США начинают на Украине ядерную войну 2-й категории

Cнаряды с обедненным ураном впервые стали применяться армией США в 1990 годы Фото: EAST NEWS

Итак, стало известно: Америка вместе со своими танками «Абрамс» решила передать Украине снаряды с обедненным ураном.

Посольство России в США назвало это «показателем бесчеловечности». Все прекрасно знают, что разрыв боеприпаса образует подвижное радиоактивное облако. Мелкие частицы урана оседают в легких, пищеводе, накапливаются в почках и печени, вызывают злокачественные опухоли. И это - лишь часть бед. Возникают и другие вопросы.

Отвечаем на них.

1. Для чего это американцам?

Причина элементарная — шкурная. В США очень боятся, что их «Абрамсы» оконфузятся в украинском конфликте и уступят российским танкам. А это сильно ударит по их раздутому "имиджу". Как уже случилось с немецкими «Леопардами» и британскими «Челенджерами» - они горят в запорожских степях как сухие спички. Кто ж их после этого купит? Это неизбежно скажется на заказах таких танков, ударит по оборонке Германии, Британии США.

Поэтому с помощью снарядов с обедненным ураном Америка хочет хоть как-то усилить «Абрамсы». Расчет на то, что урановые снаряды смогут легче пробивать броню российских танков.

2. Как появились снаряды с обедненным ураном?

Они впервые стали применяться армией США в 1990 годы. И показали высокую эффективность. Уран - тяжёлый и прочный. По твёрдости он в разы лучше стали. Внутри снаряда помещают урановый «гвоздь», который за счёт своей твёрдости и энергии способен пробить почти любую броню, которая не поддается обычному боеприпасу.

Снаряды с ураном использовались американцами в Ираке, Косово, Сербии, Персидском заливе. После бомбардировок Сербии урановыми бомбами, количество онкологических заболеваний там выросло в 3 раза! И по сей день оно в 2,5 раза выше среднего.

Выявили и повышенную заболеваемость раком у самих военных, работавших с урановыми снарядами. Ведь в этих снарядах, помимо урана, содержатся ртуть, висмут и свинец...

США даже по самым минимальным (признанным ими же оценкам), использовали 300 тонн боеприпасов с ураном только в войне в Персидском заливе.

3. Как влияет уран на организм человека?

Вдыхание пыли обедненного урана, проникновение через раны приводит к радиационному поражению. Во время взрыва любого такого снаряда уран измельчается в пыль и загрязняет окружающую среду. Наиболее вероятные заболевания, вызванные ураном:

- онкология, кожные болезни, почечная недостаточность, повреждение печени.

Другая опасность в том, что урановая пыль после взрыва попадает в почву и воду. Земля становится непригодной. Выращенные на ней зерно, подсолнечник, фрукты, овощи, становятся радиационными.

4. А "правовой статус" у снарядов с ураном есть?

В приложении к Конвенцией о химическом оружии, обеднённый уран считается «ядерным материалом 2-й категории». Для него прописаны особые параметры перевозки и хранения. Спецы говорят, что урановое оружие - явление сравнительно новое, потому какого-либо серьёзного договора или запрета по нему до сих пор нет. Кто-то считает снаряды с ураном - ядерным оружием, а кто-то — лишь условно. ООН выступает против таких боеприпасов. Но американцы убеждают всех, что большой опасности нет.

Но вот вам исследование в Ираке (где армия США применяла уран) 100 беременных женщин: 53 из них родили нормальных детей, а у 47 - дети с аномалиями и умершие. Средняя концентрация урана в крови матерей и умерших, деформированных детей вдвое превышала значение для нормальных, живых детей.

5. В армиях каких стран снаряды с обедненным ураном на вооружении?

Это США, Россия, Британия, Индия, Пакистан, Франция, Китай. А есть еще страны, которые закупили такие снаряды, - Бахрейн, Израиль, Иордания, Тайвань, Саудовская Аравия, Турция.

Но Россия, имея боеприпасы такого вида, еще ни разу их не применяла.

А вот Лондон даже раньше Вашингтона успел "поделиться" с Киевом урановыми снарядами (для танков «Челенджер», что их все равно не спасает - горят).

Кстати, британские войска в Косово подают в суд на свое минобороны из-за недомоганий, которые они связывают с урановыми снарядами. Группы по разминированию в Косово получили от НАТО указание "быть осторожными" и не подниматься на подбитую бронетехнику. На ней могут быть следы урана. Очищение от него практически невозможно. А заражение генетически отражается на нескольких поколениях.

Секретный доклад ООН, просочившийся в мае 1999 года во время бомбардировок Югославии, ясно говорил: "Этот тип боеприпасов - ядерные отходы, и их использование очень опасно и вредно". ООН рекомендовала перекрывать доступ к ним.