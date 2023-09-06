Движение Первых – впервые на Всемирном фестивале молодежи-2024

Арт-объект с обратным отсчетом до Всемирного фестиваля молодёжи открыли в Нижнем Новгороде. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Среди этих молодых лидеров впервые в истории будут и 1000 российских и иностранных подростков в возрасте от 14 до 17 лет.

Движение Первых совместно с образовательным центром «Сириус» организует уникальную детскую программу – более 15 различных профессиональных мастерских и лабораторий, образовательные и игровые форматы, интеграции во взрослую программу и встречи с самыми интересными спикерами.

Участники всех 12 направлений Движения Первых смогут найти себе занятие по душе, приобрести новый опыт, навыки и – главное – новых друзей. Они наравне с более взрослыми участниками из почти всех стран мира получат возможность обсудить важнейшие вопросы и ответить на глобальные вызовы современности.

Регистрация на Фестиваль уже идет – кликай ссылку https://reg.fest2024.com/ru/main?utm_source=pervye

А чтобы ожидание Фестиваля было не столь томительным, присоединяйся к флешмобу Первых! Всемирные фестивали молодежи и студентов уже трижды проходили в нашей стране и всегда становились площадками для начала новой дружбы, знакомства с культурой и обычаями разных народов. А для кого-то они стали доброй семейной традицией!

Если кто-то из вашей семьи принимал участие в ВФМС, расскажи об этом! До 30 сентября размести пост с их историей в своих соцсетях с хештегами #ВФМСемья #РодныеЛюбимые.

Самые интересные и креативные рассказы попадут на страницу сообщества Родители Первых, а их авторов ждут подарки от Движения Первых!