Подсудный олигарх, оскандалившийся министр и борзый Зеленский: зачем госсекретарь США срочно прилетел в Киев

Госсекретарь США Энтони Блинкен. Фото: REUTERS

Украинские СМИ сообщили, что сегодня Киев примет очередного дорогого гостя из США, и не какого-нибудь замшелого и впадающего в столбняк каждые 5 минут сенатора, а аж самого главу внешнеполитического ведомства Штатов. Госсекретарь США Энтони Блинкен вдруг неожиданно материализуется на железнодорожном вокзале Киева. При этом цели его визита не объявляются. "К ним приехал, к ним приехал…"

И что же это у Энтони так зачесалось в одном месте, что ему понадобилось срочно не в Париж, а в Киев. Выбор тут достаточно большой. Конечно, надо проинструктировать Зеленского перед тем, как президент Украины вскоре отправится в Нью-Йорк на сессию Генассамблеи ООН, что ему там говорить, как выступить, с кем контактировать и кого ловить на выходе из туалета. Там столько нюансов, что не все можно доверить даже защищенной телефонной линии.

Но есть наверняка масса нюансов и в связи с тем, что будет происходить в эту среду в самом Киеве. Во-первых, сегодня будет рассматриваться апелляция адвокатов арестованного судом украинского олигарха, "жидобандеровца" Игоря Коломойского. А в США на него давно точат зубы. Уже практически сточили в ожидании выдачи Коломойского, который остается на территории Украины и совсем не стремится оказаться в Штатах. Для Вашингтона Коломойский - очень желанная добыча. И на Зеленского явно будет оказано давление по вопросу выдачи олигарха, может, и обещана помощь по "раскулачиванию" других таких же персонажей из этого же ряда. В конце концов, не вечно же Киеву жить на заемные деньги, тем боле, что недовольство помощью Киеву во всех странах становится все больше.

Еще один больной вопрос – назначение нового министра обороны Незалежной, с которым могут возникнуть серьезные трудности. Рустем Умеров, тот самый "мастер правой руки", который взращен на правительственных программах обучения иностранцев в США, более чем устраивает Вашингтон. Некоторые эксперты даже считают его практически открыто связанным с американскими спецслужбами, в данном случае с ЦРУ, но когда кого на Украине это смущало или становилось препятствием для карьерного роста?

Выяснились другие пикантные подробности в связи с личностью Умерова, и касаются они совсем не его занятий мастурбацией на камеру. Бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук (тот самый, что пытался расстрелять ростовой портрет Рамзана Кадырова из пулемета, но не попал даже с 3-х метров) то ли затаил обиду на команду Зеленского, что его никуда не взяли, то ли искренне стал идейным борцом со "Слугами народа" (есть среди бандеровцев и такие), но вывалил на Умерова кучу компромата совсем иного рода. Так что Рустему самое место не в кресле министра обороны, а в СИЗО по соседству с Коломойским.

Оказалось, что супруга Умерова вместе с двумя детьми давно обосновалась в Майами, где жизнь совсем не дешевая. Но она там сдала на водительские права, обучает детей у логопеда в местном центре, где работа ведется на английском и русском (а почему не на мове?!) языках, и вообще существует весьма безбедно. Примечательно, что в декларациях Умерова о доходах об этом нет ни единого упоминания.

Мало того, сам Умеров, как утверждает Мосийчук на основании выписки из государственного реестра Эстонии, имеет бизнес в этой республике, ему присвоен персональный идентификационный код плательщика налогов в этой стране, и, вполне вероятно, он имеет вид на жительство в Эстонии или даже эстонское гражданство. Что, естественно, тоже не нашло отражения в налоговых декларациях Умерова на Украине, но, мало того, является грубейшим нарушением украинского закона о государственной службе. Не говоря уже о том, что за свои делишки на посту главы Фонда имущества Украины Умеров заработал себе весьма приличный срок.

Впрочем, и это в Незалежной не является обстоятельством непреодолимой силы, тем более, если кандидата выдвигает аж сам президент Зеленский, а Вашингтон готов оказать посильную поддержку. Такое понятие, как конфликт интересов, является для Незалежной настоящей "терра инкогнито". Взять хотя бы сменщицу Умерова на посту главы Фонда госимущества, на который Зеленский намерен назначить некую Ольгу Пищанскую, которая уже уволилась с должности главы Антимонопольного комитета Украины для этого назначения. Родная сестра Ольги управляет через компанию, которую она возглавляет, роскошной виллой в Италии, купленной Зеленским. Согласитесь, свою недвижимость первому встречному не доверишь. Если не родственники, то ближний круг "семьи" Зеленского.

Впрочем, все, как и в самих Штатах, где мужья, жены, братья, сестры государственных чиновников занимают лакомые посты в самых крупных и значимых фирмах, вплоть до международных корпораций. Так что госсекретарь США Энтони Блинкен приехал явно не для того, чтобы привести Зеленского в чувство или заставить соблюдать законность. Нет, за это он может Зеленского разве что пожурить, но одобрительно похлопать по плечу. А вот вздрючку он президенту Украины, скорее всего, все же устроит. Но за совсем другое – за проваленный "контрнаступ", за возросшую у Зеленского "борзость" (количество скандалов с президентом Украины и его клевретами начало зашкаливать) и попытки стать неуправляемым.

"Кнут и пряник" в одной руке. Что хочешь, выбирай.

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