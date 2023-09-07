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Между тем это продукт, способный не только разнообразить рацион, но и обогатить его уникальными биологически активными элементами. Конечно, при условии, что были приобретены в магазине или собраны в безопасном месте.

Грибы содержат полезные для здоровья питательные вещества. Что бы вы ни выбрали – шампиньоны, лисички, вешенки, белые, шиитаке, портобелло (разновидность шампиньонов) – все они содержат клетчатку, антиоксиданты, витамины и минералы.

Восемь причин чаще есть грибы:

1. Хорошее настроение и крепкие кости

Грибы содержат витамин D. Этот витамин положительно влияет на наше настроение и поддерживает здоровье костей.

2. Увеличение энергии

Витамины группы В необходимы нам для сохранения энергетического баланса. Белые и вешенки содержат довольно много витаминов В2 и В3. Еще грибы богаты медью, которая также важна для поддержания сил и активности.

3. Польза для мочевыделительной системы

Известно, что шиитаке полезны для мочевого пузыря из-за большого содержания в них селена.

4. Польза для иммунитета

Есть некоторые исследования, демонстрирующие, что белые грибы могут благотворно влиять на иммунитет. Это происходит в том числе благодаря пребиотическим веществам, которыми они богаты. Пребиотики активизируют рост полезных бактерий в кишечнике.

5. Польза для сердца, сосудов и пищеварения

Все грибы содержат клетчатку, которая снижает уровень холестерина и поддерживает здоровье сердца и пищеварительной системы. Также в них есть и калий, который благотворно влияет на состояние сердечно-сосудистой системы. Например, портобелло содержат столько же калия, сколько и бананы.

6. Контроль сахара в крови

Клетчатка, содержащаяся в грибах, помогает поддерживать оптимальный баланс сахара в крови, что снижает риск развития сахарного диабета второго типа.

7. Контроль массы тела

Грибы имеют высокую пищевую ценность и практически не содержат калорий. Это идеально, если вы хотите похудеть или поддерживать здоровый вес. С небольшим количеством калорий вы получаете много питательных веществ и чувствуете себя сытыми в течение длительного времени.

8. Антиоксидантные свойства

Известно, что фрукты и овощи содержат много антиоксидантов, защищающих клетки организма от окисления. Грибы содержат столько же антиоксидантов, сколько красный перец.

Полезные советы:

Храните грибы отдельно от других продуктов – они имеют губчатую структуру и быстро впитывают посторонние запахи. Поэтому держите их подальше от овощей, особенно таких как лук и чеснок.

Грибы легко впитывают и воду. Поэтому не мойте их в воде, а аккуратно протирайте мягкой щеткой или бумажным полотенцем. Не забудьте отрезать нижнюю сухую часть ножки. Используйте для приготовления блюд только тело гриба.

Откажитесь от употребления грибов в сыром виде, потому что в них содержится яд агаритин, который разрушается только при нагревании. Конечно, несколько кусочков не повредят здоровью, но все же лучше использовать тепловую обработку.

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