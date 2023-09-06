Мощный ливень обрушился на Стамбул: молнии били в людей, вода залила тысячи домов, есть погибшие

Фото: EAST NEWS

Сильный ливень обрушился на европейскую часть Стамбуле во вторник поздно вечером. Основной удар стихии пришелся на районы Арнавуткёй, Башакшехир и Кючюкчекмедже, в них выпало до 125 мм осадков. МВД Турции сообщил о двух погибших, которых унесло потоками воды на улицах. Пострадали 12 человек, они сейчас проходят лечение в больницах.

Фото: EAST NEWS

Как сообщили в мэрии Стамбула, из-за стихийного бедствия затоплено 1754 строение, откуда пришлось эвакуировать жителей. Вода залила нижние этажи зданий, люди с трудом выбирались из них, некоторым пришлось просить прохожих о помощи. Ливень нарушил работу и международного аэропорта Стамбула. Какое-то время самолёты не могли приземляться и делали по нескольких кругов, прежде чем интенсивность дождя уменьшилась.

Фото: EAST NEWS

В настоящее время аэропорт работает в штатном режиме, однако самолёты продолжают вылетать с задержками. Помимо ливня, на аэропорт Стамбул обрушилась ещё одна напасть - в площадку, где стоят припаркованные самолёты, ударила молния. Два сотрудника пострадали и были доставлены в больницу, их состояние не вызывает опасений.

Фото: EAST NEWS

В то время как азиатскую часть Стамбула ливень миновал стороной, в ряде европейских районах города дороги превратились в реки, по которым плыли машины. Некоторые водители, оказавшись в бурных потоках, даже не могли открыть двери своих автомобилей и были вынуждены разбивать стекла, чтобы спастись.

Фото: EAST NEWS

Сейчас дождь в европейской части Стамбула все ещё продолжается, хотя его сила существенно ослабла. Тем не менее власти призывают горожан не выходить на улицу без острой необходимости. Над устранением последствий стихии работают экстренные службы.

Фото: EAST NEWS