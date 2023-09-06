Путешествие в прошлое: школьники побывали в Древней Руси

Все проходило в формате живой реконструкции событий, в костюмах и антураже того времени.

«Древняя Русь» - одна из четырех номинаций проекта. Участие - командное, и сначала желающие из разных городов (ребята 8-13 лет и их наставники) присылали заявки вместе с творческой работой, посвященной эпохе Средневековья (рисунок, комикс, коллаж, стенгазету), и видеовизиткой. Победители - команды из Кировской, Саратовской, Ленинградской, Волгоградской, Брянской, Орловской, Московской, Тюменской, Липецкой, Рязанской, Вологодской областей, Севастополя, Пермского и Забайкальского края - отправились в увлекательное путешествие в прошлое. Окошко во времени «открылось» для ребят на целых пять дней в Московской области.

Все проходило в формате живой реконструкции событий, в костюмах и антураже того времени. Помогали школьникам знатоки истории из Общероссийского общественного движения «Клубы исторической реконструкции». Под их чутким руководством ребята узнали, как жили и вели быт предки, какими ремеслами занимались, как защищались от врагов. Попробовали стрелять из лука, биться на мечах, ковать оружие в настоящей кузнице и даже писать на кириллице грамоты!

- Вот бы уроки истории в школе так проходили, - вздыхали участники. - Тогда бы никто не прогуливал и все были бы отличниками!

Как все было, можно увидеть в репортаже, который сделали журналисты-подростки редакции «Новостей Первых», - свежий выпуск выложен во ВКонтакте.

На фестивале ребята узнали, как жили и вели быт предки, какими ремеслами занимались.

Так же ярко, интересно, незабываемо прошли финалы еще трех номинаций: «Изборская крепость» - в Псковской области, в музее-заповеднике «Изборск» (для школьников и студентов колледжей в возрасте от 14 до 17 лет); «Сибирский оплот» - в новосибирском Академгородке (для семей с детьми до 17 лет) и «Вехи истории» (для педагогов) в Крыму. Репортажи с событий можно найти в СМИ.

Кто не знал, не успел подать заявку или поучаствовал, но не попал в финал, не расстраивайтесь. Проект «Крепость России» продолжится в следующем году. Будут объявлены новые номинации и новые регионы-участники - следите за новостями на официальном сайте Движения Первых будьвдвижении.рф.

- Проект Движения Первых «Крепость России» - это уникальное погружение в мир Средневековья, где участники могут на практике узнать особенности жизни и быта наших предков, - отметил председатель правления Движения Первых Григорий Гуров. - Изучение истории в формате живой реконструкции событий, ремесел, особенностей воинского искусства разных эпох дает не только неповторимые воспоминания на всю жизнь, но и воспитывает в ребятах глубокое понимание истории и уважение к своим корням.