Как дать бой интернет-бутлегерам

В Госдуме готовится законопроект об онлайн-продажах спиртного, который положит конец интернет-бутлегерству. Фото: Анастасия Осипова

ЛАРЕК И АЛКОМАРКЕТ

Представьте себе старый покосившийся ларек, в котором торгуют паленым алкоголем. Антисанитария, полное отсутствия контроля, никаких лицензий, никто не спрашивает возраст покупателя. И рядом современный, чистый, опрятный алкомаркет, работающий в полном соответствии с российским законодательством. За качество товара здесь отвечает и поставщик, и продавец. Сервис комфортный для покупателя. Какой из этих объектов вы бы хотели видеть на своей улице? Думаю, ответ очевиден.

Такую же аналогию сегодня можно провести в дискуссии об онлайн-продажах спиртного. Соответствующий законопроект уже некоторое время готовится в недрах Госдумы и есть вероятность, что его могут принять уже в ближайшую осеннюю сессию парламента.

Так вот бутлегерский ларек с опасными для жизни фанфуриками, это, конечно же, существующие сегодня пиратские сайты по продаже и доставке алкоголя. По закону, напомним, такая торговля сегодня полностью запрещена. И в силу того, что цивилизованные игроки на этом рынке отсутствуют, конечно, пышным цветом расцвел бизнес торговцев контрафактом.

Вы уже поняли, удобный и гарантирующий соблюдение законодательства алкомаркет в этом сравнении, это легальные площадки по продаже спиртного, которые могут появится в случае принятия законопроекта. О том, как это будет выглядеть, в эфире Радио «Комсомольская правда» обсуждали зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов, президент Ассоциации компаний Интернет-торговли Артем Соколов и генеральный директор Клуба профессионалов алкогольного рынка Максим Черниговский.

«ЦИФРА» ШАГНУЛА ВПЕРЕД

- В первую очередь, речь идет о контролируемой государством доставке алкоголя, - объяснил суть нововведений Артем Соколов. - По сравнению с 2007 годом, когда была запрещена продажа алкоголя онлайн, наши цифровые технологии сегодня шагнули настолько далеко вперед, что позволяют полностью соблюдать все те правила и ограничения, которые существуют в магазинах.

Президент Ассоциации компаний Интернет-торговли Артем Соколов Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Первый вопрос, конечно, это проверка возраста покупателя. Возраст покупателя подтверждается фактически дважды. Первый раз при оформлении заказа — через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА). Для этого интернет-магазинам, которые реализуют алкоголь, нужно будет провести интеграцию с порталом Госуслуг (большинство компаний уже реализовали эту возможность верификации после ковидного периода). Ну а при непосредственной передаче заказа, клиент должен, для подтверждения своей личности, предъявить курьеру числовой или QR-код — ключ, который будет иметь временное действие и должен полностью совпадать с ключом курьера, также покупателю будет необходимо предъявить паспорт или другой документ, подтверждающий личность. Предъявление документа требуются для того, чтобы подростки, например, не воспользовались смартфоном своих родителей при заказе алкоголя. Демонстрация удостоверения личности работает и в традиционной рознице, проверку возраста осуществляет кассир.

Реализовать такую систему будет достаточно просто, потому что за последние несколько лет, когда интернет-торговля в нашей стране пережила настоящий бум, был накоплен серьезный опыт. К примеру, относительно недавно была разрешена онлайн-продажа лекарств, в том числе рецептурных. Там вопросы идентификации личности еще сложнее, поскольку надо не только убедиться в совершеннолетии покупателя, но и в том, что это тот самый человек, на которого выписан рецепт. И каковы же результаты?

- За три года, что существует дистанционная доставка лекарств не было зафиксировано ни одного нарушения. Подчеркиваю: ни одного! Рынок подстроился по установленные правила. Потому что там такие требования к доставке, что, если их аптека нарушит, то она может остаться без лицензии или будет оштрафована на огромную сумму. Поэтому их никто никогда не нарушает, - рассказал Артем Соколов.

