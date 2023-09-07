Военная спецоперация на Украине 7 сентября 2023: прямая онлайн-трансляция Фото: GLOBAL LOOK PRESS

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 7 сентября 2023 года.

Около Серебрянского лесничества военнослужащие группировки «Центр» накрыли боевиков бригады «Азов»* ( - *Запрещенная в России террористическая организация), а также 67-й бригады украинской армии. Потери противника составили до 30 человек.

Российские подразделения отразили четыре атаки ВСУ в районах Работино и Вербового. Никаких изменений в тактическом положении войск на Запорожском направлении нет, сообщили в Минобороны РФ.

В ночь на 6 сентября российские войска уничтожили цех по производству морских беспилотников в Одесской области. Кроме того, в результате атаки российских военнослужащих, в Одесской области была поражена нефтебаза.

Одной из причин провала наступления ВСУ стало отсутствие опыта у военных, заявил журналист Джон Пол Рэтбон газете Financial Times.

Кроме того, ход наступления ВСУ оказался медленным из-за серьезной российской обороны, а также отсутствия у Запада опыта в боях с сильным соперником.

Российская армия практически вплотную подошла к Купянску, до города осталось всего семь километров.