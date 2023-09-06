Что лежит в основе российской государственности

В российских вузах вводится новый учебный курс Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня» прошла презентация курса «Основы российской государственности». Он был разработан по поручению Владимира Путина.

Тему обсудили замминистра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова и проректор РАНХиГС Андрей Полосин, советник Президента и глава СПЧ Валерий Фадеев и декан факультета политологии МГУ, глава Совета директоров ЭИСИ Андрей Шутов и профессор кафедры госполитики факультета политологи МГУ Вардан Багдасарян, а также профессор кафедры истории социально-политических учений факультета политологи МГУ Сергей Перевезенцев. Вел дискуссию политолог, член Общественной палаты Александр Асафов.

Почему «Основы российской государственности», новой образовательной дисциплины, должна стать базовой частью основной программы на уровнях бакалавриата и специалитета? Верно ли, что, направлена она будет на совершенствование социально-гуманитарной подготовки студентов российских вузов? И как помогло разработке курса то, что в работе приняли участие несколько тысяч ученых из 600 российских университетов и исследовательских институтов?

ПОЗИЦИЯ МИНИСТЕРСТВА

Ольга Петрова так определила позицию министерства:

- Курс был создан в соответствии с поручением президента . Он создавался большим коллективом педагогов. Они формировали контент. Это курс междисциплинарный. Он гармонично вписался в учебные планы. Курс будет в процессе постоянно развития. Там есть привязки к региону, к конкретным вузам, где проходит обучение. На это делали акцент педагоги. Сюда включены фундаментальные материалы для наших преподавателей, которые вышли в аудиторию. РАНХиГС помогла осуществить квалификацию почти 7 тысяч педагогов. Тут и очное обучение и представление работ, которые были оценены экспертно. Созданы 11 опорных методических центров. Они позволят и дальше координировать и методически сопровождать работу модуля. Наше министерство продолжит оказывать всестороннюю поддержку, ведь это курс живой.

БЕЗ ИДЕОЛОГИИ НИКУДА

Валерий Фадеев поделился мнением о том, какие задачи решает данный предмет:

- Этот курс сразу стали упрекать в идеологичности. От этого шарахаются многие - как будто это что-то ужасное, Но идеологией пронизано любое государство и любое общество. Говорят на западе нет идеологии: но ЛГБТ и экологизм — у них это уже идеология, причем радикальная, как социализм 120 лет назад. Задача этого курса — раскрепостить студентов. Дать им более широкую панораму взгляда на развитие. И курс предусматривает возможность дискуссии. В том числе по константам — это серьезное понятие. Важно позволить сказать: это наша страна, которая позволяет жить константами. Но это не навязывается студентам — а дает возможность поспорить. Авторы, и я в том числе - мы открыты для критики. И важна реакция студентов на эти курсы - где что-то нужно подправить. Ценности лежат в основе действий людей, но ценностный подход ранее, к сожалению ушел в сторону. Немного меркантильная наука доминировала в 20 веке да и сейчас. А в данном курсе ценностный подход преобладает.

МИССИЯ ВЫПОЛНИМА

Андрей Шутов говорил о миссии данного курса:

- Мы присутствуем при историческом событии. Гуманитарным наукам возвращаются ценностные основания. И междисциплинарность — которую мы будем поддерживать. У нас политология долго развивалась в рамках иных предметных полей. Больше всего развивалась политология на западе и у нас стали переводить американский и английские учебники по политологии. Вместе с этим контентом мы переняли и ценностные основания. А ведь были и другие подходы, основанные на наших национальных интересах. Сейчас новые труды имеют большое значение для переформатирования того, что мы даем в вузах. Государство поняло — надо что-то делать, надо дать понимание национальных интересов, ценностных оснований, которые зафиксированы в конституции. Сформулировать, что такое Россия и в чем ее особый цивилизационный путь. Введение нового курса — это именно вариант для первого курса. В этом его миссия.

