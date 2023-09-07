Готовят масочный режим и деньги на вакцины: В российских регионах растет заболеваемость коронавирусом

В российских регионах фиксируют рост заболеваемости коронавирусом. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В российских регионах фиксируют рост заболеваемости коронавирусом. В абсолютных цифрах заразившихся не так много. Но в Роспотребнадзоре подчеркивают: больше становится даже госпитализаций. Так что повод поберечься есть.

«Эрис» гуляет по России

В Роспотребнадзоре отметили, что по России количество заболевших выросло на 30%. Во многих регионах отмечают негативные тендении. Так в Пермском крае власти сообщили о двукратном росте числа больных коронавирусом с начала сентября. По данным минздрава, чаще всего здесь на людей нападает подвид омикрона – эрис. Его выявили в России в августе 2023 года.

«У нового подвида нет какой-либо особой клинической картины, симптомы все те же: слабость, повышенная температура, сухой кашель, боль в горле, затрудненное дыхание и головная боль. Существует у нового штамма еще одно неприятное свойство: он пытается обойти те антитела, которые мы создали в результате прививок и перенесенного заболевания», - рассказывает заведующая кафедрой эпидемиологии Пермского государственного медицинского университета, профессор, доктор медицинских наук Ирина Фельдблюм.

«Штамм коронавируса, который циркулирует осенью 2023 года, не слишком отличается от предыдущих. Это все тот же «Омикрон», против которого уже разработана эффективная вакцина, на практике показавшая хорошие результаты. Различаются только подвиды «Омикрона». В этом сезоне на смену «Кентавру» пришел «Эрис». Разница между ними – в контагиозности, по мере того, как человек изобретает средства защиты, вирус мутирует, пытаясь любым способом проникнуть в организм. Поэтому «Эрис» более заразен, чем «Кентавр». Однако смертность от этого подвида «Омикрона» гораздо ниже. В целом все идет к тому, что COVID становится в ряд с обычными сезонными ОРВИ», - отмечает главный внештатный терапевт Самарской области Олег Фатенков.

В два с лишним раза выросло количество заболевших и в Севастополе: за первую неделю сентября врачи выявили шестьдесят таких случаев. А вот в республике Крым ситуация лучше: всего коронавирус диагностировали 41 раз, но это всего лишь на 5% больше, чем в предыдущую неделю.

В Башкирии за сутки коронавирусом заразилось 35 человек. В стационарах с ковидом в настоящее время находится 71 человек, 50-ти из них больше шестидесяти лет. Как отмечают эксперты, смертей при это не так много, за месяц умирают от коронавируса единицы. Но в минздраве сообщили, что держат часть коечного фонда свободной, чтобы иметь возможность быстро отреагировать на изменения ситуации.

Красноярск COVID обошел стороной, а на Алтае готовы надеть маски

По данным сайта стопкоронавирус.рф чаще болеть стали в 53 регионах, в 10 из них уровень заболеваемости выше, чем в среднем по стране. Речь идет о Москве, Петербурге, Башкирии, Самарской области, Краснодарском и Пермском крае, Екатеринбурге и Челябинске. Судя по данным местных ведомств, чаще всего заболевают жители областных столиц. Эпидемиологи также связывают рост с сезонным фактором, а также с тем, что многие жители России активно перемещаются по стране в период отпусков. В регионах пока не собираются вводить никаких ограничительных мер из-за ковида, но готовы к этому. На Алтае заболеваемость тоже растет – за день здесь выявляют более 25 случаев. Главный внештатный эпидемиолог региона Ирина Переладова заявила о том, что пока никаких ограничений вводить не будут. При этом новый приказ о противоэпидемических мероприятиях готов. Он предусматривает ношение масок, ограничение массовых мероприятий.

«Более жесткие ограничительные мероприятия будут введены постановлением Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю при регистрации устойчивого превышения эпидпорога ОРВИ, который прогнозируется на ноябрь-декабрь», - отметила она.

Красноярский край устоял перед общероссийской тенденцией. Пока ковид обходит территорию стороной, заболеваемость здесь не выросла, а снизилась: с 30 до 25 человек в неделю.

Вакцины есть не везде

Сезонная или нет, но вспышка коронавируса никому в стране не нужна. Врачи говорят, что защищаться сейчас нужно также, как и от других вирусов в сезон похолодания.

«С ростом заболеваемости, особенно когда будет превышен эпидпорог, я рекомендую носить маски в транспорте и других общественных местах. Они станут дополнительной защитой и от коронавируса, и от гриппа, и от других сезонных ОРВИ. После возвращения домой с улицы обязательно тщательно мыть руки с мылом. Хороший эффект дает прием витаминов – как комплексных, так и отдельно витамина С. Он укрепляет стенки сосудов, снижает их проницаемость и не дает вирусу распространяться по организму. С этой целью можно использовать и отвар шиповника. Также важно следить за питанием – не пропускать приемы пищи, не злоупотреблять вредной, жирной едой, жареным, фастфудом. Неправильное и нерегулярное питание подвергает организм дополнительной нагрузке, что в сезон подъема заболеваемости нежелательно. Ну и самое главное для защиты организма – это прививка», - говорит Олег Фатенков.

Недавно вопрос о вакцинах от коронавируса подняли и в Госдуме. Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина подчеркнула, что государство должно финансировать закупку вакцины от коронавируса в регионах. Пока же все субъекты РФ объявили о старте вакцинации от гриппа, а вот от коронавируса можно привиться не везде.

В Ростовской области об этом позаботились: донской регион выделит из своего резервного фонда около 15 миллионов рублей на новую вакцину против COVID-19. В Алтайском крае привиться от коронавируса можно только в негосударственных прививочных кабинетах - за деньги. В минздраве объяснили, что вопрос приобретения вакцины за счет бюджета прорабатывается. Также только за свой счет можно привиться в Мурманской области – это уже вызвало ряд недовольства, власти обещали рассмотреть вопрос о приобретении вакцины.

А вот в Калининграде сделать прививку можно уже сейчас: вакцинация и от гриппа, и от коронавируса доступна в мобильном пункте вакцинации на третьем этаже ТРЦ «Европа».

Стоит отметить, что прививки о гриппа бесплатно делают только группам риска, детям, пожилым гражданам. Власти регионов призывают руководство предприятий выделить деньги на закупку вакцины для своих работников.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В Перми разработали нейросеть, которая поможет оценить последствия коронавируса

Ученые двух пермских университетов создали нейросеть, которая может оценить влияние коронавируса на людей различных возрастов, расовых групп и гендерных признаков. В основу базы данных для нейросети легли данные из открытых источников. Использование нейросети врачами в работе позволит в дальнейшем разработать упрощенные схемы диагностики COVID-19 в организме человека.