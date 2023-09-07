Длинноногая Шпица в дерзком мини обнималась на премьере с известным актером

Екатерина Шпица. Фото: Борис КУДРЯВОВ

В столичном кинотеатре «Художественный» 6 сентября прошла светская премьера фильма «У людей так бывает». Лиричная драма режиссера Валерия Белоцерковского собрала впечатляющий звездный состав: в ней снялись Екатерина Вилкова, Константин Хабенский, Юрий Стоянов, Кирилл Кяро, Любовь Толкалина, Сергей Угрюмов, Галина Польских, Константин Лавроненко. Фильм стал последней работой Владимира Меньшова, ушедшего из жизни в 2021 году: актер и режиссер появляется в нескольких эпизодах. Картина выходит в прокат с 14 сентября. Накануне выхода на большой экран ее представили члены съемочной группы.

Одну из главных героинь сыграла Екатерина Шпица. 37-летняя актриса появилась на красной дорожке в сногсшибательном черном мини-платье, расшитом стразами. Наряд с открытыми плечами и короткой юбкой позволил артистке похвастаться загорелыми плечами и длинными ногами. Образ дополнили прозрачные лодочки телесного цвета, усыпанные стразами.

Екатерина выбрала для премьеры очаровательное бархатное мини-платье. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Выглядела Екатерина просто очаровательно – неудивительно, что в этот вечер она привлекла к себе всеобщее внимание. Перчинку ее выходу добавили нежные объятия с актером Михаилом Горевым, так же сыгравшим в фильме «У людей так бывает» одну из главных ролей. Позируя фотографам, Екатерина положила руку на плечо 58-летнего коллеги. Он же в ответ обнял ее за талию.

Актриса нежно обнималась с коллегой по съемкам Михаилом Горевым. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Неизвестно, стал ли свидетелем этой сцены муж Шпицы. В 2018 году актриса вышла замуж за директора сети фитнес-центров Руслана Панова. Предприниматель сделал Екатерине предложение руки и сердца на глазах у целого зрительного зала. Панов дождался окончания спектакля «Ромео и Джульетта» в Театре имени Михаила Булгакова и затем поднялся на сцену. Возлюбленный Шпицы встал на одно колено и протянул ей коробочку с кольцом. Актриса рассмеялась и сказала «да» под аплодисменты коллег и зрителей.

Неудивительно, что в этот вечер Шпица привлекла к себе всеобщее внимание. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Общих детей у супругов пока нет. Екатерина воспитывает сына Германа от предыдущего брака с каскадером Константином Адаевым. Они поженились в 2010 году, а в 2012 году на свет появился их сын. Через некоторое время после рождения мальчика пара рассталась.