Жители Пхукета не довольны россиянами, отбирающими у них работу

Россияне отправились в южную страну не просто в отпуск на две недели, но сразу на несколько месяцев или дольше. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Отмена коронавирусных ограничений и труднодоступность европейских курортов для россиян, сделало Таиланд одним из приоритетных направлений отдыха у наших сограждан. Причем многие отправились в азиатскую страну не просто в отпуск на две недели, но сразу на несколько месяцев или дольше. В последнее время россиян на Пхукете стало настолько много, что это стало вызывать недовольство у жителем популярного у туристов острова Пхукет, пишет Al Jazeera.

По данным тайских властей, за первое полугодие на Пхукет прибыли более 400 тысяч россиян. Многие имели на руках долгосрочные визы, благодаря купленной недвижимости и открытию бизнеса. Некоторые состоятельные россияне не переезжают на ПМЖ в Тай, а воспринимают приобретенное жилье как «дачу у моря».

Появление российских путешественников спровоцировало экономические подвижки. Недвижимость выросла в цене, появились компании, где основной язык русский, запускаются русскоязычные мобильные приложения, а также различные российские специалисты предлагают свои услуги, иногда, даже нелегально.

Например, местные операторы туристических микроавтобусов жалуются, что русские передвигаются на собственных авто, организовывают туры для русскоязычных туристов через мобильные приложения, устанавливая цены на 20% ниже, чем местные операторы.

Защищая свои рабочие места, жители Таиланда чаще стали обращаться в полицию с сообщениями о нарушениях выходцами из России трудового законодательства, сообщает СМИ.

- Мы арестовали троих граждан России, которые открыли парикмахерскую после того, как получили жалобу от гражданина Таиланда. Мы обвинили их в нарушении закона, когда они выполняли работу, предназначенную только для тайцев, - рассказал подполковник Тонгчай Матитам.

Россиянин Сергей Малинин, проживший в Тае 25 лет, в комментарии Al Jazeera заметил, что для жителей Пхукета «россиянами» являются все русскоговорящие люди, будь то выходцы из Узбекистана, Грузии или Украины. Он добавил, что некоторые россияне вынуждены работать в стране нелегально из-за ограничительных законов в отношении иностранных работников, но в целом культурные и экономические связи между Россией и Таиландом за последний год только укрепились.