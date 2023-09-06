Вопрос века: Возможно ли накормить всю планету?

Есть хорошая русская пословица – сытый голодного не разумеет. Это про нас, тех, кто привык выбрасывать тонны еды на свалку, покупать по мимолетному желанию кучу ненужных продуктов, не задумываясь о том, что у каждого десятого в мире нет возможности регулярного питания.

С объемом еды в мире есть очевидная проблема. Население Земли продолжает расти и в этой связи требуется больше усилий и инноваций, чтобы стабильно продолжать развивать сельскохозяйственное производство, улучшать глобальную цепочку поставок, сократить потери и порчу продовольствия и обеспечить доступ всех, кто страдает от голода и недоедания к нормальному и доступному продовольствию, питательной пище.

- Усиление основных факторов, лежащих в основе недавних тенденций отсутствия продовольственной безопасности и недоедания (геополитических конфликтов, экстремальных климатических явлений и экономических потрясений), в сочетании с высокой стоимостью питательных продуктов и растущим неравенством будут и впредь создавать проблемы в сфере продовольственной безопасности, - отметил программный директор Ecumene Сергей Рыбаков. - Так будет до тех пор, пока агропродовольственные системы не будут трансформированы, не станут более устойчивыми и не будут обеспечивать всех более дешевыми питательными продуктами, доступным здоровым питанием на устойчивой и долгосрочной основе.

ГОЛОД ПРОТИВ ОТХОДОВ

Эксперты уверены, проблема нехватки продовольствия в мире не нова. А в условиях прошедшей пандемии и нынешних геополитических конфликтах она лишь обострилась.

- Если сравнивать 2019 год с 2020, то голодающих людей на планете стало на 20 млн больше, - говорит представитель программы ЮНЕП в России Владимир Мошкало. – Вдумайтесь, это население нескольких крупных мегаполисов. В ООН проблеме голода уделяют огромное внимание. Так, например, в сентябре 2021 года прошел саммит ООН по продовольственным системам. На нем была внедрена концепция продовольственной безопасности. Это было сделано с учетом того, что если не решить проблему нехватки продовольствия в мире, то достичь в 2030 году всех целей устойчивого развития, установленных ООН, будет невозможно. Отдельное направление продовольственной безопасности, это пищевые отходы. Пару лет назад совместно с партнерами нами было проведено исследование, которое показало, что только в 2019 году во всем мире было потеряно 931 млн тонн продуктов питания. Это 23 млн до отказа загруженных грузовика, которые, если поставить их вплотную друг за другом, семь раз обогнут земной шар. Или 17% всех произведенных продуктов.

БЕЗ ЕДЫ НЕТ ПРОГРЕССА

77 лет назад в ООН была создана Продовольственная и сельско-хозяйственная организация (ФАО), цель которой окончательно побороть голод и обеспечить устойчивое развитие агропродовольственного сектора, а вместе с ним достойный уровень жизни населения.

- В ФАО 195 стран-членов, мы являемся наиболее представительной международной организацией, - подчеркивает директор отделения ФАО по связям с Россией Олег Кобяков. - У ФАО больше стран-членов, чем у ЮНЕСКО и ООН. Это говорит о важности проблем продовольственной безопасности во всем мире. Надо сказать что у истоков концепции устойчивого развития и повестки дня в области устойчивого развития до 2030 года стала именно ФАО, которая в 1996 году провела первый в истории всемирный продовольственный саммит. Там была поставлена цель сократить число голодающих в мире на половину. Эта цель так и не достигнута. Конечно, если сравнивать наше время и пандемийное, то ситуация немного улучшилась, но все еще вызывает тревогу.

По словам эксперта, чтобы накормить всю планету, нужны решения по доступности продовольствия, прозрачности рынков, отсутствие ограничений со стороны на торговлю и импорт, меры по сокращению потерь и порчи, финансовая поддержка агропродовольственного сектора, внедрение достижений сельхознауки в производство, применение современных технологий в развивающихся странах.

- Не накормив человечество, нельзя говорить о прогрессе и достижении всех целей устойчивого развития, - резюмирует Олег Кобяков.

Директор Информационного центра ООН в Москве Владимир Кузнецов в свою очередь подчеркивает, что проблема продовольственной безопасности многопланова и затрагивает практически все 17 целей устойчивого развития.

- Это не только ликвидация голода, это вопрос неравенства, нищеты, защиты окружающей среды, изменение климата, вопросы гендерного неравенства и т.д., - перечисляет Владимир Кузнецов. - Мы сегодня находимся на переломной моменте и в качестве главной темы обсуждения на очередной сессии Генассамблеи ООН предлагается ускорение достижения целей устойчивого развития. Мы пока не выходим на запланированные показатели. Это касается и продовольственной безопасности. Кризис с продовольствием 2020-21 годов является одним из самых масштабных в истории человечества, он затронул около 800 млн человек. А к 2030 году с голодом может столкнуться около 8% населения.

