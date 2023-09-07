Обаму уличили в интимных связях с мужчиной: скандал может стоить демократам победы на выборах

Экс-президент США Барак Обама. Фото: REUTERS

Слухи о том, что бывший президент США Барак Обама является гомосексуалистом, ходили давно.

Но только недавно было найдено документальное подтверждение этому – письмо, которое Обама написал своей подруге. С Алекс Макнир юный Барак крутил роман, когда они оба учились в колледже. В письме говорится: «Что касается гомосексуализма, то я должен сказать, что считаю это попыткой отстраниться от настоящего, отказом, возможно, от бесконечного фарса земной жизни. Понимаешь, я ежедневно занимаюсь любовью с мужчинами, но в воображении».

И вот в программе журналиста Такера Карлсона появился мужчина по имени Ларри Синклер, утверждающий, что он как минимум дважды занимался с Обамой однополым сексом, причем оба в тот момент находились под воздействием наркотиков.

Правды ради, стоит отметить, что эту историю Синклер рассказывает уже не в первый раз. Его досье – далеко от идеала: в разные годы он обвинялся в подлогах, воровстве и мошенничестве, за что несколько раз сидел в тюрьме.

В интервью Карлсону Синклер рассказал, что «с на тот момент никому неизвестным Обамой его познакомил водитель такси, которого он попросил найти кого-то, с кем можно было бы повеселиться».

- Я понятия не имел, кто он такой. – утверждает Синклер, хотя тогда Обама уже был сенатором от штата Иллинойс. – Но определенно могу заявить, что я был у него не первым, и, готов поспорить, что не последним.

Карлсон считает, что откровения Синклера раньше не тиражировали из-за опасений, что в дело вмешаются спецслужбы. Но в 2014 году в США вышла в свет наделавшая много шума книга, в которой в деталях описывались отношения Обамы и Синклера. Среди прочего автор утверждал, что Обама причастен к убийству Дональда Янга, руководителя чикагского церковного хора мальчиков. Но краха политической карьеры Обамы не последовало, а его жена Мишель не подала на развод.

И вот теперь эту историю в США смакуют вновь, причем мало у кого возникают сомнения, что интервью, взятое у Синклера, является частью предвыборной борьбы, способной ослабить позиции Демократической партии, к которой принадлежит Обама. А с учетом того, что в Америке поговаривают о необходимости скорой смены кандидата на пост президента от демократов – престарелого Байдена якобы заменить жена Барака Обамы, Мишель – можно с уверенностью говорить, что гей-скандал может стоить демократам победы на выборах-2024.

Пока же очередная порция откровений Синклера активно обсуждается, в дискуссию включился даже владелец соцсети X (бывший Twitter) Илон Маск, заявивший, что предпочел бы получить более весомые доказательства гомосексуальных контактов Обамы, нежели просто рассказ одного человека.