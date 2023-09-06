Звезда фильма «Праздники» Калашникова рассекретила пол ребенка: такого малыша было почти невозможно выносить

Анастасия Калашникова. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Анастасия Калашникова и ее муж, журналист Егор Погорелов стали родителями всего месяц назад. В комедии «Праздники», премьера которой состоялась 5 сентября в кинотеатре «Октябрь», Анастасия снималась уже беременной. По словам актрисы, ее живот скрывали, как могли. А вчера на светской премьере фильма Калашникова впервые рассказала о сыне-богатыре.

«С ролью мамы мне еще только предстоит познакомиться, — поделилась с KP.RU Анастасия. — Пока что мне все нравится. Я даже высыпаюсь и постепенно прихожу в себя. Муж, конечно, помогает когда не на работе».

На премьере, куда актриса пришла одна, Калашникова появилась в воздушном образе — ассиметричном платье небесно-голубого цвета и объемном жакете. Пока Анастасии нельзя резко худеть, так как она кормит ребенка грудью.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

До вчерашнего дня ничего не было известно о малыше. 5 августа Анастасия сама поделилась в соцсетях черно-белыми снимками, на которых были запечатлены она, супруг Егор Погорелов и новорожденный. Серию фото звезда сериала «Триада» подписала: «Нас теперь трое».

О поле малыша Анастасия Калашникова впервые рассказала KP.RU:

«Я родила огромного сына весом почти 4600 кг! Богатырь! В роддоме все удивлялись, как мне удалось его выносить. Живот у меня был немаленький, но не сказать, что огромный. Каким-то образом он там очень компактно поместился».

Также актриса призналась, что задумывается о декрете.

«Вот сейчас пройдет премьера, и хочется на какое-то время затаиться дома», — рассказала Анастасия.