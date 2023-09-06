Пять эффективных госпрограмм, которые помогают экономить на покупке или строительстве домика в деревне

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В середине августа Центробанк поднял ключевую ставку до 12%. Этот показатель прямо влияет на ставку по всем видам потребительских кредитов в обычных банках. Кроме льготных программ. Ведь они софинансируются из бюджета. Проще говоря, чтобы граждане могли взять деньги у банка по сниженной ставке, а финансовое учреждение не потеряло доходы, государство доплачивает банку разницу.

Однако в конце августа Минсельхоз временно приостановил выдачу новых кредитов в рамках «Сельской ипотеки». В ведомстве объяснили, что пошли на такой шаг, чтобы ограничить бюджетные расходы. Кредит по этой программе заемщики получали по ставке до 3% годовых. Деньги можно было потратить на покупку жилья от застройщика, квартиры в готовом или строящемся доме не выше пяти этажей, на строительство дома по договору подряда.

Программа успешно работала: с 2020 года ей воспользовались свыше 120 тысяч семей. Минсельхоз обещает вернуться к ней после изменения текущей экономической ситуации. Но пока что на период заморозки строительство или покупка жилого дома на сельских территориях станет менее доступной.

Впрочем, полной остановки этого важного для развития сельских территорий рынка недвижимости не произойдет. Институт развития в жилищной сфере ДОМ.РФ напомнил, что есть альтернативные меры поддержки от государства, которые помогут купить или построить загородный дом.

«Льготная ипотека»

Наиболее универсальная программа. Она поможем приобрести жилье на первичном рынке или построить частный дом. Получить «Льготную ипотеку» может любой совершеннолетний гражданин по ставке 8% годовых. Важно, чтобы заемщик прошел кредитный скоринг банка: проще говоря, чтобы финансовое учреждение было уверено, что клиент платежеспособен.

Есть ограничения по максимальной сумме кредита — до 12 млн руб. в Москве, Санкт-Петербурге и Ленобласти и 6 млн руб. – в других регионах.

К слову, «Сельская ипотека» не распространялась на Москву и Санкт-Петербург, а также территории городских округов административных центров остальных регионов. Максимальная сумма была ограничена 6 млн рублей.

«Льготная ипотека» поможет купить дом от застройщика как на этапе возведения, так и уже готовый. Под программу попадают также земельные участки под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). Это важный момент: банк и государство должны быть уверены, что заемщик построит жилой дом, а не объект для бизнеса или летнюю дачу. На кредитные средства можно построить частный дом самостоятельно или привлечь подрядчиков.

«Семейная ипотека»

Ставка до 6%. Банки нередко ставят и меньшую, чтобы привлечь клиентов. Программа позволяет приобрести строящийся частный дом или готовый от застройщика. Такой кредит с господдержкой могут получить семьи, в которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2023 года родился первый ребенок или последующие дети. А также семьи с двумя (и более) несовершеннолетними детьми, воспитывающие ребенка с инвалидностью.

Лимиты сумм аналогичны «Льготной ипотеке».

Ипотечная программа для сотрудников IT-компаний

Возможность получить кредит по ставке до 5% – по ней также можно приобрести готовый или строящийся дом на выгодных условиях. Максимальная сумма кредита для регионов с населением менее 1 млн человек составляет 15 млн рублей, для остальных субъектов – 30 млн рублей. При этом на льготных условиях (до 5% годовых) предоставляются только суммы до 9 и 18 млн рублей соответственно.

Дальневосточная ипотека

Для тех, кто планирует покупку или строительство жилья на Дальнем Востоке. Ставка по кредиту до 2%. Под нее подпадают покупка строящегося индивидуального или уже возведенного жилого дома у застройщика, строительство своего дома (как лично, так и по договору подряда), а также покупка земельного участка или вторичного жилья на сельских территориях ДФО.

Не забывайте про другие меры поддержки

Например, от региональных властей. Категории получателей и условия отличатся от субъекта к субъекту, однако, найти какую-нибудь выплату или даже дополнительное снижение ставки по кредиту — реально.

Кроме того, выплатить ипотеку (погашение основного долга и процентов, а также сделать первоначальный взнос) помогут средства материнского капитала. Для этой же цели семьи с тремя и более детьми могут получить дополнительные 450 тыс. руб.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Директор консультационного центра ДОМ.РФ Михаил Ковалев:

«Меры господдержки сегодня по-прежнему крайне востребованы у россиян: на льготные программы приходится уже до 40% всех выдач ипотеки. Разъяснить все тонкости программ и их условия помогает консультационный центр ДОМ.РФ. С момента его запуска специалисты круглосуточно и бесплатно дают ответы людям на волнующие их вопросы о жилье и ипотеке.

К настоящему времени консультации уже получили более 20 млн человек. Мы видим, что всё больше россиян интересуются своими дополнительными возможностями в жилищной сфере, которые предоставляет государство, и вникают в нюансы банковского кредитования».

НА ЗАМЕТКУ

Полные условия и разъяснения по действующими мерами господдержки в жилищной сфере можно изучить на портале спроси.дом.рф. Справки предоставляют также по телефону 8 800 775-11-22 эксперты Консультационного центра ДОМ.РФ. Они также помогут с выбором наиболее выгодной в вашем случае программы и расскажут о дополнительных мерах, с которыми она сочетается и дает максимальную экономию.