Однако, как особо подчеркнул эксперт, это не должно стать инструментом разрешения споров и конфликтов. Тема продовольственной безопасности должна быть деполитизирована, т.к. она требует коллективных решений. Кроме того, она напрямую связана с неравенством.

СЛОВО КОЛУМБИИ

Чрезвычайный и полномочный посол Республики Колумбия в России Эктор Исидро Аренас Нейра рассказал, что Латинская Америка и страны Карибского бассейна сталкиваются с заметной проблемой голода и недоедания, несмотря на прогресс, достигнутый в регионе в плане сокращения недостаточности питания среди детей.

- К сожалению, уровень голода растет, достигнув самого высокого уровня во время пандемии, - сказал господин посол. - В регионе возросли и другие формы неполноценного питания, такие как избыточный вес и ожирение. Отсутствие продовольственной безопасности затрагивает 40% населения. При этом женщины страдают больше мужчин. Эти тревожные тенденции можно частично объяснить самым высоким в мире уровнем неравенства и самой высокой стоимостью здорового питания. Плюс продолжающийся конфликт на Украине сильно повлиял на поставку удобрений, дефицит которых сказался на росте цен на продукты.

Нет ни одной страны, которая могла бы решить проблему голода самостоятельно. Необходимо комплексное взаимодействие всех участников агропродовольственной системы. Нужен гарантированный доступ к здоровому питанию для всего населения.

- В Колумбии в частности мы стремимся к преобразованию продовольственных систем и продвижении права каждого человека на питание, - подчеркнул Эктор Исидро Аренас Нейра. - Мы представляем это право как одно из необходимых преобразований национальной политики страны. Колумбия стремится к согласованию планов продовольственной безопасности на всех уровнях, что позволит удовлетворить потребности каждой территории.

КРАЙ, ГДЕ РОЖДАЮТСЯ УДОБРЕНИЯ

А знаете ли вы, что в Пермской крае производится 97% годового объема российских удобрений. Это пятая часть от мирового объема. А без удобрений в решении вопросов продовольственной безопасности как без рук.

- Химическое производство считается локомотивом экономики региона, - говорит и.о. министра природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края Дмитрий Полшведкин. – У нас реализуется 11 проектов на сумму 500 млрд рублей. Преимущественно, это калийные отрасли.

Один из крупнейших производителей минеральных удобрений в России является компания «Уралхим». Ее сотрудники каждый день занимаются решением проблемы продовольственной безопасности. Так руководитель департамента по связям с органами государственной власти и международной деятельности, АО «ОХК "УРАЛХИМ"» Константин Иванов рассказал, что продовольственная проблема слишком сложна, чтобы не иметь несколько измерений.

- Прежде всего, это логика социально-экономического развития развивающихся стран и логика технологического развития в агросфере, - отметил он. - Наша компания входит в топ-5 мировых поставщиков удобрений и мы постоянно сталкиваемся с торговыми барьерами, несмотря на то, что у 17% мирового населения острая нехватка продовольствия. Но это лишь одна из проблем. Самая главная составляющая заключается в том, что страдающие от голода страны часто имеют свои ресурсы для решения проблемы нехватки питания. И этот самый большой парадокс. Например, в Африке потенциал производства злаковых 520 млн тонн в год. Сегодня континент дает только 180 млн. Для понимания масштаба российский рекордный урожай был 140 млн тонн. 520 млн тонн - это половина мирового потребления. При этом Африка имеет самый низкий показатель по внесению удобрений на гектар – 20 кг. В развитых странах - около 300 кг. Поэтому если в Африке вносить удобрения по 130 кг на гектар, то в течение пяти лет можно удвоить объем производимого продовольствия на континенте, который сейчас тратит 180 млрд долларов на закупку продовольствия у развитых стран.

ПАРА СЛОВ О БИОТЕХНОЛОГИЯХ

Член Комитета РСПП по разрешительной и контрольно-надзорной деятельности Денис Домашнев рассказал, что сегодня сфера биотехнологий - один из локомотивов инноваций, позволяющих уйти от традиционных форм получения продуктов питания.

- Но в ближайшей перспективе все равно традиция будет определять будущее и когда мы говорим о продовольственной безопасности , то мы говорим об эффективных и надежных продовольственных системах – глобальных, национальных, региональных, - отметил эксперт. - Они должны быть автономными, надежными, эффективными и обеспечивать необходимый объем продуктов питания.

В прошлом году человечество перешагнуло рубеж в 8 млрд человек и чтобы прокормить такое количество ежегодно потребуется не менее 4 млрд тонн продовольствия. Ожидается что к 2050 году эта цифра станет на 70% больше. А подавляющее количество продовольствия все равно будет производится на сельско-хозяйственных угодьях, которые занимают около 30% поверхности Земли.

