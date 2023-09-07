После неудачной эвтаназии врачи «додушили» пациентку подушкой: Обескураживающий скандал в Бельгии

В Бельгии стали достоянием гласности материалы расследования, ведущегося против медиков, задушивших пациентку подушкой. Фото: Shutterstock

В Бельгии стали достоянием гласности материалы расследования, ведущегося против медиков, задушивших пациентку подушкой.

Убийство произошло в 2022 году. 36-летняя Алексина Ваттье страдала от невыносимых болей, несколькими месяцами ранее ей была диагностирована терминальная стадия онкологического заболевания

Поскольку в Бельгии неизлечимо больным пациентам разрешен добровольный уход из жизни при помощи медиков (эвтаназия), Ваттье приняла решение прекратить свои мучения и подписала согласие на эвтаназию.

Врач и две медсестры были направлены к ней домой для проведения процедуры, но все пошло не по плану: препаратов, применяемых для добровольного ухода из жизни, медики захватили в недостаточном количестве, из-за чего смерть не наступала. И столкнувшись, как потом заявили они, «с неожиданной и неудобной ситуацией», члены медицинской бригады просто задушили умиравшую пациентку обычной подушкой.

Судмедэксперты, проводившие осмотр тела покойной, зафиксировали следы удушья и сообщили об этом в полицию. После того как расследование было начато, муж и дочь Ваттье обратились с заявлением в правоохранительные органы, обвинив медсестер и врача в убийстве.

Следствие уже закончено, его материалы переданы в суд Льежа, который и определит степень вины подозреваемых.

Эвтаназия в Бельгии официально разрешена с 2002 года. Закон, регулирующий там добровольный уход из жизни, считается одним из самых либеральных в мире.