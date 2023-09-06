Пленные украинцы рассказали о бесчинствах командиров ВСУ к своим солдатам

Украинские военнопленные рассказали ужасы, которые творятся в ВСУ. Фото: Кадр видео

Следственным комитетом России получены данные о бесчеловечном отношении командиров вооруженных формирований Украины к своим подчиненным, в том числе раненым и погибшим.

- В ходе допросов военнопленные рассказывают следователям, что от них требуют подписания добровольного согласия на оставление тела в случае гибели непосредственно на поле боя. Эти документы собираются командованием намеренно, чтобы в дальнейшем, в случае их смерти, отказать в выплате компенсаций и пособий родственникам. Приступая к осмотрам мест происшествий на территориях, оставленных вооруженными формированиями Украины, следствие получает данные о захоронении погибших без процедуры погребения, о том, что их тела просто бросают на боевых позициях, - заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

О том, что эвакуация раненых и умерших не проводится, на допросах заявляют военнопленные. Они говорят, что в лучшем случае, тела украинских военнослужащих сжигаются или сбрасываются в ямы с известью. Но если на это не остается времени, то погибших солдат растаскивают на части звери и птицы.

По официальным данным Минобороны России Зеленский за три месяца своего «контрнаступа» послал в «мясные» штурмы тысячи военнослужащих. Из них не вернулись - остались лежать на передовых позициях более 66 000 украинских солдат.

Не помогло им даже западное вооружение. Его тоже наши воины уничтожили довольно много. Более 7600 единиц за это лето. А за все время специальной военной операции счет идет уже на десятки тысяч…