- Да, определенную роль в обеспечении продуктами питания будут играть большую роль естественные экосистемы - водные, лесные и т.д., но немало продукции останется и за агросистемами, - подчеркивает эксперт. – И именно от них человек будет добиваться хорошей урожайности, чтобы получить максимум продуктов. Помогать ему в этом будут минеральные удобрения – особенно азот, фосфор и калий. Соответственно, именно такие удобрения сейчас являются ведущей группой в применении. И если такие факторы как свет, тепло, вода сложно регулировать, то элементы питания проще регулировать через удобрения. Они-то и позволяют повышать урожайность и с их помощью удалось увеличения количества продуктов питания в три раза, хотя площадь сельхозугодий растет гораздо медленнее. Следовательно, удобрениям принадлежит заслуга сохранения природных экосистем и биологической оболочки Земли.

НАУКА В ПРИОРИТЕТЕ

Без науки обеспечение продовольственной безопасности невозможно. В этом убежден заведующий лабораторией биохимической физики и инженерии метаболизма растений ИБХФ РАН Юрий Мартиросян.

- Современная наука имеет много инструментов, позволяющих ускорить процесс получения продукции, - сказал Юрий Мартиросян. - Ускорять селекционные процессы, получать новые высокоурожайные устойчивые формы. Но при этом новые сорта достаточно медленно внедряются в сельское хозяйство, так как мало вывести новинку, нужно защитить ее от патогенных вирусов и бактерий, которые могут в один момент погубить весь урожай.

К слову, яркий пример научной аграрной работы является ФГБНУ «Камчатский научно-исследовательский институт сельского хозяйства». Его директор Ольга Хасбиуллина рассказала, что на протяжении 90 лет в институте ведется работа по селекции различных культур, которые можно выращивать на полуострове, ограниченном как почвенными, так и климатическими ресурсами. Однако именно здесь природа создала идеальные условия для урожайности картофеля.

- Мы занимаемся семеноводством картофеля с 2007 года. Причем не только иностранных сортов, но и камчатской селекции. В 2022 году был передан новый сорт раннеспелого картофеля «Жемчужина Камчатки», - сказала Ольга Хасбиуллина. - Кроме того, мы разрабатываем технологии, которые включают использование химических и биологических препаратов и даже вулканического пепла.

КАДРЫ ЕСТЬ, НО МАЛОВАТО БУДЕТ

Кадровый голод добрался и до кухни. В Москве, например, не хватает 20-30% поваров. Этот отраслевой дефицит пытается восполнить Красноярский Институт гастрономии Сибирского федерального университета. Здесь же пристально изучают тему продовольственной безопасности.

- Когда мы начала проектировать будущее культуры питания на ближайшие 20 лет, то столкнулись с проблемой голода, - рассказал директор вуза Алексей Горенский. – В мире стоимость еды растет быстрее, чем заработная плата.И есть все предпосылки к тому, что еда будет дорожать. На этом фоне растут отходы, что тоже связано с культурой потребления. Что касается нашей страны, то до 1917 года по уровню гастрономии Россия делила 1 место с Францией , а по сельскому хозяйству мы были первыми в мире. Сейчас нас нет в десятке стран по критерию питания вне дома. Это говорит о том, что рынок гастрономии не развит. Поэтому мы создали программу развития гастрономии в РФ под названием «5G» – гастрообразование, гастронаука, гастропредпринимательство, гастрокультура и гастротуризм. Все эти направления нужно развивать вместе, иначе отрасль не поднимется с колен.

По части гастрообразования в Красноярске был создан один из лучших гастрономических вузов, в которой индустриальные партнеры включены в процесс обучения. И этот проект масштабируется на другие учреждения средне-профессионального образования по всей стране.

- В нашей стране 180 национальностей, у всех свои гастрономические особенности. И нам надо сфокусироваться на них. Если мы это сделаем, наша кухня будет одной из лучших в мире, - уверен Алексей Горенский.

РОЛЬ ГАСТРОДИПЛОМАТИИ

Директор Центра гастродипломатии ИБДА РАНХиГС, президент Международного эногастрономического центра Леонид Гелибтерман, подытоживая обсуждение, заметил, что продовольственная безопасность необходима, прежде всего, для людей.

- Если каждый человек поймет, что решение это проблемы важно, как и экология. До тех пор пока человек не осознает, что это жизненно необходимо, мы можем придумывать самые замечательные схемы, но они не сработают, - подчеркнул Леонид Гелибтерман и пояснил, в чем это заключается. – Каждый из нас должен покупать только то количество продуктов, которое ему необходимо, заказывать еду в ресторане без излишков и т.д. От того, то мы едим сегодня зависит, в каком направлении человечество будет развиваться завтра. И в этом плане гастродипломатия как комплексная программа может играть одну из ключевых ролей. Ведь ее целью является изменение имиджа страны или региона с помощью позиционирования региональной или национальной кухни. А это и увеличение экспорта продуктов питания и напитков своей страны, открытие ресторанов и магазинов в зарубежных странах, стимулирование поездок в страну с целью гастрономического и познавательного туризма, создание новых бизнесов и новых инвестиций.