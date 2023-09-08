Организационный комитет конкурса «Заповедная сказка»

8 сентября начался приём работ для участия в конкурсе «Заповедная сказка», который организовало Минприроды России. Героем сказки может стать амурский тигр, переднеазиатский леопард, дальневосточный леопард, снежный барс, сайгак, аргали, дзерен, белый медведь, стерх, охотоморские популяции серого и гренландского китов, лошадь Пржевальского и зубр. То есть 13 видов краснокнижных животных, которым помогают по национальному проекту «Экология». Сочинить свою сказку и принять участие в конкурсе могут дети от 9 до 15 лет из всех городов, сёл и деревень. Работы принимаются до 30 сентября.

«Мы ждём сказки от всех ребят нашей страны. Придумать сказочную историю можно как об одном животном, так и сразу о нескольких. Никаких ограничений для творчества мы не ставим. Тем более все 13 видов настолько удивительны, что действительно может показаться, что они вышли из сказок. Поэтому для них будет так легко придумать интересные приключения, верных и добрых помощников, и, конечно, наделить волшебными силами», – прокомментировал министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов.

Благодаря национальному проекту «Экология» 13 краснокнижных видов животных максимально оберегают: увеличивают площади особо охраняемых природных территорий, охраняют от браконьеров, подкармливают в зимний период. А те виды, популяции которых находятся на критически низком уровне, выращивают в специально созданных Центрах реинтродукции, и потом выпускают в дикую природу.

Юным конкурсантом необходимо будет разобраться в причинах сокращения каждой из популяций, узнать особенности и повадки животных, а главное понять необходимость их существования.

В жюри конкурса вошли лучшие представители сфер, работающих с детьми: сценаристы детского экологического мультфильма «Команда Флоры», специалисты Российской государственной детской библиотеки и образовательной платформы «Просвещение», образовательная платформа Учи.ру и многие другие.

«Российская государственная детская библиотека всецело поддерживает инициативу Министерства природных ресурсов и экологии России провести конкурс «Заповедная сказка», который соединяет литературное творчество и любовь к природе. И здесь уместно вспомнить слова Достоевского: «Кто не любит природу, тот не любит человека, тот не гражданин». Безусловно, этот конкурс будет способствовать распространению знаний о природе и творческому развитию подрастающего поколения», - сказала Мария Веденяпина, директор Российской государственной детской библиотеки.

Членам жюри предстоит сложный, но интересный выбор так как заявленная тема способствует не только развитию творческих способностей, фантазии и воображения подрастающего поколения, но и повышает интерес к естественным наукам и окружающему их миру.

«Рада быть в жюри конкурса “Заповедная сказка”! Считаю этот проект важным, поскольку забота об экологии — наша коллективная ответственность. Мы стремимся развивать в детях внимательность и любопытство к окружающему миру с помощью образовательных курсов и интеллектуальных состязаний, например, таких как всероссийская олимпиада “Наука вокруг нас”, которую мы реализуем совместно с АНО “Национальные приоритеты”. Она впервые стартует на Учи.ру 17 октября. Приглашаем школьников 1–9 классов погрузиться в мир естественных наук и узнать больше о природных явлениях», — прокомментировала Дарья Островская, руководитель департамента олимпиад образовательной платформы Учи.ру.

13 победителей объявят в канун Нового года. Награждение пройдёт в Москве, в павильоне Минприроды на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ. Победители получат комплект из 13 игрушек и специальных умных колонок, которые будут рассказывать сказки детей известными голосами актёров и музыкантов.

Все правила, условия и подробная информация о конкурсе опубликована на сайте СЗЕМЛИНЕКУДАБЕЖАТЬ.РФ.