54-летний Сергей Астахов снова стал отцом: сына родила молодая учительница

Сергей Астахов. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сергей Астахов снова стал отцом: сына 54-летнему актеру родила его гражданская жена, бывшая учительница начальных классов Виктория Савкеева. Для избранницы артиста этот ребенок стал первым, для Астахова – вторым. У Сергея уже есть 25-летняя дочь от брака с бывшей женой Викторией Адельфиной. Супруги развелись в 2011 году.

37-летняя спутница жизни актера рожала в одном из столичных роддомов. Мальчик родился крепким – с весом 3600 граммов и ростом 50 сантиметров. Пара решила назвать малыша Сашей, сообщает EG.RU.

С уроженкой Сыктывкара Викторией, преподававшей в начальных классах одной из частных школ Подмосковья, Астахов познакомился на дискотеке. Начав встречаться с актером, Виктория бросила школу и стала его агентом. Пара живет в новом загородном особняке артиста. Штамп в паспорте они пока так и не поставили – по словам Сергея, их и так все устраивает.

Сына Астахову родила его гражданская жена Виктория. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Астахов дважды был официально женат. Первый раз актер пошел в загс в Воронеже еще когда был студентом. Его избранницей стала однокурсница Наталья Комардина. Сейчас она работает в Курском театре. Второй женой артиста в конце 90-х стала Виктория Адельфина. После расставания с ней актер крутил бурный роман с одной из самых красивых актрис отечественного кино Еленой Кориковой. Они прожили вместе около двух лет.

В недавнем интервью Сергей Астахов рассказал, почему распался их союз. По его словам, у них с Еленой не было точек соприкосновения, их не связывали общие интересы и увлечения.

«Роман не может быть красивым. Роман - это пошло. Если люди по-разному смотрят на жизнь, на отношения, на уважение друг к другу. Если нигде не совпадает, то ничего не получится. Шансов никаких!» - заявил актер.

По его словам, они с Кориковой просто не сошлись характерами.

«Бывает, что люди подходят. Когда есть между ними взаимное уважение», - считает актер.