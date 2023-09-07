У США нет запасного плана: Что грозит Вашингтону после провала наступления ВСУ

Лето 2023 года. Уничтоженная экипажами разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 боевая бронированная техника ВСУ на Запорожском направлении. Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Энтони Блинкен, слова которого приводит телеканал CNN, заявил в украинской столице: «Мы увидели прогресс в контрнаступлении. Это радует. Мы хотим, чтобы Украина имела все, что ей нужно не только для достижения успеха в контрнаступлении. И имела все необходимое в долгосрочной перспективе, чтобы обеспечить сильный сдерживающий фактор».

Из обещанного Блинкеным миллиарда долларов как минимум две трети пойдет на украинскую армию.

На «Радио «Комсомольская правда» мы осуждали визит госсекретаря США в Киев с директором Центра политической информации Алексеем Мухиным.

- В российских соцсетях предполагают два исхода визита Блинкена в Киев: или оргвыводы по поводу провала наступления (но риторика звучит обратная) и подталкивание к переговорам, или увеличение помощи режиму Зеленского для активизации наступательных действий.

- США очевидно продолжат вооружать Киев. Вашингтон отказаться от украинского проекта просто не в силах. Хотя он уже стоит дороже, чем ранее предполагалось Белым домом. Да, есть недовольство парламентариев в ряде стран — в тех же Штатах, в Британии, в странах Евросоюза. Они считают деньги. И они считают, что денег на сегодня потрачено достаточно. И надо либо морозить ситуацию — отсюда переговорные инициативы. Либо вообще «сворачиваться». Не знаю, как смотрел Блинкен на поле боя, но очки ему надо выписать мощные. Если он увидел в наступлении Украины какой-то серьезный прогресс — у меня вопрос или к его советникам, или к его когнитивным способностям. Есть немало здравомыслящих экспертов, в том числе бывающих на месте событий, которые говорят об обратном.

- Но с точки зрения пропаганды Блинкена, наверное, можно понять?

- Пожалуй. Ну а что он еще может сказать? Что мы, Киев с Вашингтоном, на Украине все проиграли? Что армия украинская ничего серьезного сделать не смогла? Что западная военная помощь дала обратный эффект? Или что Россия сейчас располагает самой мощной армией — не только на континенте, но и в мире? И ситуацию в пользу киевского режима (и Запада) уже не изменить, продолжая бездумно поставлять оружие Киеву?

- При том США под шумок этой компании перезапустили свое ВПК.

- Это они делают сейчас. Но продолжение помощи Зеленскому могут сломать американские и европейские парламентарии. Например, германская экономика из-за последствий конфликта находится в стагнации. Очевидны проблемы в американской экономике, которая перегрета - и заказы для ВПК ее не спасут. Вашингтон не управляет ни госдолгом, ни инфляцией — пусть они и говорят, что поставили ее под контроль, но у экспертов сомнения на этот счет.

- В общем, здравый смысл вроде бы говорит: на Украине Западу надо сворачиваться? Но вот как?

- «Плана В» для Запада тут не существует. В свое время глава НАТО Столтенберг посещал один из японских университетов. И один цепкий студент в Токио спросил: что вы будете делать, если Украина проиграет? Столтенберг сказал: Украина и Запад не могут проиграть. Из чего мы делаем вывод, что «запасного» плана у них нет. Их концепция заточена только на победу. И тут возникает два пути.

- А именно?

- Либо когнитивный диссонанс переходит в полную смену линейки политиков, которые обанкротились. Либо они делают вид, что победили. А для этого им необходимы ну хоть какие-то успехи на поле боя. Потому Блинкен в Киеве и пытается наводить тень на плетень.

- А может, третий вариант: они затягивают пояса при дальнейшем развитии своего ВПК, сдувают свой кредитно-финансовый пузырь, запускают свой реальный сектор, и дальше зажимая Европу, — и продолжают накачивать Киев всем, чем только можно? И в 2024-м на Крым полетят F-16 и поползут «абрамсы»?

- Неглупые люди на Западе наверняка просчитали вероятное развитие ситуации еще до начала конфликта. Но победили, увы, там дураки. Которые убедили всех остальных людей, принимающих решения, что «победная» схема сработает. Ну да, Украины не будет. Но зато наш, американский ВПК и наш реальный сектор будут перезапущены. Но есть нюансы.

- Какие?

- Если ты стреляешь себе в ногу, а ты - глобализированный организм - то выживешь ли ты? Ведь если ты пытаешься изолировать Россию от мировой экономики - получается ерунда. Возникают спонтанные очаги экономического неблагополучия, слом логистических цепочек отражается на всех. Запускаются процессы, которые явно не стояли в планах у коллективного Запада. Да, США попытались увеличить степень своего доминирования среди стран НАТО как минимум. Но это на короткий момент. Сейчас США пытаются повысить свое благополучие не за счет противников — за счет союзников. Ведь Россия, КНР, примкнувший к БРИКС Иран в этой вакханалии участвовать не хотят.

- К чему приходим?

- К двуполярной системе. В 20 веке она была привычна. Но где тут доминирование США? А его не будет! В лучшем случае, удастся перезагрузить институты ООН. На что Москва и Пекин рассчитывают...