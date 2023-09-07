Зеленский убил 17 человек ради спектакля для Блинкена: Запад разоблачил вранье Киева об «ужасном российском ударе»

В результате этого удара погибло уже 17 человек и десятки оказались ранеными Фото: REUTERS

Беда для Зеленского пришла оттуда, откуда он не ждал. Западные пропагандисты, которые работают на Киевский режим, публично опровергли его слова.

В среду Владимир Зеленский выступил с очередным обвинением России. Мол, наши войска ударили по рынке в Константиновке, которая находится на пока оккупированной территории ДНР. В результате этого удара погибло уже 17 человек и десятки оказались ранеными.

«Комсомольская правда» вместе с фактчекинговым проектом «Лапша Медиа» в рамках совместного проекта решила проверить, слова президента Украины. И оказалось, что это очередное вранье с его стороны.

Как ни странно, одним из главных разоблачителей кровавого фейка Зеленского стал военный обозреватель немецкого издания BILD Юлиан Рёпке, известный своими русофобскими высказываниями. Он проанализировал видео, которое выложил в сеть президент Украины:

«Выводы, основанные на фактах: по крайней мере четверо местных жителей посмотрели в сторону звука от летящей ракеты. После этого на двух соседних машинах появилось отражение ракеты. Хронология отражений, направление взгляда людей, и последующее место удара - все указывает на то, что объект, попавший на рынок, пришел с северо-запада», - написал Репке у себя в социальных сетях и подчеркнул, что это его «чисто технические выводы, основанные на видео, которое разместил президент Зеленский».

Выводы Репке подтверждают и российские эксперты:

«Судя по расположению камеры, ракета пролетела вдоль улицы Циолковского и взорвалась над землей около ювелирного магазина «Золотой Век». На видео можно заметить, что за секунду до прилета местные жители смотрят в небо по направлению подконтрольной ВСУ Дружковки, откуда летит объект», - пишет ТГ-канал «Война с фейками».

Стоит отметить, что воздушное пространство над Краматорском, Дружковкой и Константиновкой - это с лета 2022 года место дислокации ВВС Украины. Украинские летчики, базирующиеся на авиабазе Миргород отсюда запускают по Донецку противорадиолокационные ракеты AGM-88 HARM. В этот раз использовалась та же самая AGM-88. Это во-первых, видно по ее форме в отражении в автомобиле, а во-вторых, по форме взрыва. Телеграм-канал «Военный осведомитель» сравнил момент подрыва боевой части AGM-88 HARM, на одном из старых учебных видео с моментом взрыва в Константиновке. Они оказались совершенно идентичными.

Стоит добавить, что похожая ситуация в Константиновка уже была в сентябре прошлого года. Тогда точно такая же американская ракета AGM-88 HARM, выпущенная с борта украинского МиГ-29, угодила в школу.

Но зачем, Киеву было бить по своим мирным гражданам. Ответ на этот вопрос дал политолог, директор центра политических исследований Сергей Марков:

«Киеву нужен этот удар якобы армии России сейчас, - чтобы требовать от Госсекретаря Блинкена больше оружия», - заявил он. Это излюбленная тактика киевских пропагандистов: во время визита большого зарубежного гостя устроить «представление» с российской угрозой. Так в октябре прошлого года президент ФРГ Штайнмайер час просидел в бомбоубежище под Черниговом из-за тревоги, объявленной на Украине, в июне этого года «из-за тревоги» лидеры африканских государств вынуждены были спуститься в убежище в Киеве. Ну а сейчас, во время атаки на Константиновку с визитом на Украине находился госсекретарь США Энтони Блинкен.

Для пущей убедительности, российские эксперты выложили и данные разведки во сколько и откуда была запущена ракета: «Поражение рынка в Константиновке было осуществлено украинским истребителем Су-27, который в 14-04 вылетел с аэродрома в Миргороде. Рынок был поражен американской ракетой AGM-88 HARM» - пишет военный эксперт Борис Рожин.