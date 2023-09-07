Песков: Идея передачи конфискованных в США активов России Украине - незаконна

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков Фото: REUTERS

В четверг, 7 сентября, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков по просьбе журналистов прокомментировал заявление Энтони Блинкена о том, что «конфискованные в США средства подсанкционных российских предпринимателей пойдут на нужды бойцов Вооруженных сил Украины». По словам госсекретаря, «речь идет о сумме почти в 5,5 миллиона долларов».

- Как в Кремле восприняли такое решение Вашингтона?

- В любом случае, восприняли абсолютно негативно, - сказал Песков. - Потому что все случаи, связанные с блокировкой, арестом и другим удержанием каких-либо средств, относящихся к государственной собственности, частной собственности и смешанным видам собственности Российской Федерации за границей, мы считаем незаконными актами. Безусловно, какие-либо утверждения, что им (представителям США. - А.Г.) удалось найти юридические обоснования для продолжения этого беззакония, являются абсолютным юридическим нонсенсом.

В любом случае, они в дальнейшем приведут, так или иначе, к судебным разбирательствам.

- Планирует ли Москва какие-то ответные шаги?

- Ни один из случаев подобного незаконного удержания не будет оставлен без внимания, - уверен пресс-секретарь. - Каждый случай, конечно, персонален, он имеет свои особенности, и нужно разбираться в деталях каждого случая.

Но все это станет последствиями достаточно серьезных судебных разбирательств, и просто так это оставлять мы не будем. Вы знаете, что в некоторых случаях судебные разбирательства, относительно удерживаемых денежных средств и других активов, уже ведутся.

Некоторые наши предприниматели уже достигли успеха в разных европейских странах. В том числе - в обжаловании незаконных действий следственного характера в их адрес, проведения незаконных обысков и так далее.

В некоторых странах эти «арестные действия», в отношении наших предпринимателей, уже были признаны незаконными самими европейскими судами. И эта работа и по линии наших бизнесменов, и по линии государства будет продолжаться.

Официальный представитель Кремля так же добавил:

- Тут есть вопиющий факт, что сейчас и мы - как российское государство, и наши предприниматели очень часто ущемляются в правах отстаивать свои интересы в судебных инстанциях за рубежом.

Это, вообще, трудно укладывается в голове, это, конечно, противоречит всему вообще, что можно только представить с точки зрения и международного, и национального права тех государств.

Но, как только такая возможность будет представляться, мы, разумеется, будем отстаивать эти наши права.

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