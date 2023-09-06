Герой спецоперации «Z» гвардии лейтенант Трофимов спас пассажиров вокзала от атаки дрона

Гвардии лейтенант Леонид Трофимов и гвардии рядовой Денис Шмалько

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Воевать не числом, а умением», - учил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А воинам повторял: «Сам погибай, а товарища выручай».

ЛИКВИДИРОВАЛ АВТОМОБИЛЬ С ДИВЕРСАНТАМИ

Гвардии рядовой Денис Шмалько

«Гвардии рядовой Денис Шмалько в составе батальонной тактической группы, выполнял боевую задачу по охране и обороне огневых позиций российских десантников. Неся службу на наблюдательном посту Денис обнаружил автомобиль, двигающийся в сторону наших позиций.

Оценив обстановку и доложив на вышестоящий командный пункт, Шмалько продолжил вести наблюдение за машиной. Приближаясь к посту десантников из автомобиля открыли огонь по российским военнослужащим. Немедля ни секунды Шмалько точным огнем уничтожил ДРГ противника в количестве 3 человек. Благодаря бдительности и решительности гвардии рядового Дениса Шмалько была пресечена попытка демаскировки позиций батальонной тактической группы».

СПАС ПАССАЖИРОВ ВОКЗАЛА ОТ АТАКИ ДРОНА

Гвардии лейтенант Леонид Трофимов

«Мотострелковый взвод под командованием гвардии лейтенанта Леонида Трофимова выполнял задачу по охране железнодорожной станции, расположенной на территории одного из населенных пунктов. Находясь на позиции с подчиненными, Леонид услышал звук низколетящего беспилотного летательного аппарата. Мгновенно оценив обстановку, Трофимов скомандовал сводному отделению по борьбе с БпЛА открыть сосредоточенный огонь из стрелкового оружия по низколетящей цели. В результате грамотных и своевременных действий, точного огня из стрелкового оружия беспилотный летательный аппарат резко изменил направление движения и упал на пустыре, недалеко от железнодорожного вокзала. Благодаря решительным и грамотным действиям гвардии лейтенанта Трофимова и его подчиненных удалось избежать повреждений железнодорожной инфраструктуры и гибели среди мирного населения».