ПОМОЩЬ БЮДЖЕТУ

Есть и еще один аргумент, помимо заботы о здоровье и удобстве покупателя, за то, чтобы разрешить легальную торговлю алкоголем в интернете. Аргумент очень весомый, по самым скромным подсчетам на десятки миллиардов рублей вытянет. А то и больше. «Я думаю, цифра, близкая к истине, это порядка 100 миллиардов рублей в год, которые не видит федеральный бюджет в качестве доходов от продажи спиртного», отметил Артем Кирьянов

Зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

То есть мало того, что интернет-бутлегеры травят население своим некачественным пойлом, так еще и отдачи в бюджет от акцизов и прочих сборов нет, разумеется, никакой.

- Не секрет, что эти деньги сегодня абсолютно не лишние при тех расходах социальных, которые мы поддерживаем и которые растут. Совершенно не дело оставлять черному рынку, преступникам такой большой кусок. И явно они не будут вкладывать эти деньги в российскую экономику, - сказал Артем Юрьевич.

При этом депутат Кирьянов подчеркнул, что законопроект направлен на приведение торговли алкогольной продукцией в интернете в соответствии с российским законодательством.

- Мы против алкоголзиации страны, но и так же против того, чтобы люди умирали, выпив немного, но метилового спирта. Сегодня это, конечно, огромная проблема, - отметил парламентарий.

БОЛЬШИЕ ПРОБЛЕМЫ МАЛЫХ ГОРОДОВ

Максим Черниговский отмечает, что наиболее остро проблема некачественного и контрафактного алкоголя сегодня стоит не в больших городах, а в отдаленных поселках и сельской местности, где у населения порой даже нет возможности приобрести легальный алкоголь. Для этих людей возможность интернет-доставки спиртного станет, по сути, единственной и качественной альтернативой самогону из-под полы. Тем более что интернет-сервисы сегодня покрывают практически 100 процентов территории страны. В случае принятия законы доставкой до двери или выдачей заказов сможет заниматься и «Почта России», и частные логистические операторы, и популярные маркетплейсы, которые сегодня работают по всей территории страны.

ЮРИДИЧЕСКИЕ НЮАНСЫ

Генеральный директор Клуба профессионалов алкогольного рынка Максим Черниговский принял участие в передаче по видеосвязи. Фото: Личный архив

При предстоящем рассмотрении в Госдуме предстоит уточнить некоторые параметры законопроекта. Например, какие организации смогут получить разрешение на интернет-торговлю алкоголем.

- Надо допускать только тех, кто уже состоялся в этом бизнесе, имеет серьезные обороты, подтвержденные бухгалтерией и налоговой отчетностью, - высказал мнение Артем Кирьянов. - В одной из версий законопроекта это размер оборота 1 миллиард рублей в год за предшествующий год. Это для тех, кто хочет торговать онлайн. А что касается предприятий общественного питания, это активы в 50 миллионов рублей. По виноделам вот эти все ограничения они отсутствуют.

При этом сами производители и дистрибьюторы алкоголя выступают за то, чтобы доступ к системе получили все легальные участники рынка, отмечая, что это станет хорошей поддержкой для малого бизнеса. Не исключено, что, как и в случае, с лекарствами возможности будут открываться для бизнеса поэтапно. Сперва систему «обкатают» на самых крупных и устойчивых игроках, затем позволят подключаться к ней организациям меньшего размера.

Впереди - новые дискуссии и дебаты по этому законопроекту. Но у профессионалов отрасли принципиально нет сомнений в том, что Россия до него уже дозрела.

ЦИФРА

6836 сайтов, занимающихся нелегальной продажей алкоголя, было заблокировано Росалкогольрегулированием за 2022 год. Однако появилось их в два раза больше, поскольку нелегальные продавцы алкоголя активно клонируют свои странички при помощи «интернет-зеркал».