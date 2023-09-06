Любишь фотографировать природу? Стань известным с Первыми

Посмотри на мир через объектив камеры или смартфона и на примере фотографий природы покажи, как важно оберегать нашу планету!
«Посмотри!» – это конкурс фотографий. Проводится для выявления и поддержки талантливых участников Движения. Как раз сейчас и до 29 сентября идет прием заявок на участие в экологическом направлении конкурса.
Приглашаются школьники от 6 лет до 17 лет (включительно на дату завершения фотофестиваля).
Номинации экологического направления:
Мир животных
Мир растений
Явления в природе
Экология города
Условия конкурса и требования к фотоработам размещены в разделе фотофестиваля на сайте Движения Первых.
Вокруг столько красоты! Посмотри на мир через объектив камеры или смартфона и на примере фотографий природы покажи, как важно оберегать нашу планету! Кроме того, можно присоединиться к экологическим проектам Движения и развиваться в этом направлении.
Победители фотофестиваля получат памятные дипломы, а их работы украсят фотовыставки в разных городах Российской Федерации летом 2024 года.