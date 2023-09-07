Синоптики пообещали россиянам два бабьих лета – в сентябре и октябре

Осень-2023 порадует долгим бабьим летом жителей многих регионов России. Фото: Евгения ГУСЕВА

Осень-2023 порадует долгим бабьим летом жителей многих регионов России. Мало того, оно придёт дважды - в сентябре и октябре! Хорошим прогнозом с KP.RU поделился начальник Ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин:

- «Окошко» хорошей погоды с солнышком и теплом мы ожидаем во многих регионах, хотя и не одновременно.

С 12 сентября по 18-19 сентября бабье лето придёт в западные районы Центрального федерального округа и на северо-запад: в Московскую, Тверскую, Смоленскую, Новгородскую, Псковскую области.

С 15 сентября по 20-21 сентября тепло и сухо будет в Нижегородской и Кировской областях.

Специалисты центра «Фобос» согласны со своим коллегой: над европейской частью России сформируется обширный антициклон, пришедший из Скандинавии. И бабье лето продлится как минимум неделю!

- И также примерно с 15 по 20 сентября антициклон будет определять погоду и в Западной Сибири - Новосибирской и Омской областях, Алтайском крае. Там тоже ожидается тёплая и сухая погода, - добавляет Юрий Варакин.

На юге России - в Краснодарском крае, Крыму, Ростовской области, Калмыкии, на Нижней Волге - про бабье лето говорить ещё рано, считает метеоролог:

- Весь сентябрь или как минимум до начала третьей декады погода там соответствует обычным летним параметрам: +25 градусов и даже до +30. В Краснодарском крае и Крыму дожди прекратятся, ждём солнечный и тёплый бархатный сезон, - продолжает радовать Юрий Варакин.

Вернёмся в столицу: по прогнозу Гидрометцентра России, в Москве и Московской области уже в понедельник и вторник, 11 - 13 сентября, воздух прогреется до +21…+23 градусов, будет солнечно и сухо. А со среды, 14 сентября, потеплеет до +25 градусов!

Сентябрь в столице и соседних регионах вообще будет тёплым и сухим, считают в центре «Фобос». Дождей выпадет на 40% меньше, чем обычно. А средняя температура месяца окажется на 2 - 3 градуса выше климатической нормы.

Думаете, дальше осень отыграется холодами и дождями? Нет, октябрь-2023, по предварительным расчётам центра «Фобос», тоже будет более тёплым и сухим, чем привыкли жители средней полосы. И бабье лето, возможно, ещё раз придёт в октябре! Своего рода вторая серия.

- Я не исключаю, что на европейской территории России ещё будет неделька погожая и в октябре тоже, - обнадёживает Юрий Варакин.