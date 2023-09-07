Шуфутинский с обручальным кольцом на пальце изумил публику похудевшим видом

Михаил Шуфутинский с певицей Ташей Белой. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Не успел в динамиках отгреметь обязательный ежегодный хит про третье сентября, как исполнитель главного осеннего гимна Михаил Шуфутинский вновь заставил о себе говорить. Певец появился в кинотеатре «Художественный» на светском показе мелодрамы режиссера Валерия Белоцерковского «У людей так бывает». Фильм выходит в прокат 14 сентября, накануне создатели показали его звездным зрителям.

Увидев 75-летнего артиста, гости премьеры удивились его похудевшему виду. По мнению присутствующих, Шуфутинский за лето постройнел чуть ли не вдвое. Певец выглядит помолодевшим и подтянутым. Естественно, журналисты тут же принялись уговаривать его поделиться секретами похудения. Сам исполнитель только отмахивался и уверял, что ничего специально не делал.

«Раньше вы просто не обращали на меня внимания», - отшутился артист на вопрос о своем весе, добавив, что давно не взвешивался.

Артист пришел на премьеру с сыном Дэвидом. Фото: Борис КУДРЯВОВ

По словам Шуфутинского, главные секреты его хорошей формы - спорт, диета, желание жить и путешествовать.

«Диета - это не диета в прямом смысле этого слова, а именно здоровый образ жизни. И, конечно, любовь», - добавил артист, поблескивая обручальным кольцом на безымянном пальце.

В 2020 году Шуфутинский женился на своей давней возлюбленной – танцовщице Светлане Уразовой. Супруга моложе артиста на 24 года. Светлана работала танцовщицей в коллективе музыканта. По словам артиста, он почти 25 лет добивался ее внимания, но в тот период был женат. Позже Светлана поддержала его в тяжелый период, когда он потерял жену. Это третий брак исполнителя.

Михаил Шуфутинский женился в первый раз на подруге Татьяне Ростовой. Второй женой артиста стала Маргарита Шуфутинская: они поженились в 1971 году. Супруги жили в США и в России. Жена артиста умерла в 2015 году в Лос-Анджелесе от тяжелой болезни.

На премьеру Шуфутинский пришел вместе с сыном Дэвидом. Старший наследник шансонье живёт с семьёй в Москве и занимается продюсированием звука в кино. Дэвид подарил певцу троих внуков.

Младший сын артиста Антон Шуфутинский живет в США. Он женат на американке Брэнди, у них трое детей. Младший сын Шуфутинского преподаёт в университете.