КОНСЕРВАТИЗМ ВЕЧЕН

Сергей Перевезенцев говорил о структуре курса и о том, как он создавался:

- В основе учебника лежат наши многолетние научные исследования в области традиционных ценностей. Часть наших коллег смотрела на российские ценности глазами англосаксонских наблюдателей - и для них такое мировосприятие естественно. Я и мои коллеги старались смотреть на наши ценности своими глазами, исходя из собственных смыслов. И когда встала задача сделать такой курс — мы ее написали за 4 месяца. В основу легли наши статьи и методология, которая была выработана. У нас был ответ на запрос государства. В основе курса —подход на основе русского консерватизма. Работы Николая Данилевского и Константин Леонтьев —это идеи русского консерватизма. И все главы курса построены на осмыслении основных ценностей. Задача курса -воспитывать научное проблемное мышление, и находить выходы из проблем. Которые создаются в новом веке. Мы показываем студентам - как то или иное решение способствует развитию нашего государства, где главная ценность - над народ. Это курс выполняет задачу сбережения народа и отечества.

УПРАВЛЕНИЕ ЗНАНИЕМ

Андрей Полосин рассказал, как стало возможным объединения большого количества думающих людей для работы над данным курсом:

- Управление знанием - это одна из тех технологий в организации научного и учебного процесса, которая не воспроизводилась в нашей системе высшего образования пожалуй, лет 30. Долго не появлялась новая методология, связанная с государственным управлением этой сферой.

Почему стало возможным организовать такую работу? Ряд событий, начиная с 2007 года, а также в 2014-м и 2022-м привели к определенному пониманию системы госуправления и системы управления преподаванием в высшей школе. Да, мы встречались с возражениями ряда ученых и педагогов. И да, поначалу была достаточно небольшая группа ученых и преподавателей, работавшая в соотвествии с парадигмой патриотической российской определяющей. При том то, что заложили русские философы - оно было оценено где угодно, но только не у нас в последние 30 лет. Авторы, которые этому следовали, подвергались если не сомнениям, то легкому похлопыванию по плечу. Но возникает момент, когда любой человек начинает переосмыслять - верно ли он понимает смыслы, ориентиры, верно ли он видит собственную жизнь. Это и позволило объединить нам такое количество научных кадров для формировании научного подхода - по путям развития мира и человека в наших условиях. В модели, в которой сейчас представлено государство как институт организации взаимодействия общества для достижения целей своего развития. Такого рода решения и формулировки присутствуют во всех трех пособиях. То, что наши ученые смогли разработать такую концепцию, несмотря на некоторе давление, и смогли удержаться и встроить начало нового этапа в развитии общественного знания — это здорово.

Важно осознать что это действительно ценно для теб,я и ты будешь этим руководствоваться. Каждая лекция и семинар должна стать образовательным событием. Образовательный курс не может быть пропагандистским - он основан на системе научных определений и образовательных событий. Студент может и должен понять: он вместе со своим народом, страной, семьей. Или это не то к чему он стремится, в чем готовятся жить, и какое участие он готов принять в формировании будущего.

ПОБЕДА ЗА НАМИ

Вардан Багдасарян говорил вот о чем :

- Все начинается с ценностей - и на уровне высшей госвласти были артикулированы традиционные ценности. И мы разрабатываем учебные пособия, опираясь на эти ценности. Президент сформулировал — Россия это государство-цивилизация. Значит есть цивилизационные основания. Прошло 10 лет после послания президента — а учебники все не не появилось. И вот этот курс — это первые пособия по обществоведческим курсам, построенные на основании цивилизационного подхода. Это было непросто. Каждая система образования связана с национальной культурой. Отсюда логика курса. Первый вопрос: а что такое Россия? Кто-то скажет - это страна, а кто- то - цивилизация. А вообще: это духовный полюс мира, который исторически давал свою альтернативу. Это воспроизводство констант: Царство, Империя, Союз Федерация — сущностно они одни и те же, и они воспроизводят цивилизационные ценности. Чем наши ценностей отличаются от ценностей западных? Антиподы ли мы им? Мы создали курс с опорой на традиционные ценности, российский взгляд на будущее, Мы заявляем миру что с опорой на традиционные ценности мы можем на многие вызовы ответить. Победа будет за нами, потому что наше дело правое.