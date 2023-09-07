Что происходит в Работино и на других самых горячих участках Запорожского направления

Глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. Фото: Александр Полегенько/ТАСС

7 сентября был отмечен очередными ударами со стороны украинской армии, в том числе по гражданским объектам в городах на новых российских территориях.

На «Радио «Комсомольская правда» мы обсудили ситуацию на самом горячем, Запорожском участке передовой с главою движения «Мы вместе с Россией» Владимиром Роговым.

- Как складывается ситуация в районе Работино Запорожской области, где не первый месяц идут тяжелые бои?

- Работино, похоже, повторяет судьбу Пятихаток и Урожайного. О взятии которых регулярно рапортовали киевские пропагандисты Зеленского. Конкретно по Работино я насчитал не менее семи сообщений разного времени о том, что этот населенный пункт «окончательно находится под контролем ВСУ».

- Это не соответствует действительности?

- Нет. Каждый раз это не соответствовало действительности. Да, ситуация там тревожная. Но сообщения о том, что наши ребята окончательно оставили Работино и ушли южнее — она, по сути, не соответствует действительности. Противник находится на севере и в центре поселка. В развалинах школы, где есть железобетон - там находится опорный пункт ВСУ. Они оборудуют огневые точки в поселке. На юго-западных окраинах осталось несколько наших позиций. Плюс наши ребята заняли все позиции на высотах вокруг Работино на юге. И этот населенный пункт находится под нашим огневым контролем. И все, что надо, от нас прилетает — туда, куда надо. И артиллерия, и минометы. И авиабомбами отрабатывают, если нужно. Для ВСУ передвижения по Работино заканчивается очень болезненно. С летальными исходами. И для их «леопардов» и «брэдли» в том числе.

- Идут новые сообщения о прилетах в Энергодар и в другие города региона — где нет военных объектов, и вновь страдают обычные, мирные люди. Зачем?

- Очередной удар по Энергодару — опять ВСУ применяют ударные беспилотники со взрывчаткой. Дроны-камикадзе. По Энергодару ударили в 7.38 утра, когда родители вели детей в школу. И обычные граждане шли на работу. И в этот момент прилетает по центру города — когда улицы полны мирных людей, без оружия.

- Смогли сбить беспилотники?

- Один украинский дрон был ликвидирован нашими силами ПВО в районе Парка культуры и отдыха. Один, к сожалению, ударил по 14-этажному дому на улице Курчатова. По предварительным данным пострадавших нет.

Сейчас основные усилия направлены на улучшение работы ПВО и РЭБ.

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