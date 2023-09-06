За кулисами зерновой сделки: кому принадлежит украинская пшеница и почему протестуют европейские фермеры

Для Европы и Турции, основных потребителей украинского зерна, является важным не просто факт получения его получения, а получения зерна именно по низкой цене. Фото: REUTERS

Западные СМИ снова активно муссируют вопросы возобновления «зерновой сделки» (напомним, ее суть в обоюдном упрощении экспорта российского и украинского продовольствия, однако Запад не хочет выполнять свою часть обязательств). Как правило, проамериканские пропагандисты вопрос ставят таким образом: Россия-де лишает бедные страны доступа к украинскому зерну и чуть ли не провоцирует голод в некоторых частях мира. Однако истинное положение вещей весьма далеко от подобных утверждений. Подоплеку проблемы «КП» помог раскрыть политолог, профессор СПбГУ Николай Межевич.

1. Действительно ли без продовольствия из незалежной мир не проживет?

- Действительно, человечество в последние пару тысяч лет зависит от нескольких пищевых культур, которые являются определяющими для питания миллиардов жителей Земли. Это рис, пшеница, кукуруза, - напоминает Николай Межевич. - Если Россия очень хорошо представлена на зерновом рынке по пшенице, то Украина представлена по двум направлениям – по пшенице и по кукурузе. Однако доля Украины на мировом рынке пшеницы составляет всего 5% (у России - 20%). Безусловно, каждый страна - производитель зерна - будь то Россия, Украина, США, Канада, Аргентина, Австралия, Румыния, Франция – занимает свою нишу, каждый влияет на ценообразование. Но одного сверхигрока нет. Скажем, по какао-бобам есть одна страна – Республика Гана, которая играет абсолютно лидирующую роль. Есть там урожай – одна цена, нет урожая – весь рынок какао-бобов, какао-порошка, какао-масла провисает. А когда Зеленский говорит о том, что от украинского зерна зависят судьбы мира, это откровенная неправда. Нет у Украины таких возможностей.

При этом надо не забывать, что на Украине сейчас мобилизационная экономика. Если вам кто-то скажет, что в таких условиях можно сохранить производство пшеницы на уровне доковидных 2016-1018 годов, значит, вас обманывают. Так не бывает. Если военными и околовоенными делами занимается более миллиона украинских мужчин, то понятно, что произведенного зерна будет меньше. Поэтому предполагать, что Украина удержит то же производство зерна, как и до СВО, нет оснований.

2. Можно ли экспортировать пшеницу и кукурузу другими путями, помимо Черного моря?

- Для Украины здесь очень важен молдавский и румынский фактор. У Республики Молдовы есть 600 метров причальной стенки у реки Дунай. Этого вполне достаточно для того, чтобы организовать экспорт украинского зерна по Дунаю. Дунай впадает в Черное море, а начинается в швейцарских озерах, имеет соединительный канал, который позволяет всю Европу пройти относительно небольшому речному судну, пусть даже с зерном, из Черного моря в Северное. Это дает дополнительные возможности для Киева. Теоретически можно отправить 4-6 млн. тонн зерна таким образом, то есть примерно десятую часть всего урожая зерновых. Но тут в действие вступает экономический фактор. Чем меньше грузоподъемность судна, тем дороже в расчете на тонну перевозка зерна. Доставить можно, да только стоить это будет дороже. Около 90 % украинского зерна попадает в ведущие экономические страны Европы, если к числу этих стран отнести и Турцию. Для Европы и Турции является важным не просто факт получения зерна, а получения зерна по низкой цене. Поэтому поставка зерна через Румынию и через Молдову географически есть, а экономически - нет.

Россия не препятствует экспорту украинского зерна. Но мы хотим, чтобы все, что было записано в «зерновой сделке», соблюдалось. Россия готова обозначить свой интерес через увязку максимально льготных условий для Украины и определенных преференций для России. При этом, конечно, исключить возможность под видом зерна транспортировки военных грузов. Фактически Украина уже признала, что она этим занималась.

3. Кто получит прибыль от продажи зерна?

- Значительная часть этого зерна давно принадлежит не Украине, а новым собственникам, пусть и по подставным схемам, украинских земель. А это известные американские сельхозгиганты. Есть известная история. Белорусские партизаны в 1943 году пустили под откос немецкий эшелон. Открывают вагоны – оттуда вываливаются тонны чернозема. Его везли в Восточную Пруссию, где плодородие местных болот невелико. Такие черноземы есть еще только в одной стране – в США. Украина – страна черноземная. Продажа земли была условием всех разговоров про евроинтеграцию. И землю начали продавать.

Зерно, находящееся и произведенное на территории Украины, находится в собственности американских транснациональных продовольственных компаний. А международной правовой поддержкой пользуется государство Украина, так как оно произведено на территории Украины и транспортироваться будет по украинской земле, в соответствии с украинскими законами, вероятнее всего – на украинском транспорте. Кстати, американцы купили для Украины вагоны-зерновозы в большом количестве.

4. Почему европейские фермеры протестуют против возобновления сделки?

- Для Западной и Восточной Европы украинское зерно стало угрозой политической стабильности. Сразу несколько стран – Польша, Венгрия, Чехия, Словакия, Болгария, Румыния – запретили продажу украинского зерна на своих территориях. Потом согласились на транзит. Причем с большими оговорками. Украинское зерно – яблоко раздора между интересами США и интересами восточноевропейских стран. Польское крестьянство – основной электорат правящей партии. Если они отвернутся от нее, потому что украинское зерно сбивает цены и не дает им нормально жить, то партия потеряет власть. Производить зерно на Украине дешевле, потому что почвы лучше, а рабочая сила стоит 30-35 % от стоимости рабочей силы в Польше. Самый трудолюбивый польский крестьянин оказывается беззащитным перед дешевым украинским зерном.

5. Почему же из этой локальной темы раздувают огромную проблему?

- Даже Россия не является страной, определяющей весь характер ценообразования на рынке. Тем более – Украина. Это политический шум. В центре всего этого – выгода экономическая, прежде всего, а потом и политическая для США. Тут вопрос – какая выгода первична? Соединенным Штатам, как и Украине, как и значительной части европейских стран, сейчас важно нанести пропагандистское поражение России на любом фронте. Зерно так зерно, ракеты или НЛО, - это все не важно. Важно добиться результата, создавать постоянные инфоповоды, инфошум по поводу того, что Россия делает не то, работает не так. В этом смысле политические цели для США превосходят другие. Для Турции экономические приоритеты выше. Потому что Турция – явный выгодоприобретатель от всех этих зерновых компромиссов.