото: AdMedia/Global Look Press

Мать-основательница движения Black Lives Matter («Жизни черных имеют значение») Патрис Каллорс. Фото: AdMedia/Global Look Press

Звездный час Каллорс пришелся на 2020 год, когда массовые протесты под лозунгом Black Lives Matter охватили США. К тому моменту у движения было 30 отделений по всей Америке. В тот год, согласно налоговым декларациям, движение получило более $90 млн. А по неподтвержденным данным, сотни корпораций и частных лиц перечисляли пожертвования на сумму более $1 млрд. Куда ушла большая часть этих денег, информации нет.

Зимой 2020-го 10 отделений выступили с критикой руководства, заявив, что за все годы существования движения так и не было разработано единой системы отчетности. Это заставило многих сомневаться в честности основателей BLM. Вскрылось, что нигде не учтено, сколько средств организация получила от доноров и какую зарплату получает сама Патрис.

И лишь весной 2021-го в СМИ появилась информация, что в то время, когда США сотрясались от протестов, Каллорс массово скупала недвижимость. Только в США у нее обнаружили четыре элитных особняка, средняя цена которых составляла $3,2 млн.

Один из особняков Патрис Каллорс. Фото: Tech MLS/Redfin

Один из особняков Патрис Каллорс. Фото: Tech MLS/Redfin

На фоне скандала Патрис Каллорс покинула BLM в мае 2021-го. В интервью она пыталась оправдаться. Утверждала, что уволилась ради работы над книгой и телеконтрактом. Она и правда выпустила книгу, а затем открыла в себе талант художника. А вот с кинобизнесом не заладилось. Не так давно Warner Bros. расторг с ней соглашение, поскольку за три года Патрис так и не предоставила идей для фильмов, документальных сериалов или мультфильмов.

Животная обнаженка

Австралийская активистка Тэш Петерсон, известная как Vegan Booty (Веганская попка), будоражила Зеленый континент своим появлением в общественных местах неглиже с остросоциальными плакатами в руках.

Несмотря на зимнюю погоду, Петерсон в вызывающе розовом нижнем белье выступала против использования пуха и пера для одеял и верхней одежды. Большую славу принес ей перформанс в ресторане быстрого питания. Туда Тэш заявилась в фартуке мясника и стала разливать по всему заведению фальшивую кровь, призывая пожалеть цыплят. А накануне Рождества она принесла в мясной отдел супермаркета цветы и фото поросят, назвав праздник нечеловеческим холокостом.

Тэш Петерсон охотно мазала голое тело красной краской, символизирующей кровь убитых животных.

Тэш Петерсон охотно мазала голое тело красной краской, символизирующей кровь убитых животных.

Фото: СОЦСЕТИ

Выходки активистки закончились тем, что ей запретили посещать бары и рестораны Западной Австралии. Но Тэш не успокоилась и нашла для себя новую площадку - платформу для вебкам-моделей OnlyFans. Там Петерсон зарабатывает по меньшей мере $40 тысяч (3,8 млн рублей) в месяц, демонстрируя всем желающим свое тело.

«Меня обвиняют в том, что я ищу внимания, меня обвиняют в сексуализации себя, меня обвиняют в том, что я занимаюсь защитой прав животных лишь для продвижения своего аккаунта OnlyFans», - написала в своих соцсетях активистка. И заверила, что единственная причина, по которой она демонстрирует свои прелести, - это желание привлечь побольше внимания к проблемам братьев наших меньших.

Зеленая Жанна д'Арк

Шведская экоактитивистка Грета Тунберг, которая с трибуны ООН кричала «Как вы смеете!», навсегда останется в сознании многих 15-летней школьницей. А тем временем ей уже исполнилось 20. Все то время, пока Тунберг является иконой зеленого движения, ходят слухи, что за ней стоят лоббисты, которые используют юную шведку в своих интересах.

Первым монетизировал популярность Греты шведский пиарщик Ингмар Рентцхог, создавший экопроект We Don t Have Time («У нас нет времени»), и затем, использовав медийную раскрученность Тунберг, привлек несколько миллионов долларов инвестиций. Чуть позже СМИ установили связь Рентцхога с бывшим вице-президентом США Альбертом Гором. Политик с конца 90-х продвигал «зеленую» повестку и заработал миллионы долларов на торговле квотами на выхлопы углекислого газа. Впрочем, алчного Рентцхога Грета раскусила довольно быстро и прекратила с ним сотрудничество.

Также журналисты установили предположительную связь Греты и Джорджа Сороса. В окружении девочки часто видели немецкую экоактивистку Луизу Ньюбайер, которой приписывают контакты с организациями финансиста.

Не раз журналисты рассказывали, что Тунберг еще до достижения совершеннолетия заработала свой первый миллион долларов. Активистка возражает: мол, экоактивизм как таковой не принес ей ни одной шведской кроны. Основной ее доход - премии. Но их она переводит в свой фонд, в том числе гонорары и прибыль с продаж книг. За последние пять лет вышло семь книг, где в авторстве значится Грета.

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