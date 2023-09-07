Китаянка устроилась на 16 работ и, не трудясь ни дня, заработала $7 миллионов

Девушка делала снимки, скидываа их в рабочие группы и утверждала, что встречается с клиентами. Фото: vecteezy.com

«Драмкружок, кружок по фото, мне еще и петь охота», — справляться со множеством задач детей приучают с пеленок. И если еще в школьные годы помимо школы можно было успевать посещаться занятия в художественной или музыкальной, то уже во взрослом возрасте обычно все сводится к наличию одной работы. Какая там подработка! Но китаянка Гуань Юэ ради голубой мечты решила устроиться аж на 16 работ одновременно. Но не все так просто. Чтобы совмещать сразу несколько позиций, женщина разработала целую схему. По факту, ни на одной из своих работ Гуань не протрудилась и дня. Она делала снимки в различных местах, скидывая их в рабочие группы, утверждая, что встречается с клиентами.

Карьера великой аферистки Гуань Юэ закончилась, когда ее арестовали во время очередного собеседования при приеме на работу. Незадолго до этого один из работодателей, владелец IT-компании Лю Цзянь, обнаружил неточности в документах. В октябре прошлого года он собрал отдел из семи человек, каждый мог похвастаться идеальным резюме и колоссальным опытом работы. Но несмотря на это, результатов отдел не показал и был увален. После этого Лю обнаружил в документах неточности. Он заметил поток подозрительных средств, перечисленных в качестве зарплаты, в размере от тысяч до десятков тысяч юаней, на различные банковские счета, которые не имели отношения к его сотрудникам. Полиция, подключившаяся к расследованию, установила, что вместе с Гуань Юэ мошенничеством промышляли 53 человека. Все они арестованы. Общая сумма по делу превысила 50 млн юаней ($7 млн).

Следствие установила, что Гуань подходила к своей афере основательно, учитывая каждую деталь. Чтобы не запутаться в работодателях, китаянка все документировала. Записывала даты начала работы, названия должностей и номера банковских счет, куда поступала зарплата. Гуань обладала уникальным талантом продавать себя работодателям, поэтому отбоя от предложений у нее не было. Понимая, что объять необъятное невозможно, она время от времени даже продавала выгодные вакансии, получая за это процент.

По криминальной дорожке китаянка шла рука об руку с мужем Чэнь Цяном. За три года реализации мошеннической схемы пара накопила достаточно, чтобы купить себе виллу в районе Баошань в Шанхае. Во сколько им обошлась недвижимость, не сообщается.

В китайских социальных сетях эта история удивила и шокировала пользователей. Однако некоторые усомнились в том, что Гуань Юэ на протяжении такого длительного времени с легкостью водила за нос столько работодателей. Другие выступили за то, чтобы в Китае ужесточили правила приема на работу.